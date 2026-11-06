Κίνα: Οι εκπομπές CO2 παρουσίασαν την ταχύτερη πτώση τους μετά την COVID το γ΄ τρίμηνο

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) της Κίνας παρουσίασαν το τρίτο τρίμηνο της τρέχουσας χρονιάς την ταχύτερη πτώση τους μετά την πανδημία του νέου κορονοϊού, υποδεικνύει μελέτη που δημοσιοποιείται σήμερα και αποδίδει την υποχώρησή τους κυρίως στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Οι εκπομπές της μεγαλύτερης ασιατικής οικονομίας μειώθηκαν κατά 3,1% την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου σε βασική βάση, σύμφωνα με την ανάλυση που εκπόνησε το κέντρο έρευνας για την ενέργεια και τον καθαρό αέρα (CREA) και δημοσιεύεται στο Carbon Brief.

Τα σοβαρά προβλήματα στις θαλάσσιες μεταφορές μέσω του στενού του Ορμούζ αφότου ξέσπασε ο πόλεμος με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν μείωσαν σημαντικά τον εφοδιασμό με πετρέλαιο της Κίνας, της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας και του μεγαλύτερου εισαγωγέα αργού στον πλανήτη, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η μεγάλη κατανάλωση πετρελαίου μειώθηκε κατά 4% σε μια βάση, ενώ αυτή των καυσίμων για τις μεταφορές κατά 9%, σύμφωνα με την ανάλυση του CREA, που βασίζεται σε επίσημους αριθμούς και εμπορικά δεδομένα.

«Είναι σαφές ότι θα υπάρξει κάποια ανάγκη της κατανάλωσης πετρελαίου μόλις, ή αν, οι τιμές πέσουν», σημείωσε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Λαούρι Μιλιβίρτα, συνιδρυτής και αναλυτής του CREA.

Η εξέλιξη καταγράφηκε καθώς «η κατανάλωση πετρελαίου στην Κίνα πολύ πιθανόν είχε φθάσει στην κορύφωση της πριν από το σοκ» στον εφοδιασμό, πρόσθεσε.

Πάντως «αυτό το σοκ ξεκάθαρα επιτάχυνε την τάση του εξηλεκτρισμού και της μετάβασης πέραν του πετρελαίου», εκτίμησε.

Η κατανάλωση αλκοόλ εξάλλου μειώθηκε κατά 3% σε ποσότητα βάσης, παρότι συνεχίζεται η κατασκευή ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων που καίνε άνθρακα στη χώρα.

«Η διατήρηση της τάσης μείωσης της παραγωγής ηλεκτρισμού μα καύση άνθρακα είναι παράγοντας-κλειδί για τη μελλοντική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», σημειώνει ο Γκάο Γιούχε, υπεύθυνος του προγράμματος στο Πεκίνο της Greenpeace ανατολικής Ασίας.

«Παράλληλα, αναμένουμε να δούμε μεγαλύτερη υιοθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και τη διάθεση στην αγορά (σ.σ. μέσων παραγωγής) ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας», συμπλήρωσε.

Ο ασιατικός γίγαντας γνωρίζει αστραπιαία ανάπτυξη των δυνατοτήτων της όσον αφορά την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές, ενώ η συμμετοχή του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα της Κίνας έχει υποχωρήσει ελαφρά τα τελευταία χρόνια.

Η Κίνα παραμένει μολαταύτα το κράτος με τις μεγαλύτερες εκπομπές CO2 στον πλανήτη, σε αυτήν αποδίδεται πάνω από το 30% της έκλυσης αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου σε παγκόσμια κλίμακα.

Οι κινεζικές αρχές έχουν δεσμευτεί να εντείνουν τις προσπάθειές τους να μειώσουν τις εκπομπές CO2 και να επιταχύνουν την ενεργειακή μετάβαση, με διακηρυγμένο στόχο η χώρα να έχει φθάσει την κλιματική ουδετερότητα ως το 2060.