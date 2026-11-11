Ν. Ανδρουλάκης: Ποιο είναι το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας; Το εγκρίνατε; Έγινε στο όνομα μας;

Να ενημερώσει υπεύθυνα τον ελληνικό λαό για τις πρόσφατες «πολύ σοβαρές εξελίξεις» αναφορικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, ζήτησε από την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συζήτηση για το νομοσχέδιο για την ενέργεια, στην ολομέλεια της Βουλής.

Υπογράμμισε ότι η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι σαφής: «Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες και τις διαδικασίες που προβλέπουν, το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Αυτή είναι η μόνη στρατηγική που υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας, του Ελληνισμού αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια στην ενέργεια και την κάλεσε να στηρίξει τις δυο παρεμβάσεις-τροπολογίες του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που «δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος αλλά έχουν μία πολιτική κατεύθυνση, την προστασία του λαού από την κερδοσκοπία των καρτέλ και χαμηλότερο κόστος ζωής». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκείνη δημιούργησε «αυτόν το μηχανισμό του εγκλωβισμού για εκατομμύρια καταναλωτές στα πράσινα τιμολόγια», για να σχολιάσει: «Δε νιώθετε την ανάγκη σήμερα να κάνετε μια άλλη επιλογή και να τους απαλλάξετε από τις υψηλότερες χρεώσεις; Τι είναι αυτό που σας εμποδίζει; Θα κριθείτε...». Υποστήριξε πως αν η κυβέρνηση αρνηθεί, «ο ελληνικός λαός θα έχει ένα ακόμα επιχείρημα για να σας στείλει στο σπίτι σας στις επόμενες εθνικές εκλογές, γιατί τελικά όλες οι επιλογές σας εκεί οδηγούν στο βράδυ των εκλογών: στην ήττα σας και στην πολιτική αλλαγή, για καλύτερες μέρες για όλους πολίτες».

Ειδικότερα, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι το έργο του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα και δεν χρειάζεται καμία ενημέρωση της Τουρκίας. Απευθυνόμενος στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, ρώτησε «γιατί επελέγη η ενημέρωση της Τουρκίας και μάλιστα με ρηματική διακοίνωση από ένα τρίτο κράτος, τη Γαλλία». Σημείωσε ότι στις 26 Οκτωβρίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωνε πως τυχόν ενημέρωση θα γινόταν μόνο από τις αναδόχους εταιρείες και ρώτησε «τι άλλαξε από τότε», «γιατί αναβαθμίστηκε διπλωματικά με ρηματική διακοίνωση», αν γνώριζε εκ των προτέρων η ελληνική κυβέρνηση ότι θα γινόταν αυτή η διπλωματική κίνηση, αν είχε εγκρίνει το περιεχόμενο της και αν έγινε στο όνομα της χώρας μας και για λογαριασμό της.

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση οφείλει να τοποθετηθεί και όχι να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση, προσθέτοντας πως «ούτε μπορώ να κάνω ανεκτό να ακούμε τις τελευταίες ώρες φαιδρές δηλώσεις, επικίνδυνες για τα εθνικά μας συμφέροντα, ότι όλα έγιναν για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, με το ηπιότερο μέσο, όπως μας είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης». «Και τότε η δική μας NAVTEX τι ήταν;», ρώτησε. Σχολίασε επίσης, ότι η κ. Μπακογιάννη είπε πως είναι μια προφορική ενημέρωση. «Γραπτή και επίσημη επικοινωνία είναι η ρηματική διακοίνωση. Κράτος προς κράτος», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επιπλέον είπε ότι δεν είναι ανεκτό να ακούγονται δηλώσεις όπως από τον υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, που «εξίσωσε τη ρηματική διακοίνωση με το χαρτάκι της ΔΕΗ για τη διακοπή ρεύματος» και του έτερου υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου «που είπε ότι η ρηματική διακοίνωση είναι σαν την ειδοποίηση της ΕΥΔΑΠ όταν σκάβει κάτω από το σπίτι σου». «Κάτω απ΄το σπίτι της Τουρκίας σκάψαμε κ. Παπασταύρου; Συμφωνείτε με αυτές τις φαιδρές και επικίνδυνες δηλώσεις;»,

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε να υπάρξει ενημέρωση «για τον ακριβή χειρισμό που έχετε κάνει και για το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας», διότι «αυτό που καταλαβαίνει ο καθένας είναι, ότι αυτό που ζητούσε η Τουρκία από την Ελλάδα στην Κάσο το 2024, βάλατε να το κάνει η Γαλλία εκ μέρους μας το 2026».

