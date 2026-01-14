Σόμπα, καλοριφέρ, κλιματιστικό: Πώς θα ζεστάνετε πιο οικονομικά το σπίτι σας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη επενδύει στην Κυκλική Οικονομία με νέο Business Unit για τον Δημόσιο Τομέα και τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/01/2026 - 13:15
9ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/01/2026 - 12:59
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - Δεκέμβριος 2025 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/01/2026 - 12:38
Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Τεχεράνης, σε ύψος συναλλαγών
ΚΟΣΜΟΣ
14/01/2026 - 12:00
TITAN: 10ετής στρατηγική συμφωνία με τον Οργανισμό Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σερβίας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
14/01/2026 - 11:16
Σφοδρή επίθεση Πολάκη για την πολιτική της κυβέρνησης στην αγορά ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/01/2026 - 10:53
Greenvolt Next: Εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος 2,5 MW στο Κέντρο Διανομής της ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ στον Δρυμό Θεσσαλονίκης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/01/2026 - 10:21
Θετική Γνώμη από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής για τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Τομέα Ύδατος της ΡΑΑΕΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/01/2026 - 09:46
Κ. Χατζηδάκης: Βελτιώσεις σε 3 μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/01/2026 - 09:26
Πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το έργο αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
14/01/2026 - 09:21
Το 2025 ήταν η τρίτη θερμότερη χρονιά στα χρονικά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/01/2026 - 08:47
Γιάννης Τριήρης: Οι λαοί δεν θέλουν ούτε δικτάτορες ούτε κατακτητές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
14/01/2026 - 08:15
Φυσικό αέριο: Ρεκόρ κατανάλωσης το 2025 και κυριαρχία του LNG στις εισαγωγές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/01/2026 - 08:11
Έως το τέλος Ιανουαρίου δρομολογείται η ΑΜΚ του 1 δισ. για τις μεγάλες διασυνδέσεις του ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
14/01/2026 - 08:09
Metlen: Ανοιχτές εκκρεμότητες για τους σταθμούς αποθήκευσης λίγο πριν την ενεργοποίηση
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
14/01/2026 - 08:03
Η ρύπανση από άνθρακα στις ΗΠΑ αυξήθηκε το 2025: «Καμπανάκι» για την οικονομία και το περιβάλλον
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/01/2026 - 06:42
Γιατί δεν παίρνει μπρος το αυτοκίνητο όταν έχει πάρα πολύ κρύο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/01/2026 - 06:42
Σόμπα, καλοριφέρ, κλιματιστικό: Πώς θα ζεστάνετε πιο οικονομικά το σπίτι σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/01/2026 - 06:42
ΡΑΑΕΥ: Ερμηνεία και εφαρμογή ρυθμιστικού πλαισίου για την αυτοδίκαιη παράταση κατά επτά έτη της διάρκειας ισχύος της Βεβαίωσης Παραγωγού
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/01/2026 - 15:51
Στ. Παπασταύρου από το Future Minerals Forum: Το ΑΙ, η ενεργειακή και τεχνολογική μετάβαση εξαρτώνται απόλυτα από τον ορυκτό πλούτο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/01/2026 - 15:47
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση του καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών της εταιρείας Hengas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/01/2026 - 15:28
Αποτελέσματα Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ για την ενσωμάτωση των Σταθμών Αποθήκευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/01/2026 - 15:24
ΔΕΣΦΑ: Αυξημένη κατά 14% η συνολική ζήτηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα το 2025
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/01/2026 - 15:10
Ξεκινά τη λειτουργία του το Ψηφιακό Κέντρο Συντήρησης του ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/01/2026 - 15:07
ΔΕΗ myEnergy HeatPump: Ολοκληρωμένες λύσεις για οικονομική και βιώσιμη θέρμανση από τη ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/01/2026 - 15:01
EY-Parthenon: Ελαφρά επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας το 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/01/2026 - 14:36
Νέα Αριστερά: Εκδικητική και αναιτιολόγητη απόλυση εργαζόμενου στα Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/01/2026 - 13:50
Έκτακτο σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας στον Δήμο Ηρακλείου, ζήτησε από τρεις Υπουργούς ο Φραγκίσκος Παρασύρης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/01/2026 - 12:53
Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και Στερεά Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/01/2026 - 12:11
Κουκουλόπουλος: Η “Πτολεμαΐδα V” πληρώθηκε με 1.6 δις από τον ελληνικό λαό και δεν είναι “τσιφλίκι” κανενός
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/01/2026 - 10:57

