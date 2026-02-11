ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ΡΑΑΕΥ και η ρουμανική ANRE υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 15:39
Συνεχίζεται για 2η χρονιά, η παγκόσμια εκστρατεία «Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα» της UNESCO
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 15:35
Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 15:31
ΕΒΕΑ & Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας: παρουσίαση μελέτης και οδηγού για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική επιχειρηματικότητα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/02/2026 - 15:06
Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γ. Κεφαλογιάννη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 14:39
ZeniΘ: Πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή μετάβαση με τη συμμετοχή της σε τρία ερευνητικά έργα της Ε.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 14:04
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Σαφές μήνυμα για επιτάχυνση αποφάσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη μείωση του κόστους ζωής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 13:32
Συνάντηση ΒΕΑ και Π.Ο.Σ.Ε.Η. με τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 13:06
Στρατηγική Συμφωνία του Ομίλου AKTOR με την SUEZ INTERNATIONAL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/02/2026 - 11:47
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ: 250 νέα δέντρα φυτεύονται μέσα από δράση ανακύκλωσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 11:00
Η METLEN υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2.0
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 10:56
Πόσο LNG χωράνε οι ελληνικές θάλασσες;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 10:05
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιανουάριος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/02/2026 - 09:54
O ΔΕΔΔΗΕ για τα Στοιχεία Προσδιορισμού του Προφίλ Παροχών που αφορά στην Ενέργεια Κατανάλωσης Ομοειδών Παροχών στα ΜΔΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 09:26
Αρναούτογλου: Η Ευρώπη χρειάζεται υποχρεωτικό και συγκεκριμένο σχέδιο κλιματικής ανθεκτικότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 08:47
Ντ. Τραμπ: Ετοιμάζεται να αναιρέσει κείμενο-θεμέλιο λίθο του κανονιστικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 08:32
Γιάννης Τριήρης: Ευρωπαϊκό «μαύρο πρόβατο» της διαφθοράς και το 2025 η Ελλάδα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/02/2026 - 08:04
Motor Oil: Πυρά κατά ΔΕΣΦΑ για τις υποδομές LNG και το FSRU Διώρυγα Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 08:01
Καρπερή-Κομοτηνή: Κρίσιμος για το FSRU Αλεξανδρούπολης ο διπλασιασμός δυναμικότητας- Επιτάχυνση ζητά η Gastrade
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 07:59
Αν δεν προστατεύσουν το περιβάλλον, οι επιχειρήσεις απειλούνται με εξαφάνιση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 06:49
Τέσσερις συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να βάζεις σε εξωτερικές πρίζες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 06:49
Βοηθά ο αφυγραντήρας στην καταπολέμηση της μούχλας;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 06:49
Έγκριση συγχρηματοδότησης του έργου «Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» προϋπολογισμού έως 1 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 15:47
Κοινή επιστολή περιβαλλοντικών οργανώσεων προς την ΕΤΕπ για το εργαλείο εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης με πόρους του ΣΕΔΕ2
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 15:27
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Ετήσιος Απολογισμός 2025 Ανακύκλωσης Αποτσίγαρων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 14:58
ΕΔΕΜ: Εκδήλωση «Περιβάλλον και Ενέργεια» στο πλαίσιο του Verde.Tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 14:30
Παράταση στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» για περισσότερες επιχειρήσεις – Ανοικτή η πλατφόρμα έως 13 Φεβρουαρίου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 13:57
Σταύρος Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα οι υπογραφές με τη Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/02/2026 - 13:51
Παρέμβαση ΣΕΒ - BusinessEurope για άμεσα μέτρα ενίσχυσης ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 13:14
ΕΛΕΤΑΕΝ: Οι οριζόντιοι αποκλεισμοί περιοχών με υψηλό αιολικό δυναμικό αυξάνουν το κόστος ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/02/2026 - 12:34

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ZeniΘ: Πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή μετάβαση με τη συμμετοχή της σε τρία ερευνητικά έργα της Ε.Ε.

ZeniΘ: Πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή μετάβαση με τη συμμετοχή της σε τρία ερευνητικά έργα της Ε.Ε.
Newsroom
Τετάρτη, 11/02/2026 - 14:04

Η ZeniΘ, με οδηγό την πολύτιμη τεχνογνωσία της και με σταθερή δέσμευση στην καινοτομία, ηγείται στην ενεργειακή μετάβαση μέσα από τη συμμετοχή της σε τρία σημαντικά ερευνητικά έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μέσα από τον συντονισμό και την υποστήριξη κρίσιμων πιλοτικών δοκιμών, η κορυφαία εταιρεία ενέργειας ενισχύει τον στρατηγικό της ρόλο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου και ψηφιακά προηγμένου ενεργειακού μέλλοντος.

Ως επικεφαλής συνεργάτης για τις πιλοτικές φάσεις των έργων, η ZeniΘ θα συμβάλλει στην έρευνα ενσωμάτωσης νέων εφαρμογών τεχνολογίας και στην αξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων, διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση τους στην αγοράμε αξιοπιστία και ασφάλεια. Τα τρία ερευνητικά έργα στα οποία συμμετέχει η εταιρεία είναι τα META-BUILD, AI-DAPT και INBLANC.

