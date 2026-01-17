ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα

Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
Zac Cain on Unsplash
Newsroom
Σάββατο, 17/01/2026 - 08:44

Η σωστή προστασία και η επιλογή του κατάλληλου καλύμματος μπορούν να παρατείνουν τη ζωή της ψησταριάς και να σας γλιτώσουν από περιττά έξοδα.

Φανταστείτε να βγαίνετε στο μπαλκόνι ή την αυλή του σπιτιού σας την πρώτη ζεστή μέρα της άνοιξης, κρατώντας μια πιατέλα με μπριζόλες, και να διαπιστώνετε ότι η αγαπημένη σας ψησταριά δεν «άντεξε» τον χειμώνα.

Η αλήθεια είναι πως οι ψησταριές δεν «συμπαθούν» ιδιαίτερα τον χειμώνα. Χιόνι, βροχή και πάγος μπορούν να προκαλέσουν σκουριά και διάβρωση σε μια ψησταριά που μένει αχρησιμοποίητη για μήνες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η ζημιά μπορεί να είναι μη αναστρέψιμη.

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι, εάν δεν χρησιμοποιείτε τη ψησταριά σας τακτικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η αγορά ενός καλού καλύμματος αποτελεί απαραίτητη επένδυση.

Ένα σχετικά μικρό κόστος εκ των προτέρων μπορεί να παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής της ψησταριάς σας και να σας γλιτώσει από δυσάρεστες εκπλήξεις την άνοιξη.

Τα συν και τα πλην ενός καλύμματος

Τα καλύμματα ψησταριάς αποτελούν έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους προστασίας για όσες ψησταριές δεν μπορούν να αποθηκευτούν σε εσωτερικό χώρο. Κυκλοφορούν σε πληθώρα υλικών και τιμών και προστατεύουν από σκουριά και φθορά, διασφαλίζοντας ότι η ψησταριά σας θα είναι έτοιμη για χρήση όταν επιστρέψει ο καλός καιρός.

Παράλληλα, λειτουργούν και ως αποτρεπτικός παράγοντας για μικρά ζώα που μπορεί να αναζητήσουν καταφύγιο ή να φτιάξουν φωλιά μέσα στη ψησταριά κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Το κάλυμμα ωστόσο δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση. Αν το κάλυμμα δεν επιτρέπει επαρκή αερισμό, μπορεί να παγιδευτεί υγρασία στο εσωτερικό, προκαλώντας περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται να αφαιρείται περιοδικά ώστε να στεγνώνει η ψησταριά.

Επίσης, το κλίμα της περιοχής παίζει καθοριστικό ρόλο. Σε περιοχές με έντονες χιονοπτώσεις, παγετό και υγρασία, το κάλυμμα θεωρείται απαραίτητο. Αντίθετα, σε περιοχές με ήπιους χειμώνες και σπάνιους παγετούς, ίσως να μην είναι απολύτως αναγκαίο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η σωστή εφαρμογή: το κάλυμμα πρέπει να εφαρμόζει καλά χωρίς να είναι υπερβολικά σφιχτό, ώστε να επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα.

Σημειώνεται πως τα καλύμματα από παχύ και ανθεκτικό πολυεστέρα προσφέρουν καλύτερη προστασία, χωρίς να «σπάνε» ή να ξεφλουδίζουν σε ακραίες θερμοκρασίες, ενώ η πιο ακριβή λύση είναι τα καλύμματα από καμβά, τα οποία προσφέρουν τη μέγιστη αντοχή και μόνωση απέναντι στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Πηγή: Southern Living

Τελευταία τροποποίηση στις 17/01/2026 - 08:44

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αξίζει να βάλεις αντλία θερμότητας; Οι ειδικοί απαντούν
Αξίζει να βάλεις αντλία θερμότητας; Οι ειδικοί απαντούν 15 Ιανουαρίου 2026
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα 16 Ιανουαρίου 2026
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιατί δεν παίρνει μπρος το αυτοκίνητο όταν έχει πάρα πολύ κρύο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γιατί δεν παίρνει μπρος το αυτοκίνητο όταν έχει πάρα πολύ κρύο

Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει

Η ιδανική θερμοκρασία για την υγεία στο σπίτι και στο γραφείο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η ιδανική θερμοκρασία για την υγεία στο σπίτι και στο γραφείο

Τα 9 πράγματα που δεν πρέπει να αφήνετε έξω από το σπίτι τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τα 9 πράγματα που δεν πρέπει να αφήνετε έξω από το σπίτι τον χειμώνα

Έρχονται κρύο και χιόνια - Η σωστή θερμοκρασία στο σπίτι τη νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Έρχονται κρύο και χιόνια - Η σωστή θερμοκρασία στο σπίτι τη νύχτα

Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για τον θερμοστάτη την νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για τον θερμοστάτη την νύχτα