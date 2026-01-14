Σόμπα, καλοριφέρ, κλιματιστικό: Πώς θα ζεστάνετε πιο οικονομικά το σπίτι σας

Η σωστή επιλογή μπορεί να κάνει τη διαφορά όχι μόνο στη ζεστασιά του σπιτιού, αλλά και στον λογαριασμό ρεύματος.

Μήπως κι εσείς κάθεστε στο σπίτι τυλιγμένοι με ζακέτες και κουβέρτες, προσπαθώντας να ζεσταθείτε;

Μήπως αγχώνεστε για τον επόμενο λογαριασμό ρεύματος, βλέποντας τη θέρμανση να «καίει» κιλοβατώρες; Δεν είστε οι μόνοι. Με τον χειμώνα να γίνεται ολοένα και πιο ακριβός, πολλοί στην Ελλάδα καλούνται να ισορροπήσουν μεταξύ ζεστασιάς και οικονομίας.

Το ερώτημα που τίθεται σχεδόν σε κάθε σπίτι είναι ένα: ποια μορφή θέρμανσης καταναλώνει το λιγότερο ρεύμα;

Ας δούμε ποιες επιλογές υπάρχουν και τι ισχύει στα ελληνικά δεδομένα.

Η Ελλάδα έχει έντονες κλιματικές διαφορές. Άλλες ανάγκες έχει ένα διαμέρισμα στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, άλλες ένα σπίτι στη Φλώρινα ή στα ορεινά της Ηπείρου και άλλες μια κατοικία στην Κρήτη ή τα νησιά.

Η επιλογή θέρμανσης εξαρτάται από: το μέγεθος του χώρου, τη μόνωση, τη διάρκεια χρήσης και φυσικά το κόστος ενέργειας.

Παραδοσιακά, πολλοί βασίζονται στο καλοριφέρ πετρελαίου ή φυσικού αερίου, όμως τα τελευταία χρόνια η ηλεκτρική θέρμανση και οι αντλίες θερμότητας κερδίζουν έδαφος.

Σόμπες υγραερίου

Οι θερμάστρες υγραερίου ζεσταίνουν γρήγορα έναν χώρο και χρησιμοποιούνται συχνά σε σπίτια χωρίς κεντρική θέρμανση.

Ωστόσο, απαιτούν καλό εξαερισμό και δεν ενδείκνυνται για μικρούς, κλειστούς χώρους. Επιπλέον, το κόστος του υγραερίου και τα ζητήματα ασφάλειας κάνουν πολλούς να τις αποφεύγουν.

Ηλεκτρικές θερμάστρες

Οι πιο συνηθισμένες επιλογές στην Ελλάδα περιλαμβάνουν:

θερμάστρες με αντιστάσεις ή αερόθερμα (γρήγορη ζέστη, υψηλή κατανάλωση),

θερμάστρες convector (θερμοπομποί)

κεραμικές θερμάστρες.

Οι απλές θερμάστρες ζεσταίνουν άμεσα αλλά καταναλώνουν πολύ ρεύμα και είναι κατάλληλες μόνο για μικρούς χώρους και σύντομη χρήση. Οι θερμοπομποί και οι κεραμικές θερμάστρες αποδίδουν πιο ομοιόμορφα τη θερμότητα και συχνά διαθέτουν θερμοστάτη, που βοηθά στον έλεγχο της κατανάλωσης.

Θερμαντικά πάνελ

Τα ηλεκτρικά πάνελ χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο, κυρίως σε υπνοδωμάτια. Έχουν χαμηλή ισχύ (συνήθως από 400W έως 800W), καταναλώνουν λιγότερο ρεύμα αλλά χρειάζονται χρόνο για να ζεστάνουν τον χώρο. Είναι κατάλληλα για συνεχή, ήπια θέρμανση μικρών δωματίων και θεωρούνται ασφαλή για πολύωρη χρήση.

Καλοριφέρ λαδιού

Τα καλοριφέρ λαδιού παραμένουν μια δημοφιλής επιλογή στα ελληνικά σπίτια. Ζεσταίνουν πιο αργά, αλλά διατηρούν τη θερμότητα για περισσότερη ώρα και προσφέρουν σταθερή θέρμανση. Είναι κατάλληλα για πολύωρη χρήση, ειδικά σε υπνοδωμάτια ή γραφεία, χωρίς τον θόρυβο ή την απότομη κατανάλωση άλλων συσκευών.

Κλιματιστικά

Τα κλιματιστικά τύπου inverter θεωρούνται σήμερα από τις πιο οικονομικές λύσεις θέρμανσης στην Ελλάδα. Λειτουργούν ως αντλίες θερμότητας και αποδίδουν πολλαπλάσια θερμότητα σε σχέση με την ενέργεια που καταναλώνουν. Με σωστή χρήση και καλή μόνωση του χώρου, μπορούν να αποτελέσουν τη φθηνότερη λύση για καθημερινή θέρμανση.

Συμπέρασμα

Δεν υπάρχει μία λύση που να ταιριάζει σε όλους.

Για τα ελληνικά δεδομένα:

για μικρούς χώρους και ήπια χρήση, τα ηλεκτρικά πάνελ και τα καλοριφέρ λαδιού είναι αποδοτικές επιλογές,

για καθημερινή θέρμανση ολόκληρου σπιτιού, τα κλιματιστικά inverter παραμένουν από τις πιο οικονομικές λύσεις,

οι απλές ηλεκτρικές θερμάστρες καλό είναι να χρησιμοποιούνται με φειδώ.

Πηγή: Defy