Περνώντας στα ζητήματα της ακρίβειας σε σχέση με την αγορά ενέργειας, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι οι αλλεπάλληλες κρίσεις ακρίβειας, ιδιωτικού χρέους, στέγασης και ενέργειας έχουν ως κοινό παρονομαστή «το πάρτι των καρτέλ στο οποίο πολλές φορές είστε τροχονόμοι». Καταλόγισε στην κυβέρνηση της ΝΔ παταγώδη αποτυχία στον τομέα της ενέργειας, αναφέροντας ότι σύμφωνα με τη Eurostat «το 2025 η Ελλάδα κατέγραψε την υψηλότερη ενεργειακή φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ποσοστό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «δεν διασφάλισε ότι τα οφέλη της ενεργειακής μετάβασης θα φτάσουν στον καταναλωτή, αλλά ότι αντίθετα «διασφάλισε τα οφέλη για τους ολιγάρχες, αλλά για τους πολίτες διασφαλίζει μόνο το κόστος, ναρκοθέτησε το ενεργειακό μέλλον της χώρας προς όφελος λίγων και ισχυρών παικτών που νέμονται τον ενεργειακό χώρο» και ότι «σπατάλησε την τεράστια ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης με αποτέλεσμα η χώρα να έχει μείνει πίσω στα δίκτυα και την αποθήκευση».

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι τα στοιχεία για το κόστος που πληρώνει ο ελληνικός λαός στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, είναι αποκαλυπτικά, και ανέφερε συγκεκριμένα ότι «το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος των τιμών μειώθηκε κατά 1,4% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025. Στην Ελλάδα, αντίθετα, αυξήθηκε κατά 2,7%» και συνολικά «από το 2019 έως σήμερα, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος στο κόστος που πληρώνει στο τιμολόγιο ο πολίτης, αυξήθηκε κατά 31%, ενώ στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 54%». Είπε ότι η επίδοση της κυβέρνησης είναι ότι τότε η Ελλάδα βρισκόταν στη 16η θέση της κατάταξης και σήμερα βρίσκεται στη 10η θέση των ακριβότερων χωρών.

Υποστήριξε ότι οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι συντριπτικές και τις πληρώνει ο λαός. Ειδικότερα είπε ότι όταν η κυβέρνηση επέβαλε το σύστημα των χρωματιστών τιμολογίων ο κ. Σκυλακάκης δήλωνε με υπερηφάνεια ότι «το πράσινο τιμολόγιο δημιουργήθηκε για να μπορεί ο πολίτης, χωρίς να ψάχνει, να βλέπει ποιος είναι ο φθηνότερος και να πηγαίνει εκεί» και μετά μεταφέρθηκαν αυτομάτως εκατομμύρια καταναλωτές σε αυτό το καθεστώς, όμως «στη συνέχεια τα χρωματιστά τιμολόγια άρχισαν να ‘ξεβάφουν’ πρόωρα» και ο τότε υπουργός Ενέργειας δήλωνε ότι «η αγορά ενέργειας αλλάζει. Η στροφή σε σταθερά τιμολόγια ρεύματος αποτελεί πλέον μια ορθολογική επιλογή για όσους επιζητούν ασφάλεια από τις διεθνείς αναταράξεις».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι το αποτέλεσμα είναι «τον Νοέμβριο του 2026, οι χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια να είναι έως και τριπλάσιες από εκείνες των σταθερών μπλε τιμολογίων» και ότι «οι χρεώσεις για υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης φτάνουν στα πράσινα έως και τα 40 λεπτά ανά κιλοβατώρα, όταν στην αγορά υπάρχουν μπλε τιμολόγια κοντά στα 13 λεπτά». Πρόσθεσε ότι πάνω από τους μισούς οικιακούς μετρητές παραμένουν στα πράσινα τιμολόγια, ενώ μόλις το 31,6% βρίσκεται στα σταθερά.

«Και τώρα η κυβέρνηση, αφού τα έκανε μαντάρα, διαφημίζει το μπλε ως καταφύγιο προστασίας. Αυτή είναι η περίφημη ενεργειακή σας πολιτική. Κανένα σχέδιο, καμία αξιοπιστία», σχολίασε. Τόνισε ότι «η ΔΕΗ αντί να έχει έναν παρεμβατικό ρόλο στη συγκράτηση των τιμών, έχει γίνει ο πρωτοπόρος της κερδοσκοπίας με τους υπόλοιπους ιδιώτες να την ακολουθούν».

