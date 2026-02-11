ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η ΡΑΑΕΥ και η ρουμανική ANRE υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 15:39
Συνεχίζεται για 2η χρονιά, η παγκόσμια εκστρατεία «Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα» της UNESCO
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 15:35
Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 15:31
ΕΒΕΑ & Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας: παρουσίαση μελέτης και οδηγού για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική επιχειρηματικότητα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/02/2026 - 15:06
Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γ. Κεφαλογιάννη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 14:39
ZeniΘ: Πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή μετάβαση με τη συμμετοχή της σε τρία ερευνητικά έργα της Ε.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 14:04
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Σαφές μήνυμα για επιτάχυνση αποφάσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη μείωση του κόστους ζωής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 13:32
Συνάντηση ΒΕΑ και Π.Ο.Σ.Ε.Η. με τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 13:06
Στρατηγική Συμφωνία του Ομίλου AKTOR με την SUEZ INTERNATIONAL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/02/2026 - 11:47
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ: 250 νέα δέντρα φυτεύονται μέσα από δράση ανακύκλωσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 11:00
Η METLEN υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2.0
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 10:56
Πόσο LNG χωράνε οι ελληνικές θάλασσες;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 10:05
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιανουάριος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/02/2026 - 09:54
O ΔΕΔΔΗΕ για τα Στοιχεία Προσδιορισμού του Προφίλ Παροχών που αφορά στην Ενέργεια Κατανάλωσης Ομοειδών Παροχών στα ΜΔΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 09:26
Αρναούτογλου: Η Ευρώπη χρειάζεται υποχρεωτικό και συγκεκριμένο σχέδιο κλιματικής ανθεκτικότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 08:47
Ντ. Τραμπ: Ετοιμάζεται να αναιρέσει κείμενο-θεμέλιο λίθο του κανονιστικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 08:32
Γιάννης Τριήρης: Ευρωπαϊκό «μαύρο πρόβατο» της διαφθοράς και το 2025 η Ελλάδα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/02/2026 - 08:04
Motor Oil: Πυρά κατά ΔΕΣΦΑ για τις υποδομές LNG και το FSRU Διώρυγα Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 08:01
Καρπερή-Κομοτηνή: Κρίσιμος για το FSRU Αλεξανδρούπολης ο διπλασιασμός δυναμικότητας- Επιτάχυνση ζητά η Gastrade
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 07:59
Αν δεν προστατεύσουν το περιβάλλον, οι επιχειρήσεις απειλούνται με εξαφάνιση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 06:49
Τέσσερις συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να βάζεις σε εξωτερικές πρίζες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 06:49
Βοηθά ο αφυγραντήρας στην καταπολέμηση της μούχλας;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 06:49
Έγκριση συγχρηματοδότησης του έργου «Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» προϋπολογισμού έως 1 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 15:47
Κοινή επιστολή περιβαλλοντικών οργανώσεων προς την ΕΤΕπ για το εργαλείο εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης με πόρους του ΣΕΔΕ2
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 15:27
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Ετήσιος Απολογισμός 2025 Ανακύκλωσης Αποτσίγαρων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 14:58
ΕΔΕΜ: Εκδήλωση «Περιβάλλον και Ενέργεια» στο πλαίσιο του Verde.Tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 14:30
Παράταση στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» για περισσότερες επιχειρήσεις – Ανοικτή η πλατφόρμα έως 13 Φεβρουαρίου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 13:57
Σταύρος Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα οι υπογραφές με τη Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/02/2026 - 13:51
Παρέμβαση ΣΕΒ - BusinessEurope για άμεσα μέτρα ενίσχυσης ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 13:14
ΕΛΕΤΑΕΝ: Οι οριζόντιοι αποκλεισμοί περιοχών με υψηλό αιολικό δυναμικό αυξάνουν το κόστος ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/02/2026 - 12:34

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ: 250 νέα δέντρα φυτεύονται μέσα από δράση ανακύκλωσης
Newsroom
Τετάρτη, 11/02/2026 - 11:00

250 δενδροφυτεύσεις σε όλη τη χώρα ενεργοποιήθηκαν μέσα από τον διαγωνισμό ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που υλοποίησε η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ

Η πρωτοβουλία της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ λειτούργησε ως κίνητρο για τη συλλογή παλιών ή μη λειτουργικών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς και καμένων λαμπτήρων, μέσω των αλυσίδων καταστημάτων ΤΕΧΝΟΜΑΤ και ΜΕΪΔΑΝΗΣ, ενώ παράλληλα συνέδεσε τη δράση με τη φύτευση νέων δέντρων σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό We4All.

Με τον τρόπο αυτό, μια καθημερινή πράξη ανακύκλωσης συνδέθηκε με ένα μετρήσιμο περιβαλλοντικό όφελος, ενισχύοντας το αστικό και φυσικό πράσινο.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε κλήρωση με έπαθλα ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ, ενώ παράλληλα κάθε συμμετοχή ενεργοποιούσε τη δέσμευση της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ για τη φύτευση νέων δέντρων σε περιοχές της χώρας.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η φύτευση 250 δέντρων, με τις πρώτες παρεμβάσεις να έχουν πραγματοποιηθεί στην Αρχαία Ολυμπία, τη Βούλα και την Παιανία, ενώ το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Μάρτιο.

Η ανταπόκριση του κοινού ανέδειξε τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στοχευμένα κίνητρα στην ενίσχυση της ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Κάθε συσκευή που συλλέχθηκε και κάθε δέντρο που φυτεύτηκε εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια για την προστασία των φυσικών πόρων και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης.

