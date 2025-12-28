Αυτή είναι η καλύτερη ώρα για να ανάψετε το καλοριφέρ

Κάθε χειμώνα επανέρχεται το ίδιο δίλημμα για πολλά νοικοκυριά: πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να ανάψουν καλοριφέρ και πώς μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν σωστά χωρίς άσκοπη κατανάλωση ενέργειας.

Ο καιρός άλλαξε και ήδη το κρύο έκανε την εμφάνισή του. Μάλιστα την Πρωτοχρονιά αναμένεται ακόμη περισσότερο κρύο και χαμηλές θερμοκρασίες. Κάθε χειμώνα επανέρχεται το ίδιο δίλημμα για πολλά νοικοκυριά: πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να ανάψουν καλοριφέρ και πώς μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν σωστά χωρίς άσκοπη κατανάλωση ενέργειας.

Με τη μείωση της θερμοκρασίας, αρκετοί καθυστερούν όσο μπορούν την ενεργοποίηση των καλοριφέρ, κυρίως για οικονομικούς λόγους. Σύμφωνα με στοιχεία του Energy Saving Trust, πάνω από τους μισούς ανθρώπους δηλώνουν ότι προσπαθούν να αναβάλουν όσο γίνεται τη χρήση της θέρμανσης. Ωστόσο, όταν αυτή τελικά ενεργοποιηθεί, η σωστή διαχείρισή της είναι καθοριστική τόσο για την άνεση όσο και για την εξοικονόμηση χρημάτων.

Βασικός παράγοντας είναι η ρύθμιση του θερμοστάτη. Οι ειδικοί προτείνουν η θερμοκρασία στο σπίτι να διατηρείται συνήθως μεταξύ 18 και 21 βαθμών Κελσίου. Αυτό το εύρος θεωρείται επαρκές για να παραμένει ο χώρος ζεστός, χωρίς όμως να λειτουργεί το σύστημα θέρμανσης περισσότερο από όσο χρειάζεται. Η υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας οδηγεί σε άσκοπη κατανάλωση ενέργειας και υψηλότερους λογαριασμούς.

Όσον αφορά το πότε είναι καλύτερο να ανάβει η θέρμανση μέσα στην ημέρα, μια πρακτική λύση είναι ο προγραμματισμός της. Συνιστάται να ενεργοποιείται περίπου μισή ώρα πριν από το πρωινό ξύπνημα και να απενεργοποιείται λίγο πριν τον βραδινό ύπνο. Όταν το σπίτι μένει άδειο για αρκετές ώρες, είναι προτιμότερο η θέρμανση να κλείνει εντελώς, ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη ενέργειας.

Ένα συχνό ερώτημα είναι αν συμφέρει να μένει η θέρμανση ανοιχτή όλη μέρα ή να ανάβει και να σβήνει. Στην περίπτωση των λεβήτων, η συνεχής λειτουργία δεν είναι αποδοτική και αυξάνει την κατανάλωση. Αντίθετα, είναι καλύτερο να λειτουργεί μόνο όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Για να βελτιωθεί η απόδοση του συστήματος θέρμανσης, υπάρχουν αρκετές πρακτικές κινήσεις. Η μείωση της θερμοκρασίας ροής του λέβητα, η απομάκρυνση αντικειμένων από τα καλοριφέρ και ο τακτικός έλεγχος και εξαέρωσή τους συμβάλλουν στη σωστή διάχυση της θερμότητας. Επιπλέον, η τοποθέτηση ανακλαστήρων πίσω από τα καλοριφέρ βοηθά στη μείωση των απωλειών, ειδικά σε σπίτια με ανεπαρκή μόνωση.

Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι και η ρύθμιση της θερμοκρασίας ανά δωμάτιο μέσω θερμοστατικών κεφαλών, ώστε κάθε χώρος να θερμαίνεται ανάλογα με τη χρήση του. Τέλος, οι έξυπνοι θερμοστάτες προσφέρουν μεγαλύτερο έλεγχο και ευελιξία, καθώς προσαρμόζουν τη θέρμανση στις καθημερινές συνήθειες και επιτρέπουν απομακρυσμένη διαχείριση, βελτιώνοντας τόσο την άνεση όσο και την ενεργειακή αποδοτικότητα.