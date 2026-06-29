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Enaon EDA: φυσικό αέριο σε 7 πόλεις μέχρι το Μάρτιο του 2027

Enaon EDA: φυσικό αέριο σε 7 πόλεις μέχρι το Μάρτιο του 2027
Newsroom
Δευτέρα, 29/06/2026 - 10:58
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Επενδύσεις Italgas στην Ελλάδα ύψους 1 δισ. ευρώ

Οι καταναλωτές σε ακόμη επτά πόλεις της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου θα αποκτήσουν πρόσβαση στο φυσικό αέριο σταδιακά εντός του 2026 και μέχρι τον Μάρτιο του 2027, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Ελληνικής Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου Enaon EDA.

Είναι οι πόλεις της Πάτρας, του Αγρινίου, του Πύργου των Ιωαννίνων, της Πρέβεζας, της Ηγουμενίτσας και της Άρτας όπου οι εργασίες για την κατασκευή των δικτύων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και αρχίζει σταδιακά η τροφοδοσία καταναλωτών ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι εργασίες για την ολοκλήρωση των δικτύων.

Ειδικότερα:

Πάτρα: Η κατασκευή του δικτύου μέσης πίεσης έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 98%, ενώ το δίκτυο χαμηλής πίεσης, τόσο εντός και γύρω από το Επιχειρηματικό Πάρκο Πατρών (Ε.Π.Π., ΒΙ.ΠΕ.) όσο και εντός του αστικού ιστού, έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 27%. Βασικοί βρόχοι έχουν ήδη κατασκευαστεί σε περιοχές όπως τα Ζαρουχλέικα και η Ταραμπούρα, με τα έργα να επεκτείνονται σταδιακά προς τον κεντρικό τομέα της πόλης πέριξ της Πλατείας Βασιλίσσης Όλγας και στο Σκαγιοπούλειο. Η ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται έως το τέλος του 2027.

Η τροφοδότηση του δικτύου που θα εξυπηρετεί την πόλη της Πάτρας θα γίνει μέσω του 2ου χερσαίου Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου ( LNG) μικρής κλίμακας που είναι εγκατεστημένος στο Επιχειρηματικό Πάρκο Πατρών. Ο 1ος σταθμός LNG έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία και τροφοδοτεί δύο βιομηχανίες εντός του Ε.Π.Π. από τον Απρίλιο του 2025 ενώ ο 2ος σταθμός LNG ο οποίος θα τροφοδοτεί την πόλη της Πάτρας έχει ολοκληρωθεί κατασκευαστικά και αναμένεται η αδειοδότησή του το επόμενο διάστημα. Επιπλέον, έχουν ήδη υπογραφεί δέκα συμβάσεις για νέους βιομηχανικούς καταναλωτές.

Αγρίνιο - Πύργος: Η κατασκευή του δικτύου προχωρά με σταθερούς ρυθμούς, με το δίκτυο στον Πύργο να έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 55% και στο Αγρίνιο περίπου κατά 26%. Παράλληλα, η εγκατάσταση σταθμών LNG (ένας σε κάθε πόλη) αναμένεται να ολοκληρωθεί για τον Πύργο εντός του 2026 και για το Αγρίνιο το 1ο τρίμηνο του 2027, επιτρέποντας τη σταδιακή ενεργοποίηση του δικτύου. Στόχος είναι η πλήρης ολοκλήρωση των έργων εντός του πρώτου εξαμήνου του 2027.

Ιωάννινα: Η κατασκευή του δικτύου μέσης πίεσης πλησιάζει στην ολοκλήρωση, ο σταθμός LNG έχει τεχνικά ολοκληρωθεί, ενώ ακολουθεί το τελικό στάδιο της αδειοδότησης. Παράλληλα, οι κατασκευαστικές εργασίες για την ανάπτυξη του δικτύου χαμηλής πίεσης βρίσκονται σε εξέλιξη με εντατικούς ρυθμούς. Οι εργασίες εξελίσσονται στην περιοχή των Αμπελοκήπων και επεκτείνονται σταδιακά σε επιπλέον περιοχές της πόλης. Συνολικά έχουν κατασκευαστεί 36 χλμ δικτύου. Έχουν ήδη υπογραφεί δύο συμβάσεις για βιομηχανικούς καταναλωτές, γεγονός που αποτυπώνει το ενδιαφέρον για τη νέα ενεργειακή υποδομή της πόλης.

Πρέβεζα - Άρτα - Ηγουμενίτσα: Οι εργασίες κατασκευής του δικτύου χαμηλής πίεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Στην περιοχή της Πρέβεζας έχουν κατασκευαστεί 6,5χλμ δικτύου χαμηλής πίεσης και οι εργασίες εξελίσσονται σε επί της οδού Συρράκου. Αντίστοιχα στην Άρτα οι εργασίες εκτελούνται επί της οδού Κομμένου και έχουν ολοκληρωθεί 3χλμ δικτύου χαμηλής πίεσης. Επίσης, στην Ηγουμενίτσα, οι εργασίες έχουν ξεκινήσει επίσημα από την περιοχή Γραικοχώρι, σηματοδοτώντας την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου ενεργειακής αναβάθμισης για την πόλη.

Στο σχετικό ρεπορτάζ του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, σημειώνεται ότι οι 7 παραπάνω περιοχές θα τροφοδοτηθούν μέσω έργων υποδομών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) μικρής κλίμακας που εξασφαλίζουν την παροχή ενέργειας σε περιοχές οι οποίες είναι απομακρυσμένες από το εθνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου, Η Φλώρινα, η Καστοριά και η Βιομηχανική Περιοχή Πατρών είναι οι πρώτες τρεις περιοχές στην Ελλάδα που τροφοδοτούνται ήδη μέσω υποδομών LNG μικρής κλίμακας.

Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο της μητρικής Italgas για την περίοδο 2026-2032 το οποίο για την Ελλάδα προβλέπει επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ.

Σε αυτές περιλαμβάνονται έργα επέκτασης του δικτύου κατά 2.700 χιλιόμετρα που θα αυξήσουν τον αριθμό των εξυπηρετούμενων καταναλωτών από περίπου 650.000 το 2025 σε πάνω από 1 εκατομμύριο έως το 2032.

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