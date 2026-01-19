Πώς θα κρατήσετε καθαρό το καλοριφέρ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ελίν συνεχίζει να ξεχωρίζει ανάμεσα στους True Leaders για 11η χρονιά
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/01/2026 - 13:20
Απαλλοτριώσεις 2024-2025: Το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε εντάξεις άνω των 12 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 13:00
MORE: Ολοκλήρωσε την κατασκευή 3 ανεξάρτητων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 11:52
Μελέτη Schneider Electric: Η Ευρώπη έχει μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθεί της βιώσιμης ανάπτυξης του AI
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/01/2026 - 11:35
Ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Οδησσού προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ανθρώπου και ζημιές σε υποδομές ενέργειας και πολυκατοικία
ΚΟΣΜΟΣ
19/01/2026 - 11:23
Σε ισχύ η παγκόσμια συνθήκη για τη διατήρηση των ωκεανών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
19/01/2026 - 10:59
Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαΐδας, ύψους 3,8 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 10:27
Αιτήσεις και τροποποιήσεις αποθήκευσης κύκλου Ιανουαρίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 09:38
Έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της VIOHALCO Νικόλαος Στασινόπουλος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/01/2026 - 09:28
Παπασταύρου: Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος ώστε να μεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία στην Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/01/2026 - 08:54
ΑΔΜΗΕ: Τα 11 μεγάλα έργα στο επενδυτικό πλάνο του
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/01/2026 - 08:48
Ο ΣΕΦ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το Πρόγραμμα “Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις”
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/01/2026 - 08:38
Γιάννης Τριήρης: Βουκολικά μαθήματα υπευθυνότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
19/01/2026 - 08:14
Οι ΑΠΕ συγκρατούν τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού- Ανησυχία για το άλμα του φυσικού αερίου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/01/2026 - 08:11
Μικρή αποκλιμάκωση στις απώλειες δικτύου δείχνει μελέτη του ΔΕΔΔΗΕ για τους συντελεστές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/01/2026 - 08:06
Οι 11 χώρες που πρωτοστατούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Ελλάδα στη λίστα
ΚΟΣΜΟΣ
19/01/2026 - 06:45
Η θέρμανση δουλεύει κι όμως το σπίτι παραμένει κρύο, τι φταίει;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/01/2026 - 06:45
Πώς θα κρατήσετε καθαρό το καλοριφέρ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/01/2026 - 06:44
Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς θα κρατήσετε καθαρό το καλοριφέρ

Πώς θα κρατήσετε καθαρό το καλοριφέρ
Julian Hochgesang on Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 19/01/2026 - 06:44

Η σωστή συντήρηση και ο τακτικός καθαρισμός προστατεύουν τον θερμοστάτη, απομακρύνουν την σκόνη και εξασφαλίζουν ασφαλή και οικονομική θέρμανση όλο τον χειμώνα.

Τα καλοριφέρ είναι από τους πλέον αποτελεσματικους τρόπους θέρμανσης του σπιτιού - ειδικά όταν έχει τσουχτερό κρύο, όπως αυτές τις ημέρες.

Για να παραμείνουν, ωστόσο, ασφαλή και αποδοτικά στη χρήση, απαιτούν τακτικό καθαρισμό. Η σκόνη, η βρωμιά και οι λεκέδες που συσσωρεύονται στην επιφάνειά τους ή στα εσωτερικά τους μέρη μπορούν να μειώσουν την απόδοσή τους και να επηρεάσουν τη λειτουργία του θερμοστάτη.

Ο καθαρισμός του ηλεκτρικού καλοριφέρ πρέπει να γίνεται με προσοχή, όταν αυτό είναι σβηστό και κρύο, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκαυμάτων, ενώ καλό είναι να αποφεύγονται οι μεγάλες ποσότητες νερού, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσεις σοβαρές ζημιές στο εσωτερικό του.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει συνήθως το ξεσκόνισμα, το σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα για την αφαίρεση της σκόνης στις γωνίες και τον καθαρισμό του θερμοστάτη για να λειτουργεί σωστά. Με τη σωστή συντήρηση, το καλοριφέρ παραμένει καθαρό, αποδοτικό και ασφαλές στη χρήση.