«Στα κέρδη μέσω των φόρων είστε μέτοχοι. Στην ακρίβεια είστε θεατές», σχολίασε ο κ. Ανδρουλάκης υπογραμμίζοντας ότι απέναντι σε αυτή την κατάσταση, το ΠΑΣΟΚ καταθέτει σήμερα συγκεκριμένη τροπολογία, «που προσφέρει άμεση προστασία σε εκατομμύρια νοικοκυριά». «Το 2024 μεταφέρατε αυτομάτως εκατομμύρια καταναλωτές στα πράσινα τιμολόγια, έτσι και σήμερα, προτείνουμε να εφαρμοστεί ο ίδιος μηχανισμός, ώστε να μεταφερθούν αυτόματα στα φθηνότερα σταθερά τιμολόγια του ίδιου παρόχου. Με βάση την πραγματική τους κατανάλωση, συνυπολογίζοντας την τιμή της κιλοβατώρας και το πάγιο. Εξασφαλίζουμε, δηλαδή, πρόσβαση σε οικονομικότερα τιμολόγια, με πλήρη ενημέρωση και ελευθερία επιλογής», τόνισε. Εξήγησε ότι στην πράξη ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 400 κιλοβατώρες τον μήνα, με τις χρεώσεις του Νοεμβρίου, πληρώνει στο πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ περίπου 118 ευρώ, ενώ με το φθηνότερο διαθέσιμο σταθερό τιμολόγιο της ίδιας εταιρείας, θα πλήρωνε περίπου 64 ευρώ, δηλαδή, σχεδόν 54 ευρώ λιγότερα τον μήνα.

Επιπλέον, με τη δεύτερη παρέμβαση του το ΠΑΣΟΚ, προτείνει «κάθε λογαριασμός κυμαινόμενου τιμολογίου να αναγράφει υποχρεωτικά, στην πρώτη σελίδα, πόσο θα πλήρωνε ο καταναλωτής για την ίδια κατανάλωση με το φθηνότερο διαθέσιμο σταθερό τιμολόγιο του παρόχου του. Για να ξέρει τι πληρώνει και τι θα μπορούσε να εξοικονομήσει».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να στηρίξει τις δυο τροπολογίες που «ρίχνουν ραγδαία το κόστος» για τον πολίτη, και σχολίασε πως το ζήτημα είναι ποιος έχει τη διάθεση να συγκρουστεί με τα συμφέροντα, «ποιος έχει διάθεση, αντί να κάνει τον τροχονόμο, να πάρει πρωτοβουλίες, νόμους και να βάλει κανόνες, σε μια ασύδοτη αγορά που πάντα, κατά διαβολική σύμπτωση, το μάρμαρο του κόστους το πληρώνει ο ελληνικός λαός».

Θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις για τη ρηματική διακοίνωση

Η κυβέρνηση να δώσει καθαρές απαντήσεις γύρω από το ζήτημα της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας ζήτησε εκ νέου ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη δευτερολογία του που συνιστούσε απάντηση στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και κατά την τριτολογία του με την οποία απάντησε σε παρέμβαση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη.

Παίρνοντας τον λόγο για να τοποθετηθεί επί των απαντήσεων του κ. Παπασταύρου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε να εξηγηθεί στον λαό τι μεσολάβησε και το 2026 ξεπάγωσε ένα έργο που πάγωσε το 2024. «Είπατε ότι αυτά που ρωτάμε δεν τα ρωτά ούτε η Τουρκία. Δεν τα ρωτά γιατί η Τουρκία έχει τις απαντήσεις που εμείς ζητάμε σήμερα. Η Τουρκία έχει την ρηματική διακοίνωση, δεν την έχει το ΠΑΣΟΚ, αν την είχαμε δεν θα σας ρωτούσαμε», τόνισε. Σημείωσε ότι ως αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ έχει χρέος να ρωτήσει για να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός «και αφήστε τα παιχνιδάκια περί εθνικής προσπάθειας, η αλήθεια δεν βλάπτει». Σχολίασε ότι «επειδή η καραμέλα περί εθνικής προσπάθειας έχει λιώσει, θέλω να σας πω ότι την ίδια επιχειρηματολογία την έχουμε δεχτεί στο πετσί μας -ξέρετε πότε;- όταν πριν έρθει η δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ ρώτησα τότε τι συμβαίνει για το πάρτυ της διαφθοράς της Νέας Δημοκρατίας και απάντησε το υπουργείο επίσημα ότι δεν φοράμε τη φανέλα της εθνικής Ελλάδας και μετά από μερικούς μήνες φορτώσατε το λαό μερικά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Λοιπόν σας ξέρουμε πολύ καλά και ξέρουμε το παιχνίδι αυτό, όποτε ακούτε την αντιπολίτευση να ρωτά ξαφνικά πάμε στην ενοχοποίηση. Η αλήθεια δεν είναι ένοχη, το ψέμα και τα παιχνιδάκια είναι ένοχα και υπονομεύουν τα εθνικά μας συμφέροντα και την λειτουργία του Κοινοβουλίου. Γι’ αυτό λοιπόν αφήστε τις ταμπέλες και τους απαράδεκτους χαρακτηρισμούς που σας τους επιστρέφω απόλυτα», είπε.