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Σόμπα, καλοριφέρ, κλιματιστικό: Πώς θα ζεστάνετε πιο οικονομικά το σπίτι σας

Σόμπα, καλοριφέρ, κλιματιστικό: Πώς θα ζεστάνετε πιο οικονομικά το σπίτι σας
Choi sungwoo on Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 14/01/2026 - 06:42

Η σωστή επιλογή μπορεί να κάνει τη διαφορά όχι μόνο στη ζεστασιά του σπιτιού, αλλά και στον λογαριασμό ρεύματος.

Μήπως κι εσείς κάθεστε στο σπίτι τυλιγμένοι με ζακέτες και κουβέρτες, προσπαθώντας να ζεσταθείτε;

Μήπως αγχώνεστε για τον επόμενο λογαριασμό ρεύματος, βλέποντας τη θέρμανση να «καίει» κιλοβατώρες; Δεν είστε οι μόνοι. Με τον χειμώνα να γίνεται ολοένα και πιο ακριβός, πολλοί στην Ελλάδα καλούνται να ισορροπήσουν μεταξύ ζεστασιάς και οικονομίας.

Το ερώτημα που τίθεται σχεδόν σε κάθε σπίτι είναι ένα: ποια μορφή θέρμανσης καταναλώνει το λιγότερο ρεύμα;

Ας δούμε ποιες επιλογές υπάρχουν και τι ισχύει στα ελληνικά δεδομένα.

Η Ελλάδα έχει έντονες κλιματικές διαφορές. Άλλες ανάγκες έχει ένα διαμέρισμα στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, άλλες ένα σπίτι στη Φλώρινα ή στα ορεινά της Ηπείρου και άλλες μια κατοικία στην Κρήτη ή τα νησιά.

Η επιλογή θέρμανσης εξαρτάται από: το μέγεθος του χώρου, τη μόνωση, τη διάρκεια χρήσης και φυσικά το κόστος ενέργειας.

Παραδοσιακά, πολλοί βασίζονται στο καλοριφέρ πετρελαίου ή φυσικού αερίου, όμως τα τελευταία χρόνια η ηλεκτρική θέρμανση και οι αντλίες θερμότητας κερδίζουν έδαφος.

Σόμπες υγραερίου

Οι θερμάστρες υγραερίου ζεσταίνουν γρήγορα έναν χώρο και χρησιμοποιούνται συχνά σε σπίτια χωρίς κεντρική θέρμανση.

Ωστόσο, απαιτούν καλό εξαερισμό και δεν ενδείκνυνται για μικρούς, κλειστούς χώρους. Επιπλέον, το κόστος του υγραερίου και τα ζητήματα ασφάλειας κάνουν πολλούς να τις αποφεύγουν.

Ηλεκτρικές θερμάστρες

Οι πιο συνηθισμένες επιλογές στην Ελλάδα περιλαμβάνουν:

  • θερμάστρες με αντιστάσεις ή αερόθερμα (γρήγορη ζέστη, υψηλή κατανάλωση),
  • θερμάστρες convector (θερμοπομποί)
  • κεραμικές θερμάστρες.

Οι απλές θερμάστρες ζεσταίνουν άμεσα αλλά καταναλώνουν πολύ ρεύμα και είναι κατάλληλες μόνο για μικρούς χώρους και σύντομη χρήση. Οι θερμοπομποί και οι κεραμικές θερμάστρες αποδίδουν πιο ομοιόμορφα τη θερμότητα και συχνά διαθέτουν θερμοστάτη, που βοηθά στον έλεγχο της κατανάλωσης.

