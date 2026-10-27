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Οι εκλύσεις διοξειδίου του άνθρακα από ιδιωτικά αεροσκάφη έφθασαν τα 16 εκατ. μετρικούς τόνους το 2025

Οι εκλύσεις διοξειδίου του άνθρακα από ιδιωτικά αεροσκάφη έφθασαν τα 16 εκατ. μετρικούς τόνους το 2025
Newsroom
Τρίτη, 27/10/2026 - 11:22
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Τα ιδιωτικά αεροσκάφη εκλύουν δυσανάλογα μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με την ανάλυση του παραγράφου της μη κυβερνητικής οργάνωσης Oxfam στη Γερμανία.

Ιδιωτικά αεροσκάφη ευθύνονταν για εκπομπές συνολικά 16 εκατομμυρίων μετρικών τόνων CO 2 σε παγκόσμια κλίμακα πέρυσι, υπογραμμίζει σε ανακοίνωση που δίνει στη δημοσιότητα .

Σύμφωνα με την ανάλυση της ΜΚΟ, τα ιδιωτικά αεροσκάφη εκλύουν διοξείδιο του άνθρακα σε δύο δευτερόλεπτα από ό,τι περισσότερο μέλος του φτωχότερου 50% του πληθυσμού σε έναν ολόκληρο χρόνο.

Το 2025 έγιναν πάνω από 55.000 αναχωρήσεις ιδιωτικών αεροσκαφών από γερμανικά αεροδρόμια και οι εκλύσεις CO 2 ξεπέρασαν τους 182.000 μετρικούς τόνους.

Πάντα σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Όξφαμ, τα αεριωθούμενα αυτά εκλύουν περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα σε μισή ώρα από ό,τι ο μέσος κάτοικος της Γερμανίας σ' έναν ολόκληρο χρόνο. Η οργάνωση βασίζει τον υπολογισμό αυτό στο ότι οι μέσες ετήσιες εκπομπές κατά κεφαλήν φθάνουν τους 9,9 μετρικούς τόνους στη Γερμανία.
Ωστόσο η οργάνωση δεν κάνει συγκρίσεις των εκπομπών ανά επιβάτη των πτήσεων ιδιωτικών αεροσκαφών και των εμπορικών πτήσεων.

Σύμφωνα με την, μόλις 250.000 άνθρωποι σε παγκόσμια κλίμακα χρήσης ιδιωτικά αεροσκάφη. Η Όξφαμ τονίζει πως πρόκειται για το πλούσιο 0,0003% του πληθυσμού του πλανήτη.

«Οι υπερπλούσιοι οδηγούν τον κόσμο προς την κλιματική κατάρρευση», στηλίτευσε η οργάνωση, επιχειρηματολογώντας πως πολύ μικρή μειονότητα ευθύνεται για δυσανάλογα μεγάλο μέρος των εκπομπών αερίων, λόγω της κατανάλωσης ειδών και υπηρεσιών πολυτελείας και άλλων δραστηριοτήτων.
Κάλεσε να γίνει υψηλότεροι φόροι στις πολύ μεγάλες περιουσίες.

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