Εργαλεία και υλικά που χρειάζονται

Για να καθαρίσετε το ηλεκτρικό σας καλοριφέρ, θα χρειαστείτε μερικά εργαλεία και υλικά, όπως:

  • Σκούπα με εξάρτημα μαλακής βούρτσας
  • Βούρτσα με μαλακές τρίχες
  • Πανί μικροϊνών
  • Καθαριστικό διάλυμα

Τρόποι καθαρισμού του καλοριφέρ

Ξεσκόνισμα με πανί

Ένας βασικός καθαρισμός με πανί μικροϊνών είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος να διατηρήσετε το ηλεκτρικό σας καλοριφέρ καθαρό και απαλλαγμένο από σκόνη και βρωμιά. Απλά χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ή ελαφρώς νωπό πανί μικροϊνών για να σκουπίσετε την επιφάνεια του καλοριφέρ, φροντίζοντας να φτάσετε σε όλες τις γωνίες και σχισμές.

Χρήση ηλεκτρικής σκούπας

Χρησιμοποιήστε μια σκούπα με εξάρτημα μαλακής βούρτσας για να αφαιρέσετε σκόνη και βρωμιά από την επιφάνεια. Κρατήστε το εξάρτημα κοντά στην επιφάνεια για να μην πετάγεται η σκόνη γύρω.

Καθαρισμός του θερμοστάτη

Ο θερμοστάτης ρυθμίζει τη θερμοκρασία του ηλεκτρικού καλοριφέρ, επομένως είναι σημαντικό να καθαρίζεται. Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα με μαλακές τρίχες για να αφαιρέσετε τυχόν βρωμιά ή υπολείμματα από τον θερμοστάτη. Εάν υπάρχουν λεκέδες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καθαριστικό διάλυμα και πανί μικροϊνών για να τους σκουπίσετε απαλά.

Συμβουλές Συντήρησης

Ο καθαρισμός του ηλεκτρικού καλοριφέρ είναι ένα σημαντικό μέρος της συντήρησης, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να το διατηρήσετε σε καλή κατάσταση. Ορίστε μερικές συμβουλές:

  • Διατηρήστε καθαρό τον χώρο γύρω από το καλοριφέρ. Αποφύγετε να τοποθετείτε αντικείμενα, όπως ρούχα ή βιβλία, κοντά στο καλοριφέρ, καθώς μπορεί να εμποδίζουν τη ροή του αέρα.
  • Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο και το φις για τυχόν σημάδια φθοράς ή ζημιάς. Αν παρατηρήσετε πρόβλημα, σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία για επισκευή.
  • Διατηρήστε το καλοριφέρ σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. Η υγρασία μπορεί να καταστρέψει τα εξαρτήματα και να μειώσει τη διάρκεια ζωής του.

Πηγή: trustelectricheating.co.uk

Τελευταία τροποποίηση στις 19/01/2026 - 06:44

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο 16 Ιανουαρίου 2026
Η θέρμανση δουλεύει κι όμως το σπίτι παραμένει κρύο, τι φταίει; 19 Ιανουαρίου 2026
Η θέρμανση δουλεύει κι όμως το σπίτι παραμένει κρύο, τι φταίει;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η θέρμανση δουλεύει κι όμως το σπίτι παραμένει κρύο, τι φταίει;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η θέρμανση δουλεύει κι όμως το σπίτι παραμένει κρύο, τι φταίει;

Αξίζει να βάλεις αντλία θερμότητας; Οι ειδικοί απαντούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Αξίζει να βάλεις αντλία θερμότητας; Οι ειδικοί απαντούν

Σόμπα, καλοριφέρ, κλιματιστικό: Πώς θα ζεστάνετε πιο οικονομικά το σπίτι σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Σόμπα, καλοριφέρ, κλιματιστικό: Πώς θα ζεστάνετε πιο οικονομικά το σπίτι σας

ΔΕΗ myEnergy HeatPump: Ολοκληρωμένες λύσεις για οικονομική και βιώσιμη θέρμανση από τη ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ myEnergy HeatPump: Ολοκληρωμένες λύσεις για οικονομική και βιώσιμη θέρμανση από τη ΔΕΗ

Η ιδανική θερμοκρασία για την υγεία στο σπίτι και στο γραφείο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η ιδανική θερμοκρασία για την υγεία στο σπίτι και στο γραφείο

Έξι τρόποι να ζεστάνεις το υπόγειο χωρίς μεγάλο κόστος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Έξι τρόποι να ζεστάνεις το υπόγειο χωρίς μεγάλο κόστος