Η ΡΑΑΕΥ και η ρουμανική ANRE υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 15:39
Συνεχίζεται για 2η χρονιά, η παγκόσμια εκστρατεία «Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα» της UNESCO
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 15:35
Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 15:31
ΕΒΕΑ & Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας: παρουσίαση μελέτης και οδηγού για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική επιχειρηματικότητα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/02/2026 - 15:06
Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γ. Κεφαλογιάννη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 14:39
ZeniΘ: Πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή μετάβαση με τη συμμετοχή της σε τρία ερευνητικά έργα της Ε.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 14:04
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Σαφές μήνυμα για επιτάχυνση αποφάσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη μείωση του κόστους ζωής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 13:32
Συνάντηση ΒΕΑ και Π.Ο.Σ.Ε.Η. με τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 13:06
Στρατηγική Συμφωνία του Ομίλου AKTOR με την SUEZ INTERNATIONAL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/02/2026 - 11:47
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ: 250 νέα δέντρα φυτεύονται μέσα από δράση ανακύκλωσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 11:00
Η METLEN υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2.0
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 10:56
Πόσο LNG χωράνε οι ελληνικές θάλασσες;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 10:05
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιανουάριος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/02/2026 - 09:54
O ΔΕΔΔΗΕ για τα Στοιχεία Προσδιορισμού του Προφίλ Παροχών που αφορά στην Ενέργεια Κατανάλωσης Ομοειδών Παροχών στα ΜΔΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 09:26
Αρναούτογλου: Η Ευρώπη χρειάζεται υποχρεωτικό και συγκεκριμένο σχέδιο κλιματικής ανθεκτικότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 08:47
Ντ. Τραμπ: Ετοιμάζεται να αναιρέσει κείμενο-θεμέλιο λίθο του κανονιστικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 08:32
Γιάννης Τριήρης: Ευρωπαϊκό «μαύρο πρόβατο» της διαφθοράς και το 2025 η Ελλάδα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/02/2026 - 08:04
Motor Oil: Πυρά κατά ΔΕΣΦΑ για τις υποδομές LNG και το FSRU Διώρυγα Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 08:01
Καρπερή-Κομοτηνή: Κρίσιμος για το FSRU Αλεξανδρούπολης ο διπλασιασμός δυναμικότητας- Επιτάχυνση ζητά η Gastrade
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 07:59
Αν δεν προστατεύσουν το περιβάλλον, οι επιχειρήσεις απειλούνται με εξαφάνιση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 06:49
Τέσσερις συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να βάζεις σε εξωτερικές πρίζες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 06:49
Βοηθά ο αφυγραντήρας στην καταπολέμηση της μούχλας;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 06:49
Έγκριση συγχρηματοδότησης του έργου «Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» προϋπολογισμού έως 1 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 15:47
Κοινή επιστολή περιβαλλοντικών οργανώσεων προς την ΕΤΕπ για το εργαλείο εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης με πόρους του ΣΕΔΕ2
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 15:27
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Ετήσιος Απολογισμός 2025 Ανακύκλωσης Αποτσίγαρων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 14:58
ΕΔΕΜ: Εκδήλωση «Περιβάλλον και Ενέργεια» στο πλαίσιο του Verde.Tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 14:30
Παράταση στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» για περισσότερες επιχειρήσεις – Ανοικτή η πλατφόρμα έως 13 Φεβρουαρίου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 13:57
Σταύρος Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα οι υπογραφές με τη Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/02/2026 - 13:51
Παρέμβαση ΣΕΒ - BusinessEurope για άμεσα μέτρα ενίσχυσης ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 13:14
ΕΛΕΤΑΕΝ: Οι οριζόντιοι αποκλεισμοί περιοχών με υψηλό αιολικό δυναμικό αυξάνουν το κόστος ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/02/2026 - 12:34

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γ. Κεφαλογιάννη

Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γ. Κεφαλογιάννη
Newsroom
Τετάρτη, 11/02/2026 - 14:39

Ένα βήμα πριν την υπογραφή το Μνημόνιο Υπουργείου και Ελ.Δ.Α.Π.

