Πώς θα κρατήσετε καθαρό το καλοριφέρ

Η σωστή συντήρηση και ο τακτικός καθαρισμός προστατεύουν τον θερμοστάτη, απομακρύνουν την σκόνη και εξασφαλίζουν ασφαλή και οικονομική θέρμανση όλο τον χειμώνα.

Τα καλοριφέρ είναι από τους πλέον αποτελεσματικους τρόπους θέρμανσης του σπιτιού - ειδικά όταν έχει τσουχτερό κρύο, όπως αυτές τις ημέρες.

Για να παραμείνουν, ωστόσο, ασφαλή και αποδοτικά στη χρήση, απαιτούν τακτικό καθαρισμό. Η σκόνη, η βρωμιά και οι λεκέδες που συσσωρεύονται στην επιφάνειά τους ή στα εσωτερικά τους μέρη μπορούν να μειώσουν την απόδοσή τους και να επηρεάσουν τη λειτουργία του θερμοστάτη.

Ο καθαρισμός του ηλεκτρικού καλοριφέρ πρέπει να γίνεται με προσοχή, όταν αυτό είναι σβηστό και κρύο, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκαυμάτων, ενώ καλό είναι να αποφεύγονται οι μεγάλες ποσότητες νερού, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσεις σοβαρές ζημιές στο εσωτερικό του.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει συνήθως το ξεσκόνισμα, το σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα για την αφαίρεση της σκόνης στις γωνίες και τον καθαρισμό του θερμοστάτη για να λειτουργεί σωστά. Με τη σωστή συντήρηση, το καλοριφέρ παραμένει καθαρό, αποδοτικό και ασφαλές στη χρήση.

Εργαλεία και υλικά που χρειάζονται

Για να καθαρίσετε το ηλεκτρικό σας καλοριφέρ, θα χρειαστείτε μερικά εργαλεία και υλικά, όπως:

Σκούπα με εξάρτημα μαλακής βούρτσας

Βούρτσα με μαλακές τρίχες

Πανί μικροϊνών

Καθαριστικό διάλυμα

Τρόποι καθαρισμού του καλοριφέρ

Ξεσκόνισμα με πανί

Ένας βασικός καθαρισμός με πανί μικροϊνών είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος να διατηρήσετε το ηλεκτρικό σας καλοριφέρ καθαρό και απαλλαγμένο από σκόνη και βρωμιά. Απλά χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ή ελαφρώς νωπό πανί μικροϊνών για να σκουπίσετε την επιφάνεια του καλοριφέρ, φροντίζοντας να φτάσετε σε όλες τις γωνίες και σχισμές.

Χρήση ηλεκτρικής σκούπας

Χρησιμοποιήστε μια σκούπα με εξάρτημα μαλακής βούρτσας για να αφαιρέσετε σκόνη και βρωμιά από την επιφάνεια. Κρατήστε το εξάρτημα κοντά στην επιφάνεια για να μην πετάγεται η σκόνη γύρω.

Καθαρισμός του θερμοστάτη

Ο θερμοστάτης ρυθμίζει τη θερμοκρασία του ηλεκτρικού καλοριφέρ, επομένως είναι σημαντικό να καθαρίζεται. Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα με μαλακές τρίχες για να αφαιρέσετε τυχόν βρωμιά ή υπολείμματα από τον θερμοστάτη. Εάν υπάρχουν λεκέδες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καθαριστικό διάλυμα και πανί μικροϊνών για να τους σκουπίσετε απαλά.

Συμβουλές Συντήρησης

Ο καθαρισμός του ηλεκτρικού καλοριφέρ είναι ένα σημαντικό μέρος της συντήρησης, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να το διατηρήσετε σε καλή κατάσταση. Ορίστε μερικές συμβουλές:

Διατηρήστε καθαρό τον χώρο γύρω από το καλοριφέρ. Αποφύγετε να τοποθετείτε αντικείμενα, όπως ρούχα ή βιβλία, κοντά στο καλοριφέρ, καθώς μπορεί να εμποδίζουν τη ροή του αέρα.

Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο και το φις για τυχόν σημάδια φθοράς ή ζημιάς. Αν παρατηρήσετε πρόβλημα, σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία για επισκευή.

Διατηρήστε το καλοριφέρ σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. Η υγρασία μπορεί να καταστρέψει τα εξαρτήματα και να μειώσει τη διάρκεια ζωής του.

Πηγή: trustelectricheating.co.uk