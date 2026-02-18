Πέντε μύθοι για την θέρμανση που πρέπει να ξεχάσετε

Μικρές αλλαγές στον τρόπο θέρμανσης, όπως η σωστή χρήση θερμοστάτη και ανεμιστήρα, μπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα και να μειώσουν το κόστος ενέργειας.

Το family handyman καταρρίπτει ορισμένους αρκετά διαδεδομένους μύθους σχετικά με το τι θερμαίνει και τι δεν θερμαίνει αποτελεσματικά ένα σπίτι.

1. Όσο πιο ψηλά ανεβάσεις τον θερμοστάτη, τόσο πιο γρήγορα ζεσταίνεται το σπίτι

Με βάση την κοινή λογική, μπορεί να νομίζετε πως αν γυρίσετε τον θερμοστάτη σας στο μέγιστο, το σπίτι θα ζεσταθεί πιο γρήγορα. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει.

Το να ανεβάσετε τον θερμοστάτη στο τέρμα σημαίνει απλώς ότι ο καυστήρας θα διοχετεύσει υψηλότερα επίπεδα θερμότητας στο σπίτι - αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο ρυθμό όπως πριν.

Εγκαταστήστε έναν έξυπνο θερμοστάτη για μεγαλύτερο έλεγχο και εξοικονόμηση ενέργειας.

2. Τα αερόθερμα είναι πιο αποτελεσματικά από τον καυστήρα σας

Μερικές φορές μπορεί να φαίνεται ότι ο καυστήρας δεν αποδίδει αρκετά και ότι μερικά αερόθερμα αποτελούν την ιδανική λύση για τα πιο κρύα σημεία του σπιτιού.

Παρότι τα αερόθερμα μπορούν να λειτουργήσουν ως μια ικανοποιητική προσωρινή λύση, ακόμη και τα πιο αποδοτικά δεν πλησιάζουν σε αποτελεσματικότητα τα συστήματα θέρμανσης με φυσικό αέριο, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν καταλήγει να σας κοστίζει ακριβά.

Αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να επενδυθούν καλύτερα στην επισκευή του συστήματος θέρμανσης, ώστε να ζεσταίνει επαρκώς ολόκληρο το σπίτι χωρίς να δημιουργούνται ψυχρά σημεία.

3. Διατηρώντας σταθερή θερμοκρασία, εξοικονομείτε χρήματα

Ορισμένοι πιστεύουν ότι το να κατεβάζουν περιοδικά τον θερμοστάτη δεν εξοικονομεί χρήματα, επειδή ο καυστήρας θα χρειαστεί να καταναλώσει περισσότερο καύσιμο όταν θελήσουν να επαναφέρουμε τη θερμοκρασία σε υψηλότερο επίπεδο. Αυτό δεν είναι σωστό.

Η μείωση της θερμοκρασίας για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα μπορεί πράγματι να σας εξοικονομήσει χρήματα. Το Energy.gov συνιστά να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη όσο χαμηλά είναι άνετο κατά τους χειμερινούς μήνες και να τον χαμηλώνετε ακόμη περισσότερο όταν κοιμάστε ή λείπετε από το σπίτι.

Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι εκπομπές του σπιτιού σας και παράλληλα εξοικονομείτε χρήματα στον λογαριασμό ενέργειας.

4. Οι ανεμιστήρες οροφής είναι μόνο για το καλοκαίρι

Αν είναι μέσα Φλεβάρη και το σπίτι σας είναι λίγο κρύο, το τελευταίο που ίσως σκεφτείτε είναι να ανοίξετε τον ανεμιστήρα οροφής. Ωστόσο, πολλοί ανεμιστήρες διαθέτουν διακόπτη στο πλάι που αλλάζει την κατεύθυνση περιστροφής από αριστερόστροφη σε δεξιόστροφη.

Όταν περιστρέφεται δεξιόστροφα, ο ανεμιστήρας τραβά τον ψυχρό αέρα προς τα πάνω, ωθώντας τον ζεστό αέρα προς τα κάτω, διαχέοντας τη θερμότητα σε περισσότερους χώρους του σπιτιού.

5. Τα τζάκια είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να ζεστάνετε το σπίτι

Παρότι η ιδέα να περάσετε μερικές χειμωνιάτικες νύχτες κουλουριασμένοι δίπλα στο τζάκι ακούγεται ωραία, η «σκληρή» πραγματικότητα είναι ότι τα τζάκια αποτελούν γενικά έναν αρκετά αναποτελεσματικό και δαπανηρό τρόπο θέρμανσης του σπιτιού.

Οι καμινάδες μπορεί να αποτελούν σημαντική πηγή απώλειας θερμότητας τον χειμώνα, ενώ η ποσότητα καυσόξυλων που θα χρειαστείτε για να θερμάνετε ολόκληρο το σπίτι μπορεί να σας κοστίσει ακριβά.