ΔΕΗ: 1.700 μαθητές σε 6 νησιά συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το Πλαστικό μου κι Εγώ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 13:46
Σε διαβούλευση το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιόδου 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/02/2026 - 13:13
Ο ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τα Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης για το έτος 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 12:22
Ο Όμιλος Sunlight επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο στην ηλεκτροκίνηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
18/02/2026 - 11:30
Στ. Παπασταύρου: Οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ επιβεβαιώνουν τις πιο ισχυρές από ποτέ στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 11:24
Η Task Force της Messaritis Ανανεώσιμες σε πλήρη ετοιμότητα για το set-point των αυτοπαραγωγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/02/2026 - 11:19
Παπαθανάσης: Υπογραφή σύμβασης για το έργο Έξυπνες Πόλεις χαμηλής ρύπανσης στο πλαίσιο του Interrreg Ελλάδα- Αλβανία 2021-2027
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/02/2026 - 09:53
Σ. Παπασταύρου: Οικονομικά και γεωστρατηγικά οφέλη από τους υδρογονάνθρακες - Γ. Μανιάτης: Ισχυρές ενδείξεις για σημαντικά αποθέματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 09:10
Πρόταση ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 08:51
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα είναι ένας απαραίτητος σύμμαχος- Μια από τις κορυφαίες ενεργειακές πύλες προς την Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 08:24
Η Hellenic Cables θα προμηθεύσει inter-array καλώδια για το υπεράκτιο αιολικό έργο BC-Wind στην Πολωνία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
18/02/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Οι αμερικανικές πιέσεις, το ουκρανικό «όχι» και οι κυρώσεις-φάντασμα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/02/2026 - 08:04
Απειλή για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας οι εξαγωγές σκραπ εκτός ΕΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/02/2026 - 07:58
Κομισιόν: Πώς μπορούν τα νοικοκυριά να μειώσουν τον λογαριασμό ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 07:54
Ο «ένοχος» της κουζίνας που εκτοξεύει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 06:53
Πέντε μύθοι για την θέρμανση που πρέπει να ξεχάσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 06:53
Πώς η αλλαγή θερμοσίφωνα μπορεί να μειώσει ριζικά την κατανάλωση ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 06:53
Από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης η Μελέτη για τον Διάδρομο Ηλεκτροκίνησης στην Πτολεμαΐδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 15:53
Η ΔΕΗ συναντά την Τέχνη Vol. 2: Ανοιχτός καλλιτεχνικός διαγωνισμός για δεύτερη φορά από τη ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 15:15
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΕΜΠ: Οι Πρώτοι Απόφοιτοι του MSc στη Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 14:47
Συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη στο India AI Impact Summit 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 14:03
H ΡΑΑΕΥ για την άσκηση της δραστηριότητας Προμήθειας Υδρογόνου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/02/2026 - 13:45
Ντ.Τραμπ: «Συνέπειες» για το Ιράν αν δεν «κλείσει συμφωνία»
ΚΟΣΜΟΣ
17/02/2026 - 13:28
Σταύρος Παπασταύρου: Με τις χθεσινές υπογραφές η Ελλάδα προχωράει με αυτοπεποίθηση. Η Ελλάδα δυναμώνει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 13:06
WWF: 20% της θαλάσσιας επικράτειας της χώρας παραδομένο σε πετρελαϊκές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/02/2026 - 12:42
Παπαθανάσης: 20 εκατ. ευρώ για την ενδυνάμωση υφιστάμενων ΜμΕ στις ηπειρωτικές περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 12:22
AVINation: Το νέο πρόγραμμα της AVIN με προσφορές και εκπτώσεις αποκλειστικά για νέους 18-25
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 11:19
Η Stellantis επαναφέρει τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα της στην Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 10:54
Αιτήσεις Αποθήκευσης Κύκλου Φεβρουαρίου 2026 και Τροποποιήσεις Κύκλου Δεκεμβρίου 2025
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
17/02/2026 - 10:24
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οι πιρουέτες του κ. Μητσοτάκη στα ενεργειακά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 09:54

Μικρές αλλαγές στον τρόπο θέρμανσης, όπως η σωστή χρήση θερμοστάτη και ανεμιστήρα, μπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα και να μειώσουν το κόστος ενέργειας.

Το family handyman καταρρίπτει ορισμένους αρκετά διαδεδομένους μύθους σχετικά με το τι θερμαίνει και τι δεν θερμαίνει αποτελεσματικά ένα σπίτι.

