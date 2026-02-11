ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

11/02/2026 - 15:39
Συνεχίζεται για 2η χρονιά, η παγκόσμια εκστρατεία «Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα» της UNESCO
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 15:35
Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 15:31
ΕΒΕΑ & Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας: παρουσίαση μελέτης και οδηγού για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική επιχειρηματικότητα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/02/2026 - 15:06
Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γ. Κεφαλογιάννη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 14:39
ZeniΘ: Πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή μετάβαση με τη συμμετοχή της σε τρία ερευνητικά έργα της Ε.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 14:04
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Σαφές μήνυμα για επιτάχυνση αποφάσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη μείωση του κόστους ζωής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 13:32
Συνάντηση ΒΕΑ και Π.Ο.Σ.Ε.Η. με τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 13:06
Στρατηγική Συμφωνία του Ομίλου AKTOR με την SUEZ INTERNATIONAL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/02/2026 - 11:47
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ: 250 νέα δέντρα φυτεύονται μέσα από δράση ανακύκλωσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 11:00
Η METLEN υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2.0
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 10:56
Πόσο LNG χωράνε οι ελληνικές θάλασσες;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 10:05
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιανουάριος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/02/2026 - 09:54
O ΔΕΔΔΗΕ για τα Στοιχεία Προσδιορισμού του Προφίλ Παροχών που αφορά στην Ενέργεια Κατανάλωσης Ομοειδών Παροχών στα ΜΔΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 09:26
Αρναούτογλου: Η Ευρώπη χρειάζεται υποχρεωτικό και συγκεκριμένο σχέδιο κλιματικής ανθεκτικότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 08:47
Ντ. Τραμπ: Ετοιμάζεται να αναιρέσει κείμενο-θεμέλιο λίθο του κανονιστικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 08:32
Γιάννης Τριήρης: Ευρωπαϊκό «μαύρο πρόβατο» της διαφθοράς και το 2025 η Ελλάδα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/02/2026 - 08:04
Motor Oil: Πυρά κατά ΔΕΣΦΑ για τις υποδομές LNG και το FSRU Διώρυγα Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 08:01
Καρπερή-Κομοτηνή: Κρίσιμος για το FSRU Αλεξανδρούπολης ο διπλασιασμός δυναμικότητας- Επιτάχυνση ζητά η Gastrade
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 07:59
Αν δεν προστατεύσουν το περιβάλλον, οι επιχειρήσεις απειλούνται με εξαφάνιση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 06:49
Τέσσερις συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να βάζεις σε εξωτερικές πρίζες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 06:49
Βοηθά ο αφυγραντήρας στην καταπολέμηση της μούχλας;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 06:49
Έγκριση συγχρηματοδότησης του έργου «Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» προϋπολογισμού έως 1 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 15:47
Κοινή επιστολή περιβαλλοντικών οργανώσεων προς την ΕΤΕπ για το εργαλείο εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης με πόρους του ΣΕΔΕ2
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 15:27
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Ετήσιος Απολογισμός 2025 Ανακύκλωσης Αποτσίγαρων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 14:58
ΕΔΕΜ: Εκδήλωση «Περιβάλλον και Ενέργεια» στο πλαίσιο του Verde.Tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 14:30
Παράταση στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» για περισσότερες επιχειρήσεις – Ανοικτή η πλατφόρμα έως 13 Φεβρουαρίου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 13:57
Σταύρος Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα οι υπογραφές με τη Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/02/2026 - 13:51
Παρέμβαση ΣΕΒ - BusinessEurope για άμεσα μέτρα ενίσχυσης ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 13:14
ΕΛΕΤΑΕΝ: Οι οριζόντιοι αποκλεισμοί περιοχών με υψηλό αιολικό δυναμικό αυξάνουν το κόστος ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/02/2026 - 12:34

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΒΕΑ & Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας: παρουσίαση μελέτης και οδηγού για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική επιχειρηματικότητα

ΕΒΕΑ &amp; Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας: παρουσίαση μελέτης και οδηγού για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική επιχειρηματικότητα
Newsroom
Τετάρτη, 11/02/2026 - 15:06

Το μέλλον της ελληνικής επιχειρηματικότητας και η στρατηγική ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, για την παρουσίαση της μελέτης «AI Playbook: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης – Απελευθερώνοντας Δυναμική Κλίμακας για την Ελλάδα».

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και τον επίσημο χαιρετισμό του ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος τόνισε πως «η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί στρατηγική ευκαιρία για την Ελλάδα. Με συγκεκριμένο σχέδιο και στοχευμένες επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως ο υπερυπολογιστής “Δαίδαλος” και το ελληνικό AI Factory “Pharos”, προχωρούμε ώστε η χώρα να ενισχύσει την παραγωγικότητά της, να επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό του κράτους και να αποκτήσει ισχυρό ρόλο στον ευρωπαϊκό και διεθνή χάρτη καινοτομίας. Στόχος μας είναι η τεχνολογική πρόοδος να μετατραπεί σε απτό αναπτυξιακό όφελος για την οικονομία, την κοινωνία, τους πολίτες».