Συνεπώς, «θέλουμε λοιπόν να απαντήσετε: γνωρίζατε για το περιεχόμενο της ρηματικές διακοίνωσης που έστειλε η Γαλλία στην Τουρκία; Το γνωρίζατε εκ των προτέρων; Το είχατε εγκρίνει; Συμφωνήσατε με αυτή την κίνηση της Γαλλίας; Όταν στις 26 Οκτωβρίου ο κ. Μαρινάκης, τα πιο επίσημα χείλη, είπαν ότι αν τυχόν ζητηθεί ενημέρωση θα γίνει μόνο από τις αναδόχους εταιρείες, τι άλλαξε μέσα σε λίγες ημέρες;» ρώτησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σημείωσε ότι «πρέπει να σκεφτούμε πολύ καλά ως Κοινοβούλιο, με την διαχείριση που κάνετε σήμερα, ποιο θα είναι το μέλλον μας σε ανάλογα έργα: δηλαδή μετά από μερικά χρόνια σε ένα ανάλογο έργο, πρέπει να βρούμε μία ανάλογη Γαλλία για να κάνει αυτό που έκανε σήμερα;».

Όσον αφορά στην ενέργεια, σχολίασε ότι την «επιτυχία» της κυβέρνησης τη γνωρίζει στην τσέπη του ο ελληνικός λαός, την γνωρίζει το νοικοκυριό, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο δήμαρχος της ΚΕΔΕ, η παραγωγική Ελλάδα, οι συνεταιρισμοί, οι βιομήχανοι, «όλοι γνωρίζουν ότι έχετε αποτύχει γιατί το πληρώνουν». Ρώτησε γιατί δεν εφαρμόζει η κυβέρνηση τον μηχανισμό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, για αυτόματη μεταφορά των καταναλωτών στα φθηνότερα σταθερά τιμολόγια του ίδιου παρόχου. «Τα κέρδη ποιων υπερασπίζεστε; Εμείς αυτό που λέμε σε δύο τροπολογίες είναι προστασία για τον Έλληνα το νοικοκυριό και το εισόδημα του, εσάς η άρνηση σας ποιους προστατεύει;», συνέχισε, σχολιάζοντας πως αν η ΝΔ δεν ψηφίσει αυτά «δεν δουλεύετε για την κοινωνία, αλλά για την ολιγαρχία, όπως σε άλλες περιπτώσεις».

Επανερχόμενος στο ζήτημα του καλωδίου κατά την τριτολογία του και απευθυνόμενος στον κ. Καιρίδη, ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε το ερώτημα πώς αξιολογούν ότι είναι ανώδυνο το περιερχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης αφού δεν γνωρίζουν το περιεχόμενο της. «Δηλαδή εσείς έρχεστε στη Βουλή των Ελλήνων και μιλάτε υποθετικά για ένα τόσο σοβαρό εθνικό ζήτημα;», σχολίασε και τόνισε: «Εγώ ρωτάω και θέλω ενημέρωση, εμείς είμαστε αντιπολίτευση στην Ελλάδα και ζητάμε από την ελληνική κυβέρνηση να ενημερώσει τον ελληνικό λαό, θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις: πρώτον, γνωρίζατε ότι η Γαλλία θα κάνει ρηματική διακοίνωση; Δεύτερον, συμφωνήσατε με το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης; Τρίτο ερώτημα, τι λέει η ρηματική διακοίνωση και πώς ξαφνικά ένα έργο που το 2024 πάγωσε, ξαφνικά ξεπαγώνει; Τι μεσολάβησε;».

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «τα ερωτήματα αυτά έχουν μία αγωνία, το παρόν και το μέλλον». «Γιατί», συνέχισε, «αν νομίζετε ότι θα επιτρέψει το ΠΑΣΟΚ όποτε η Ελλάδα θέλει να υλοποιήσει τέτοιο ενεργειακό έργο, που αφορά τα κυριαρχικά της δικαιώματα, να βρίσκει μια άλλη Γαλλία για να κάνει αυτή τη δουλειά, είστε γελασμένοι. Εμείς τέτοια ατζέντα δεν έχουμε και γι’ αυτό θέλουμε απαντήσεις». «Και αυτά τα ‘ίσως γνωρίζουμε’ ή ‘δε γνωρίζουμε’, αλλά ‘επειδή δε γνωρίζουμε είναι ανώδυνο‘, είναι εθνικά επικίνδυνα έως εθνικά αστεία», πρόσθεσε.