Με αντικείμενο την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων (Ελ.Δ.Α.Π.), συναντήθηκαν με τον Υπουργό κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο Πρόεδρος και αντιπροσωπεία Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι η κυβέρνηση δίνει μεγάλη σημασία στην υπογραφή του μνημονίου, υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Τόνισε, δε, ότι αναζητείται η καλύτερη δυνατή ημερομηνία, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα να μπορέσει να παραστεί στην εκδήλωση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.

Η επικείμενη υπογραφή του Μνημονίου αναμένεται να επισφραγίσει την ουσιαστική συμβολή του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων (Ελ.Δ.Α.Π.) στην προετοιμασία και διαμόρφωση του νέου νομοσχεδίου με τίτλο «Ενεργή Μάχη», ενισχύοντας τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους τομείς της πρόληψης, της ανθεκτικότητας και της Πολιτικής Προστασίας.

ELDAP-kefalogiannis-1-1200x0.jpeg

Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων συμμετείχε ενεργά, με συμβουλευτικό ρόλο, στη διαμόρφωση του περιεχομένου του νομοσχεδίου, καταθέτοντας τεκμηριωμένα στοιχεία, αιτήματα και προτάσεις που προέκυψαν μέσα από συστηματικό διάλογο με τα Μέλη του και που, σχεδόν στην ολότητά τους έγιναν αποδεκτές.

Οι προτάσεις του Ελ.Δ.Α.Π. βασίζονται στα ευρήματα της ολοκληρωμένης έρευνας που διεξάγεται στις Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας των Δήμων-Μελών, καθώς και στα συμπεράσματα σημαντικών δράσεων, όπως:

  • το 1ο Ελ.Δ.Α.Π. Forum «Διάλογος για την Ανθεκτικότητα» (19-20.3.2025)
  • την Ημερίδα που διοργάνωσε το Ελ.Δ.Α.Π. για τα Σχέδια Αστικής Ανθεκτικότητας (22.05.2025)
  • το 1ο Εργαστήριο Στρατηγικής για το τριετές Πρόγραμμα Δράσης του Ελ.Δ.Α.Π. (28.11.2025),
  • και σειρά θεσμικών και επιστημονικών πρωτοβουλιών σε όλη την Ελλάδα.

Η επιστημονική και συμμετοχική χαρτογράφηση του τομέα της Πολιτικής Προστασίας οδηγεί στη δημιουργία ολοκληρωμένου Προφίλ για κάθε Δήμο-Μέλος και στη συγκρότηση Ενιαίας Βάσης Δεδομένων για την Ανθεκτικότητα των Δήμων. Η συστηματική αποτύπωση του επιπέδου ετοιμότητας, των διαθέσιμων μηχανισμών, των αναγκών και των καλών πρακτικών αποτελεί στρατηγικό εργαλείο για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων και τη διαμόρφωση πολιτικών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Η θεσμική αναγνώριση του Ελ.Δ.Α.Π. και η επιτυχής έκβαση της συνεργασίας αναμένεται να επικυρωθούν με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας εντός Μαρτίου 2026.

ELDAP-kefalogiannis-3-1200x0.jpeg

Στη συνάντηση συμμετείχαν, εκ μέρους του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων, ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Γιάννης Κωνσταντάτος, Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης, το Μέλος Δ.Σ. κ. Αθανάσιος Ζεκεντές, Δήμαρχος Λοκρών, το αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ. κ. Παύλος Μπαριτάκης, Δήμαρχος Βιάννου, ο Ειδικός Σύμβουλος Προέδρου Δ.Σ. κ. Βασίλης Κρητικός, και η Διευθύντρια Διοίκησης και Ανάπτυξης κ. Χρύσα Κοντάκη.

