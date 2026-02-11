Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου Φυσικού Αερίου

Απόφαση Κλάδου Ενέργειας ΡΑΑΕΥ υπ. αριθμ. Ε-4/2026 «Διαδικασία όροι και κριτήρια επιλογής με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων Προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου για περίοδο δύο ετών από την 01.04.2026»

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το άρθρο 57 του ν.4001/2011 απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Φυσικού Αερίου για περίοδο δύο ετών από την 01 04.2026

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ως Πάροχος της Υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου ορίζεται με απόφαση της ΡΑΑΕΥ ο Προμηθευτής ή οι Προμηθευτές Φυσικού Αερίου λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το μερίδιο στην Ελληνική αγορά το μερίδιο ανά γεωγραφική περιοχή και τις κατηγορίες Πελατών που έκαστος εξ αυτών εξυπηρετεί

Η παρούσα Πρόσκληση έχει σταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δημοσιεύεται σε δύο 2 ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και μία 1 οικονομική εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων

Η προθεσμία κατάθεσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι τριάντα πέντε 35 ημέρες από την τελευταία χρονικά από τις ως άνω απαιτούμενες πράξεις δημοσίευσης.

Σχετικώς η ΡΑΑΕΥ με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της θα προσδιορίσει τη σχετική καταληκτική προθεσμία λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διατυπώσεων δημοσιότητας