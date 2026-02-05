Πρέπει να καλύπτουμε τη μονάδα του AC τον χειμώνα; Τι λένε οι ειδικοί

Αυτός είναι ο κατάλληλος τρόπος να προστατεύσετε την μονάδα του κλιματιστικού τον χειμώνα.

Καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν, το κλιματιστικό περνά προσωρινά σε δεύτερο πλάνο.

Πολλοί ιδιοκτήτες σπιτιών αναρωτιούνται, ωστόσο, αν πρέπει να καλύπτουν την εξωτερική μονάδα του AC τον χειμώνα για προστασία από το χιόνι και τον πάγο.

Για να ξεκαθαρίσουν τι ισχύει, οι συντάκτες του Southern Living ζήτησαν τη γνώμη δύο ειδικών στον κλάδο HVAC, οι οποίοι εξηγούν τι πραγματικά χρειάζεται - και τι όχι - για τη σωστή προστασία της μονάδας.

Χρειάζεται να καλύπτετε το κλιματιστικό τον χειμώνα;

Η σύντομη απάντηση είναι πως όχι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι περισσότερες εξωτερικές μονάδες κλιματισμού είναι σχεδιασμένες ώστε να αντέχουν τις δύσκολες καιρικές συνθήκες του χειμώνα χωρίς πρόσθετη προστασία.

Όπως επισημαίνουν, η κάλυψη της μονάδας μπορεί να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει: «Το κάλυμμα μπορεί να παγιδεύσει υγρασία και θερμότητα στα εξαρτήματα, να περιορίσει τη ροή του αέρα και τελικά να οδηγήσει σε διάβρωση ή φθορά».

Η συσσώρευση υγρασίας είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς ευνοεί την ανάπτυξη σκουριάς και μούχλας.

Πότε έχει νόημα να καλύπτεται η μονάδα;

Υπάρχει, ωστόσο, μία εξαίρεση:Όπως εξηγούν οι ειδικοί, το φθινόπωρο μπορεί να έχει νόημα η προσωρινή κάλυψη της μονάδας, κυρίως για να αποτραπεί η είσοδος φύλλων και χώματος στο εσωτερικό της.

Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου η μονάδα βρίσκεται κοντά σε είσοδο ή δρόμο και χρησιμοποιείται αλάτι για το χιόνι, ένα κάλυμμα μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά. Το αλάτι είναι ιδιαίτερα διαβρωτικό και μπορεί να επιταχύνει τη σκουριά στα μεταλλικά μέρη της μονάδας.

Τι είδους κάλυμμα είναι κατάλληλο;

Αν επιλεγεί κάλυμμα, το βασικό κριτήριο είναι να «αναπνέει». Τα υλικά πρέπει να επιτρέπουν τον αερισμό ώστε να αποφεύγεται η παγίδευση υγρασίας. Καλύμματα με πλέγμα ή ανοίγματα εξαερισμού θεωρούνται πιο ασφαλή, ενώ προτείνονται υλικά ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες, όπως πολυεστέρας ή βινύλιο.

Εξίσου σημαντική είναι και η σωστή εφαρμογή: ούτε πολύ χαλαρή, ώστε να την παρασύρει ο αέρας, ούτε υπερβολικά σφιχτή, για να μη δημιουργεί πίεση στη μονάδα.

Συμπερασματικά, οι ειδικοί συμφωνούν ότι το AC δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προστασία τον χειμώνα. Το κλιματιστικό βρίσκεται σε «περίοδο ανάπαυσης» και η βασική συντήρηση γίνεται την άνοιξη. Αυτή περιλαμβάνει την αλλαγή φίλτρων, τον καθαρισμό της εξωτερικής μονάδας και την απομάκρυνση φύλλων ή άλλων συσσωρευμένων υλικών, ώστε το σύστημα να είναι έτοιμο για τους ζεστούς μήνες.