META-BUILD

Στο πλαίσιο του έργου META-BUILD με προϋπολογισμό 15 εκατ. Ευρώ και διάρκεια 4 ετών, η ΖeniΘ θα αναλάβει κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή και δοκιμή καινοτόμων τεχνολογιών, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκούς-θερμικούς συλλέκτες καισυστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Στόχος είναι η δημιουργία κτιρίωνπου συνδυάζουν υψηλότερη ενεργειακή απόδοση με προηγμένες λύσεις διαχείρισης.

AI-DAPT

Το πρόγραμμα AI-DAPT, με προϋπολογισμό 9 εκατ. ευρώ και διάρκεια 3,5 ετών, αναπτύσσει μια νέα μεθοδολογική προσέγγιση στη διαχείριση δεδομένων,αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για την επίτευξη ουσιαστικής εξοικονόμησης ενέργειας. Η ΖeniΘ, θα κατέχει τον ρόλο του επικεφαλής των σχετικών εφαρμογών, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική υλοποίηση και τη βέλτιστη αξιοποίηση των εργαλείων του προγράμματος. Μέσω διαφορετικών πιλοτικών εφαρμογών, το έργο προωθεί ένα καινοτόμο πλαίσιο AI Ops (Artificial Intelligence for IT Operations), βασισμένο σε συστήματα συνεχούς μάθησης και εξέλιξης.

INBLANC

Το ερευνητικό έργο INBLANC, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 5 εκατ. ευρώκαι διάρκεια 3,5 ετών, στοχεύειστη δημιουργία ενός ανοιχτού οικοσυστήματος λύσεων που συλλέγουν, επεξεργάζονται και μετατρέπουν δεδομένα σε πρακτικά αξιοποιήσιμες υπηρεσίες. Η ΖeniΘ, διαδραματίζει καίριο ρόλο στις πιλοτικές δοκιμές, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους,ώστε τα δεδομένα που παράγονται από τα κτίρια σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής (όπως η θερμική άνεση, τα υλικά κατασκευής και οι μονώσεις) να μετατρέπονται σε πολύτιμα εργαλεία υποστήριξης λήψης αποφάσεων. Με τον τρόπο αυτόν, το έργο συμβάλλει στη βελτίωση της διαχείρισης του κτιριακού αποθέματος και στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για τον ενεργειακό τομέα και,στη ZeniΘ, οι κινητήριες δυνάμεις που μας ωθούν να προχωρούμε μπροστά είναι η καινοτομία, η βιωσιμότητα και η εκπαίδευση.Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που συμμετέχουμε ενεργά σε ερευνητικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,οι οποίες μας φέρνουν πιο κοντά σε αυτό το νέο κεφάλαιο για τον ενεργειακό κλάδο» δήλωσε ο Julien Bettinger, Retail Director - Transformation, Digital, Communication, Marketing and Sales της ZeniΘ.

Μέσω της ενεργής συμμετοχής της στα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ZeniΘ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην προώθηση λύσεων και τεχνολογιών που θα διαμορφώσουν το μέλλον της ενέργειας και της ψηφιακής καινοτομίας στην Ευρώπη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Συνάντηση ΒΕΑ και Π.Ο.Σ.Ε.Η. με τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ
Συνάντηση ΒΕΑ και Π.Ο.Σ.Ε.Η. με τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ 11 Φεβρουαρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Σαφές μήνυμα για επιτάχυνση αποφάσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη μείωση του κόστους ζωής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Σαφές μήνυμα για επιτάχυνση αποφάσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη μείωση του κόστους ζωής

Ένας στους δύο πολίτες στην ΕΕ απαισιόδοξος για το μέλλον του κόσμου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ένας στους δύο πολίτες στην ΕΕ απαισιόδοξος για το μέλλον του κόσμου

Αξιοποίηση αποβαλλόμενης θερμότητας από Κέντρα Δεδομένων: μια ρεαλιστική ευκαιρία για την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Αξιοποίηση αποβαλλόμενης θερμότητας από Κέντρα Δεδομένων: μια ρεαλιστική ευκαιρία για την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα

Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα και άλλες 15 χώρες να αποχωρήσει από τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα και άλλες 15 χώρες να αποχωρήσει από τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας

B. Morgante: Τα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου Ως Καταλύτης Για Μια Ασφαλή Και Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

B. Morgante: Τα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου Ως Καταλύτης Για Μια Ασφαλή Και Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση

Athens Energy Summit: Από τα απορρίμματα στην ενέργεια και την αποθήκευση: Οι κρίσιμοι κρίκοι της ενεργειακής μετάβασης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Athens Energy Summit: Από τα απορρίμματα στην ενέργεια και την αποθήκευση: Οι κρίσιμοι κρίκοι της ενεργειακής μετάβασης