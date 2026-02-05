Πρέπει να καλύπτουμε τη μονάδα του AC τον χειμώνα; Τι λένε οι ειδικοί

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΥΠΕΝ: Υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων για τη δημιουργία, αναβάθμιση και ανάδειξη πεζοπορικών και περιπατητικών διαδρομών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 14:37
Ανακοίνωση σχετικά με τη Φέρουσα Ικανότητα της Δημοτικής Ενότητας της Θίσβης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/02/2026 - 14:00
Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 13:20
Η υπηρεσιακή Πρόεδρος της Βενεζουέλας συναντήθηκε με στελέχη ξένων πετρελαϊκών εταιρειών
ΚΟΣΜΟΣ
05/02/2026 - 13:04
Ξεκινά σήμερα στο Παρίσι το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Γαλλία–Ελλάδα σε κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 12:21
Η Schneider Electric αναγνωρίστηκε για τη συνεχή ηγετική της θέση στον τομέα της βιωσιμότητας σε όλες τις κορυφαίες αξιολογήσεις ESG για το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/02/2026 - 11:54
Συμμετοχή της METLEN και του κατασκευαστικού της βραχίονα ΜΕΤΚΑ στο έργο Παραχώρησης ΒΟΑΚ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/02/2026 - 11:23
Η Ρωσία θα συνεχίσει να προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα
ΚΟΣΜΟΣ
05/02/2026 - 10:55
Εξώδικο Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη κατά ΔΕΔΔΗΕ: Ζητά εξηγήσεις για τις πολύωρες απροειδοποίητες διακοπές και απειλεί με αγωγές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 10:22
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αυτοματοποιεί την έκδοση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντος (EPD) για όλες τις μονάδες σκυροδέματος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 09:38
Ν. Δένδιας: Ελλάδα και Ισραήλ δεν αποκλείουν την Τουρκία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 09:04
Βουλευτές της Νέας Αριστεράς καταγγέλλουν την κυβέρνηση για αποτυχία στην ανακύκλωση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 08:37
Ενημερώθηκε ο Γεωπληροφοριακος Χάρτης της ΕΛΕΤΑΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/02/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Χαώδης η απόσταση μεταξύ κυβερνητικής ρητορικής και πραγματικότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/02/2026 - 08:06
Ηλεκτροπαραγωγή: Οι περικοπές ΑΠΕ κράτησαν στάσιμες τις εκπομπές παρά το ιστορικό χαμηλό του λιγνίτη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/02/2026 - 08:04
Πυρά ΔΕΠΑ και Motor Oil σε ΔΕΣΦΑ για τις χρεώσεις φόρτωσης LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/02/2026 - 08:02
Πρέπει να καλύπτουμε τη μονάδα του AC τον χειμώνα; Τι λένε οι ειδικοί
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:38
Λογαριασμοί ρεύματος: Αυτή είναι η φθηνότερη ώρα για να κάνετε τις δουλειές σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:40
Πόσες ώρες την ημέρα πρέπει να λειτουργούμε τον αφυγραντήρα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:40
Παπασταύρου: Στις 24 Φεβρουαρίου έχουμε κοινή συνάντηση στις ΗΠΑ για τον Κάθετο Διάδρομο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/02/2026 - 15:35
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Δεκέμβριος 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 15:16
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/02/2026 - 14:40
Προδημοσίευση προγράμματος «Σύνδεση με το Δίκτυο αποχέτευσης»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/02/2026 - 14:13
ΔΕΗ blue: 54 σημεία φόρτισης στα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 13:58
ΔΕΔΔΗΕ: Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 13:06
ΑΠΘ: Πρασινίζει το campus με 500 νέα δέντρα - Κερασιές θα ανθίζουν στον χώρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/02/2026 - 12:40
ΡΑΑΕΥ: «Τιμολόγιο Αναφοράς» Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 11:53
Ένας στους δύο πολίτες στην ΕΕ απαισιόδοξος για το μέλλον του κόσμου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/02/2026 - 11:24
Η METLEN συνάπτει συμφωνία με τη Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών 283 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/02/2026 - 10:19
WWF Ελλάς: Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ελληνική φύση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/02/2026 - 09:46

Αυτός είναι ο κατάλληλος τρόπος να προστατεύσετε την μονάδα του κλιματιστικού τον χειμώνα.

Καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν, το κλιματιστικό περνά προσωρινά σε δεύτερο πλάνο.

Πολλοί ιδιοκτήτες σπιτιών αναρωτιούνται, ωστόσο, αν πρέπει να καλύπτουν την εξωτερική μονάδα του AC τον χειμώνα για προστασία από το χιόνι και τον πάγο.

Για να ξεκαθαρίσουν τι ισχύει, οι συντάκτες του Southern Living ζήτησαν τη γνώμη δύο ειδικών στον κλάδο HVAC, οι οποίοι εξηγούν τι πραγματικά χρειάζεται - και τι όχι - για τη σωστή προστασία της μονάδας.

Χρειάζεται να καλύπτετε το κλιματιστικό τον χειμώνα;

Η σύντομη απάντηση είναι πως όχι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι περισσότερες εξωτερικές μονάδες κλιματισμού είναι σχεδιασμένες ώστε να αντέχουν τις δύσκολες καιρικές συνθήκες του χειμώνα χωρίς πρόσθετη προστασία.

Όπως επισημαίνουν, η κάλυψη της μονάδας μπορεί να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει: «Το κάλυμμα μπορεί να παγιδεύσει υγρασία και θερμότητα στα εξαρτήματα, να περιορίσει τη ροή του αέρα και τελικά να οδηγήσει σε διάβρωση ή φθορά».

Η συσσώρευση υγρασίας είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς ευνοεί την ανάπτυξη σκουριάς και μούχλας.

Πότε έχει νόημα να καλύπτεται η μονάδα;

Υπάρχει, ωστόσο, μία εξαίρεση:Όπως εξηγούν οι ειδικοί, το φθινόπωρο μπορεί να έχει νόημα η προσωρινή κάλυψη της μονάδας, κυρίως για να αποτραπεί η είσοδος φύλλων και χώματος στο εσωτερικό της.

Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου η μονάδα βρίσκεται κοντά σε είσοδο ή δρόμο και χρησιμοποιείται αλάτι για το χιόνι, ένα κάλυμμα μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά. Το αλάτι είναι ιδιαίτερα διαβρωτικό και μπορεί να επιταχύνει τη σκουριά στα μεταλλικά μέρη της μονάδας.

Τι είδους κάλυμμα είναι κατάλληλο;

Αν επιλεγεί κάλυμμα, το βασικό κριτήριο είναι να «αναπνέει». Τα υλικά πρέπει να επιτρέπουν τον αερισμό ώστε να αποφεύγεται η παγίδευση υγρασίας. Καλύμματα με πλέγμα ή ανοίγματα εξαερισμού θεωρούνται πιο ασφαλή, ενώ προτείνονται υλικά ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες, όπως πολυεστέρας ή βινύλιο.

Εξίσου σημαντική είναι και η σωστή εφαρμογή: ούτε πολύ χαλαρή, ώστε να την παρασύρει ο αέρας, ούτε υπερβολικά σφιχτή, για να μη δημιουργεί πίεση στη μονάδα.

Συμπερασματικά, οι ειδικοί συμφωνούν ότι το AC δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προστασία τον χειμώνα. Το κλιματιστικό βρίσκεται σε «περίοδο ανάπαυσης» και η βασική συντήρηση γίνεται την άνοιξη. Αυτή περιλαμβάνει την αλλαγή φίλτρων, τον καθαρισμό της εξωτερικής μονάδας και την απομάκρυνση φύλλων ή άλλων συσσωρευμένων υλικών, ώστε το σύστημα να είναι έτοιμο για τους ζεστούς μήνες.