1. Όσο πιο ψηλά ανεβάσεις τον θερμοστάτη, τόσο πιο γρήγορα ζεσταίνεται το σπίτι

Με βάση την κοινή λογική, μπορεί να νομίζετε πως αν γυρίσετε τον θερμοστάτη σας στο μέγιστο, το σπίτι θα ζεσταθεί πιο γρήγορα. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει.

Το να ανεβάσετε τον θερμοστάτη στο τέρμα σημαίνει απλώς ότι ο καυστήρας θα διοχετεύσει υψηλότερα επίπεδα θερμότητας στο σπίτι - αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο ρυθμό όπως πριν.

Εγκαταστήστε έναν έξυπνο θερμοστάτη για μεγαλύτερο έλεγχο και εξοικονόμηση ενέργειας.

2. Τα αερόθερμα είναι πιο αποτελεσματικά από τον καυστήρα σας

Μερικές φορές μπορεί να φαίνεται ότι ο καυστήρας δεν αποδίδει αρκετά και ότι μερικά αερόθερμα αποτελούν την ιδανική λύση για τα πιο κρύα σημεία του σπιτιού.

Παρότι τα αερόθερμα μπορούν να λειτουργήσουν ως μια ικανοποιητική προσωρινή λύση, ακόμη και τα πιο αποδοτικά δεν πλησιάζουν σε αποτελεσματικότητα τα συστήματα θέρμανσης με φυσικό αέριο, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν καταλήγει να σας κοστίζει ακριβά.

Αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να επενδυθούν καλύτερα στην επισκευή του συστήματος θέρμανσης, ώστε να ζεσταίνει επαρκώς ολόκληρο το σπίτι χωρίς να δημιουργούνται ψυχρά σημεία.

3. Διατηρώντας σταθερή θερμοκρασία, εξοικονομείτε χρήματα

Ορισμένοι πιστεύουν ότι το να κατεβάζουν περιοδικά τον θερμοστάτη δεν εξοικονομεί χρήματα, επειδή ο καυστήρας θα χρειαστεί να καταναλώσει περισσότερο καύσιμο όταν θελήσουν να επαναφέρουμε τη θερμοκρασία σε υψηλότερο επίπεδο. Αυτό δεν είναι σωστό.

Η μείωση της θερμοκρασίας για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα μπορεί πράγματι να σας εξοικονομήσει χρήματα. Το Energy.gov συνιστά να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη όσο χαμηλά είναι άνετο κατά τους χειμερινούς μήνες και να τον χαμηλώνετε ακόμη περισσότερο όταν κοιμάστε ή λείπετε από το σπίτι.

Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι εκπομπές του σπιτιού σας και παράλληλα εξοικονομείτε χρήματα στον λογαριασμό ενέργειας.

4. Οι ανεμιστήρες οροφής είναι μόνο για το καλοκαίρι

Αν είναι μέσα Φλεβάρη και το σπίτι σας είναι λίγο κρύο, το τελευταίο που ίσως σκεφτείτε είναι να ανοίξετε τον ανεμιστήρα οροφής. Ωστόσο, πολλοί ανεμιστήρες διαθέτουν διακόπτη στο πλάι που αλλάζει την κατεύθυνση περιστροφής από αριστερόστροφη σε δεξιόστροφη.

Όταν περιστρέφεται δεξιόστροφα, ο ανεμιστήρας τραβά τον ψυχρό αέρα προς τα πάνω, ωθώντας τον ζεστό αέρα προς τα κάτω, διαχέοντας τη θερμότητα σε περισσότερους χώρους του σπιτιού.

5. Τα τζάκια είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να ζεστάνετε το σπίτι

Παρότι η ιδέα να περάσετε μερικές χειμωνιάτικες νύχτες κουλουριασμένοι δίπλα στο τζάκι ακούγεται ωραία, η «σκληρή» πραγματικότητα είναι ότι τα τζάκια αποτελούν γενικά έναν αρκετά αναποτελεσματικό και δαπανηρό τρόπο θέρμανσης του σπιτιού.

Οι καμινάδες μπορεί να αποτελούν σημαντική πηγή απώλειας θερμότητας τον χειμώνα, ενώ η ποσότητα καυσόξυλων που θα χρειαστείτε για να θερμάνετε ολόκληρο το σπίτι μπορεί να σας κοστίσει ακριβά.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/02/2026 - 06:53