Θερμαντικά πάνελ

Τα ηλεκτρικά πάνελ χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο, κυρίως σε υπνοδωμάτια. Έχουν χαμηλή ισχύ (συνήθως από 400W έως 800W), καταναλώνουν λιγότερο ρεύμα αλλά χρειάζονται χρόνο για να ζεστάνουν τον χώρο. Είναι κατάλληλα για συνεχή, ήπια θέρμανση μικρών δωματίων και θεωρούνται ασφαλή για πολύωρη χρήση.

Καλοριφέρ λαδιού

Τα καλοριφέρ λαδιού παραμένουν μια δημοφιλής επιλογή στα ελληνικά σπίτια. Ζεσταίνουν πιο αργά, αλλά διατηρούν τη θερμότητα για περισσότερη ώρα και προσφέρουν σταθερή θέρμανση. Είναι κατάλληλα για πολύωρη χρήση, ειδικά σε υπνοδωμάτια ή γραφεία, χωρίς τον θόρυβο ή την απότομη κατανάλωση άλλων συσκευών.

Κλιματιστικά

Τα κλιματιστικά τύπου inverter θεωρούνται σήμερα από τις πιο οικονομικές λύσεις θέρμανσης στην Ελλάδα. Λειτουργούν ως αντλίες θερμότητας και αποδίδουν πολλαπλάσια θερμότητα σε σχέση με την ενέργεια που καταναλώνουν. Με σωστή χρήση και καλή μόνωση του χώρου, μπορούν να αποτελέσουν τη φθηνότερη λύση για καθημερινή θέρμανση.

Συμπέρασμα

Δεν υπάρχει μία λύση που να ταιριάζει σε όλους.

Για τα ελληνικά δεδομένα:

  • για μικρούς χώρους και ήπια χρήση, τα ηλεκτρικά πάνελ και τα καλοριφέρ λαδιού είναι αποδοτικές επιλογές,
  • για καθημερινή θέρμανση ολόκληρου σπιτιού, τα κλιματιστικά inverter παραμένουν από τις πιο οικονομικές λύσεις,
  • οι απλές ηλεκτρικές θερμάστρες καλό είναι να χρησιμοποιούνται με φειδώ.

Πηγή: Defy

Τελευταία τροποποίηση στις 14/01/2026 - 06:42

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

EY-Parthenon: Ελαφρά επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας το 2026
EY-Parthenon: Ελαφρά επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας το 2026 13 Ιανουαρίου 2026
Γιατί δεν παίρνει μπρος το αυτοκίνητο όταν έχει πάρα πολύ κρύο 14 Ιανουαρίου 2026
Γιατί δεν παίρνει μπρος το αυτοκίνητο όταν έχει πάρα πολύ κρύο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΗ myEnergy HeatPump: Ολοκληρωμένες λύσεις για οικονομική και βιώσιμη θέρμανση από τη ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ myEnergy HeatPump: Ολοκληρωμένες λύσεις για οικονομική και βιώσιμη θέρμανση από τη ΔΕΗ

EY-Parthenon: Ελαφρά επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας το 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

EY-Parthenon: Ελαφρά επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας το 2026

Η ιδανική θερμοκρασία για την υγεία στο σπίτι και στο γραφείο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η ιδανική θερμοκρασία για την υγεία στο σπίτι και στο γραφείο

Έξι τρόποι να ζεστάνεις το υπόγειο χωρίς μεγάλο κόστος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Έξι τρόποι να ζεστάνεις το υπόγειο χωρίς μεγάλο κόστος

Επέλαση χιονιά από την Κυριακή: Έτσι θα κρατήσετε το σπίτι ζεστό χωρίς σπατάλες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Επέλαση χιονιά από την Κυριακή: Έτσι θα κρατήσετε το σπίτι ζεστό χωρίς σπατάλες

Έρχονται κρύο και χιόνια - Η σωστή θερμοκρασία στο σπίτι τη νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Έρχονται κρύο και χιόνια - Η σωστή θερμοκρασία στο σπίτι τη νύχτα