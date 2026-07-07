ΔΕΣΦΑ - Ετήσιες δημοπρασίες δέσμευσης δυναμικότητας

Οι ετήσιες δημοπρασίες δέσμευσης δυναμικότητας του ΔΕΣΦΑ για την κατανομή δυναμικότητας μεταφοράς προς τη Βουλγαρία μέσω του Σημείου Διασύνδεσης Σιδηροκάστρου, ολοκληρώθηκαν σήμερα με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, καθώς δεσμεύτηκε περισσότερο από το 45% της συνολικά προσφερόμενης δυναμικότητας για τα επόμενα τέσσερα έτη αερίου.

Το αποτέλεσμα ενισχύει τις θετικές προοπτικές για τις εξαγωγές μέσω του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και εδραιώνει περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας ως βασικής περιφερειακής ενεργειακής πύλης.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η ζήτηση για εξαγωγική δυναμικότητα στο Σημείο Διασύνδεσης Σιδηροκάστρου, όπου δεσμεύτηκε το 46% της προσφερόμενης δυναμικότητας για τα έτη αερίου 2026/2027–2029/2030 και το 26% για το 2030/2031, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεσμεύσεις δυναμικότητας έως και το έτος αερίου 2040/2041.

Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν τη στρατηγική σημασία του ελληνικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου, αντανακλώντας τη διαρκή εμπιστοσύνη της αγοράς στον μακροπρόθεσμο ρόλο του για την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας και τη διευκόλυνση των διασυνοριακών ροών φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.