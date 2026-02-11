ZeniΘ: Πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή μετάβαση με τη συμμετοχή της σε τρία ερευνητικά έργα της Ε.Ε.

Η ZeniΘ, με οδηγό την πολύτιμη τεχνογνωσία της και με σταθερή δέσμευση στην καινοτομία, ηγείται στην ενεργειακή μετάβαση μέσα από τη συμμετοχή της σε τρία σημαντικά ερευνητικά έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μέσα από τον συντονισμό και την υποστήριξη κρίσιμων πιλοτικών δοκιμών, η κορυφαία εταιρεία ενέργειας ενισχύει τον στρατηγικό της ρόλο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου και ψηφιακά προηγμένου ενεργειακού μέλλοντος.

Ως επικεφαλής συνεργάτης για τις πιλοτικές φάσεις των έργων, η ZeniΘ θα συμβάλλει στην έρευνα ενσωμάτωσης νέων εφαρμογών τεχνολογίας και στην αξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων, διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση τους στην αγοράμε αξιοπιστία και ασφάλεια. Τα τρία ερευνητικά έργα στα οποία συμμετέχει η εταιρεία είναι τα META-BUILD, AI-DAPT και INBLANC.

META-BUILD

Στο πλαίσιο του έργου META-BUILD με προϋπολογισμό 15 εκατ. Ευρώ και διάρκεια 4 ετών, η ΖeniΘ θα αναλάβει κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή και δοκιμή καινοτόμων τεχνολογιών, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκούς-θερμικούς συλλέκτες καισυστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Στόχος είναι η δημιουργία κτιρίωνπου συνδυάζουν υψηλότερη ενεργειακή απόδοση με προηγμένες λύσεις διαχείρισης.

AI-DAPT

Το πρόγραμμα AI-DAPT, με προϋπολογισμό 9 εκατ. ευρώ και διάρκεια 3,5 ετών, αναπτύσσει μια νέα μεθοδολογική προσέγγιση στη διαχείριση δεδομένων,αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για την επίτευξη ουσιαστικής εξοικονόμησης ενέργειας. Η ΖeniΘ, θα κατέχει τον ρόλο του επικεφαλής των σχετικών εφαρμογών, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική υλοποίηση και τη βέλτιστη αξιοποίηση των εργαλείων του προγράμματος. Μέσω διαφορετικών πιλοτικών εφαρμογών, το έργο προωθεί ένα καινοτόμο πλαίσιο AI Ops (Artificial Intelligence for IT Operations), βασισμένο σε συστήματα συνεχούς μάθησης και εξέλιξης.

INBLANC

Το ερευνητικό έργο INBLANC, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 5 εκατ. ευρώκαι διάρκεια 3,5 ετών, στοχεύειστη δημιουργία ενός ανοιχτού οικοσυστήματος λύσεων που συλλέγουν, επεξεργάζονται και μετατρέπουν δεδομένα σε πρακτικά αξιοποιήσιμες υπηρεσίες. Η ΖeniΘ, διαδραματίζει καίριο ρόλο στις πιλοτικές δοκιμές, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους,ώστε τα δεδομένα που παράγονται από τα κτίρια σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής (όπως η θερμική άνεση, τα υλικά κατασκευής και οι μονώσεις) να μετατρέπονται σε πολύτιμα εργαλεία υποστήριξης λήψης αποφάσεων. Με τον τρόπο αυτόν, το έργο συμβάλλει στη βελτίωση της διαχείρισης του κτιριακού αποθέματος και στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για τον ενεργειακό τομέα και,στη ZeniΘ, οι κινητήριες δυνάμεις που μας ωθούν να προχωρούμε μπροστά είναι η καινοτομία, η βιωσιμότητα και η εκπαίδευση.Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που συμμετέχουμε ενεργά σε ερευνητικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,οι οποίες μας φέρνουν πιο κοντά σε αυτό το νέο κεφάλαιο για τον ενεργειακό κλάδο» δήλωσε ο Julien Bettinger, Retail Director - Transformation, Digital, Communication, Marketing and Sales της ZeniΘ.

Μέσω της ενεργής συμμετοχής της στα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ZeniΘ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην προώθηση λύσεων και τεχνολογιών που θα διαμορφώσουν το μέλλον της ενέργειας και της ψηφιακής καινοτομίας στην Ευρώπη.