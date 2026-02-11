ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η ΡΑΑΕΥ και η ρουμανική ANRE υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 15:39
Συνεχίζεται για 2η χρονιά, η παγκόσμια εκστρατεία «Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα» της UNESCO
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 15:35
Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 15:31
ΕΒΕΑ & Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας: παρουσίαση μελέτης και οδηγού για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική επιχειρηματικότητα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/02/2026 - 15:06
Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γ. Κεφαλογιάννη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 14:39
ZeniΘ: Πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή μετάβαση με τη συμμετοχή της σε τρία ερευνητικά έργα της Ε.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 14:04
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Σαφές μήνυμα για επιτάχυνση αποφάσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη μείωση του κόστους ζωής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 13:32
Συνάντηση ΒΕΑ και Π.Ο.Σ.Ε.Η. με τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 13:06
Στρατηγική Συμφωνία του Ομίλου AKTOR με την SUEZ INTERNATIONAL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/02/2026 - 11:47
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ: 250 νέα δέντρα φυτεύονται μέσα από δράση ανακύκλωσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 11:00
Η METLEN υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2.0
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 10:56
Πόσο LNG χωράνε οι ελληνικές θάλασσες;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 10:05
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιανουάριος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/02/2026 - 09:54
O ΔΕΔΔΗΕ για τα Στοιχεία Προσδιορισμού του Προφίλ Παροχών που αφορά στην Ενέργεια Κατανάλωσης Ομοειδών Παροχών στα ΜΔΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 09:26
Αρναούτογλου: Η Ευρώπη χρειάζεται υποχρεωτικό και συγκεκριμένο σχέδιο κλιματικής ανθεκτικότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 08:47
Ντ. Τραμπ: Ετοιμάζεται να αναιρέσει κείμενο-θεμέλιο λίθο του κανονιστικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 08:32
Γιάννης Τριήρης: Ευρωπαϊκό «μαύρο πρόβατο» της διαφθοράς και το 2025 η Ελλάδα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/02/2026 - 08:04
Motor Oil: Πυρά κατά ΔΕΣΦΑ για τις υποδομές LNG και το FSRU Διώρυγα Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 08:01
Καρπερή-Κομοτηνή: Κρίσιμος για το FSRU Αλεξανδρούπολης ο διπλασιασμός δυναμικότητας- Επιτάχυνση ζητά η Gastrade
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 07:59
Αν δεν προστατεύσουν το περιβάλλον, οι επιχειρήσεις απειλούνται με εξαφάνιση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 06:49
Τέσσερις συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να βάζεις σε εξωτερικές πρίζες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 06:49
Βοηθά ο αφυγραντήρας στην καταπολέμηση της μούχλας;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 06:49
Έγκριση συγχρηματοδότησης του έργου «Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» προϋπολογισμού έως 1 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 15:47
Κοινή επιστολή περιβαλλοντικών οργανώσεων προς την ΕΤΕπ για το εργαλείο εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης με πόρους του ΣΕΔΕ2
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 15:27
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Ετήσιος Απολογισμός 2025 Ανακύκλωσης Αποτσίγαρων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 14:58
ΕΔΕΜ: Εκδήλωση «Περιβάλλον και Ενέργεια» στο πλαίσιο του Verde.Tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 14:30
Παράταση στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» για περισσότερες επιχειρήσεις – Ανοικτή η πλατφόρμα έως 13 Φεβρουαρίου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 13:57
Σταύρος Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα οι υπογραφές με τη Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/02/2026 - 13:51
Παρέμβαση ΣΕΒ - BusinessEurope για άμεσα μέτρα ενίσχυσης ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 13:14
ΕΛΕΤΑΕΝ: Οι οριζόντιοι αποκλεισμοί περιοχών με υψηλό αιολικό δυναμικό αυξάνουν το κόστος ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/02/2026 - 12:34

Σαφές μήνυμα επιτάχυνσης των ευρωπαϊκών αποφάσεων για την ανταγωνιστικότητα, την εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς και τη μείωση του κόστους ζωής έστειλε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λίγες ώρες πριν από την άτυπη Σύνοδο Κορυφής των «27» που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη, στο κάστρο 'Αλντεν Μπίζεν στο Βέλγιο.

Η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η ανταγωνιστικότητα αποτελεί «όχι μόνο τη βάση της ευρωπαϊκής ευημερίας, αλλά και της ασφάλειας και των δημοκρατιών μας», επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη δική της παραγωγική βάση και να μειώσει τις στρατηγικές της εξαρτήσεις. Όπως ανέφερε, «μια ανταγωνιστική Ευρώπη μπορεί να είναι μόνο μια ανεξάρτητη Ευρώπη».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη εμβάθυνσης της Ενιαίας Αγοράς, επισημαίνοντας ότι τα εσωτερικά εμπόδια εντός της ΕΕ παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά, με αποτέλεσμα «η Ευρώπη να λειτουργεί με το χειρόφρενο τραβηγμένο».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στην ενισχυμένη συνεργασία, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η πρόοδος και των «27». Ιδίως στον τομέα της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, επεσήμανε τον έντονο κατακερματισμό των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών και την ανάγκη δημιουργίας μίας ενιαίας αγοράς κεφαλαίων για την άμεση χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Αναφερόμενη στο ενεργειακό κόστος, η Πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε ότι «η ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης είναι κρίσιμη για να πέσουν οι τιμές», δίνοντας έμφαση στις επενδύσεις σε χαμηλών εκπομπών ενέργεια και στην επιτάχυνση των διασυνδέσεων μέσω του πακέτου για τα ευρωπαϊκά δίκτυα και της δημιουργίας «Energy Highways» σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε «η καθαρή ενέργεια να ρέει ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη».

Η φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της «ευρωπαϊκής προτίμησης», για την υποστήριξη προϊόντων «Made in Europe» από εταιρείες που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση - ένα θέμα που θα συζητηθεί και αύριο στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής της 12ης Φεβρουαρίου. Όπως είπε, η «ευρωπαϊκή προτίμηση» αποτελεί «αναγκαίο εργαλείο» σε στρατηγικούς τομείς για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης και τη δημιουργία αγορών αιχμής. Ωστόσο τόνισε ότι «δεν υπάρχει μία λύση για όλους» και ότι κάθε πρόταση πρέπει να στηρίζεται σε τεκμηριωμένη οικονομική ανάλυση και να είναι συμβατή με τις διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ.

Τέλος, αναφερόμενη στην απλοποίηση της νομοθεσίας, η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη δαπανούν «σχεδόν όσα και για την έρευνα και ανάπτυξη» σε γραφειοκρατία, ενώ υπενθύμισε ότι τα πακέτα «omnibus» που έχουν ήδη προταθεί αναμένεται να μειώσουν το διοικητικό κόστος κατά 15 δισ. ευρώ ετησίως. Ανακοίνωσε επίσης ότι η Επιτροπή θα προτείνει το λεγόμενο «EU Inc», ένα ενιαίο καθεστώς που θα επιτρέπει την ίδρυση εταιρειών εντός 48 ωρών σε όλα τα κράτη-μέλη. Το μέτρο αυτό θα διευκολύνει τη διασυνοριακή δραστηριότητα και την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, κάνοντας την «Ευρώπη πιο απλή για τις επιχειρήσεις».

Κλείνοντας, η Πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι «ο χρόνος είναι κρίσιμος» και κάλεσε σε ενότητα και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων.