Κεντρικό σημείο της εκδήλωσης αποτέλεσε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας πεδίου, σε δείγμα 355 μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σχετικά με την αντίληψη των εγχώριων επιχειρήσεων για την Τεχνητή Νοημοσύνη, τον βαθμό ετοιμότητας και τις μορφές εφαρμογής της, τις δυνατότητες και τις προοπτικές ανάπτυξης μέσω της τεχνητής νοημοσύνης καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, το AI Playbook προτάθηκε από το Συμβούλιο ως ένας ολοκληρωμένος οδηγός για τη στρατηγική και την πρακτική εφαρμογή της ΤΝ σε άμεσο χρόνο και μετά από συνεργασία.

YORT3906.jpg

Ο κ. Γιάννης Μπρατάκος, Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, υπογράμμισε ότι «Για την Ελλάδα, και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά ένα παράθυρο ευκαιρίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο. Για πρώτη φορά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε εργαλεία ανάλυσης, αυτοματοποίησης και εξωστρέφειας που άλλοτε αποτελούσαν προνόμιο μόνο των μεγάλων οργανισμών. Ωστόσο, η μετάβαση αυτή δε θα συμβεί αυτόματα. Απαιτούνται στιβαρές υποδομές, αξιόπιστα δεδομένα, υπολογιστική ισχύς και σύγχρονα εργαλεία cloud. Χωρίς αυτά, η εφαρμογή του AI θα παραμείνει αποσπασματική. Στο ΕΒΕΑ επιμένουμε ότι η συζήτηση πρέπει να περάσει από το όραμα στην πράξη – στην επιχείρηση, την εκπαίδευση και τη λειτουργία του κράτους. Σε μια εποχή μεγάλων μεταβάσεων, η χώρα χρειάζεται τεκμηριωμένες προτάσεις εθνική στρατηγική και συνέχεια στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών. Η σημερινή συζήτηση συμβάλλει ακριβώς σε αυτό».

Ο κ. Σίμος Αναστασόπουλος, Πρόεδρος Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, επεσήμανε πως «Σε μια οικονομία όπως η Ελληνική που υστερεί σε ανταγωνιστικότητα, η ΤΝ μπορεί να λειτουργήσει εξισορροπητικά καλύπτοντας διαχρονικές αδυναμίες αλλά και ως επιταχυντής του αναγκαίου μετασχηματισμού προς ένα πιο παραγωγικό οικονομικό μοντέλο».

YORT4395.jpg

Ο κ. Βασίλης Καφάτος, Πρόεδρος του Advisory Bοard του Συμβουλίου, Partner και Growth Leader της Deloitte, υπογράμμισε ότι «Η Tεχνητή Nοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει στρατηγική ευκαιρία για την αναδιαμόρφωση του οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης της χώρας, λειτουργώντας ως καταλύτης για την αύξηση της παραγωγικότητας, της καινοτομίας, και της ανταγωνιστικότητας».

Ο κ. Τάσος Ιωσηφίδης, Γ΄ Αντιπρόεδρος ΕΒΕΑ, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής της EY-Parthenon στην Ελλάδα, τόνισε ότι «Οι επιχειρήσεις πρέπει να μην αντιμετωπίσουν την υιοθέτηση της Τ.Ν. ως κάτι συγκυριακό αλλά να την εντάξουν σε έναν ευρύτερο μετασχηματισμό τους ως ολιστική διαδικασία και διαρκές ταξίδι, τοποθετώντας τον άνθρωπο ως επίκεντρο. Σήμερα, υπάρχει ένα ευρύτερο ζητούμενο εκδημοκρατισμού της πρόσβασης σε υποδομή AI και χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης από όλες τις επιχειρήσεις, μικρές ή μεγάλες, με σημαντική ευθύνη της Πολιτείας. Το ΑΙ και τα δεδομένα αποτελούν στρατηγικό πόρο για την Ελλάδα, καθώς η ικανότητα συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών επηρεάζει άμεσα την ισόρροπη τεχνολογική & οικονομική ανάπτυξη , ακόμη και την εθνική ασφάλεια».

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες υπήρξαν οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τους Δρ. Χρυσό Καβουνίδη, κ. Αρίστο Δοξιάδη, Δρ. Γεώργιο Δουκίδη και Δρ. Θύμιο Παπαδόπουλο, ενώ στην εκδήλωση παρευρέθηκαν κορυφαίοι εκπρόσωποι από τον δημόσιο, επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό χώρο, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της Τεχνητής Νοημοσύνης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας.

Η εκδήλωση υλοποιήθηκε με την πολύτιμη υποστήριξη των χορηγών εταιρειών ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε. και ΕΛΠΕΝ.

Ολόκληρη η μελέτη θα είναι σύντομα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, στη διεύθυνση www.competegr.org.

