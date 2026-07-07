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ACER: Κλειδί για τον εφοδιασμό της ΝΑ Ευρώπης με φυσικό αέριο η Ελλάδα μετά το τέλος του ρωσικού αερίου

ACER: Κλειδί για τον εφοδιασμό της ΝΑ Ευρώπης με φυσικό αέριο η Ελλάδα μετά το τέλος του ρωσικού αερίου
Άννα Διανά
Τρίτη, 07/07/2026 - 08:02
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Η Ελλάδα αναμένεται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στον εφοδιασμό της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με φυσικό αέριο μετά την πλήρη διακοπή των εισαγωγών ρωσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το τέλος του 2027.

Σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαίου Ρυθμιστή Ενέργειας (ACER), οι υποδομές LNG της χώρας, σε συνδυασμό με τις εισαγωγές μέσω του αγωγού TAP από το Αζερμπαϊτζάν, της προσδίδουν σαφές πλεονέκτημα έναντι άλλων χωρών της περιοχής.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Ελλάδα διαθέτει το πλέον διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εισαγωγών φυσικού αερίου μεταξύ των τριών χωρών, το οποίο περιλαμβάνει εισαγωγές LNG μέσω της Ρεβυθούσας και της Αλεξανδρούπολης, καθώς και εισαγωγές αερίου αγωγού από το Αζερμπαϊτζάν μέσω του TAP.

Την ίδια ώρα η Ελλάδα είναι μεταξύ των τριών χωρών της ΕΕ που εξακολουθούν να εισάγουν αέριο αγωγού από τη Ρωσία. Όπως αναφέρει η έκθεση του ACER η Ελλάδα εισάγει ετησίως από 4 ως 7 bcm ρωσικού αερίου μέσω του αγωγού TurkStream, η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι άλλες δύο χώρες που είναι στην κορυφή, από 12 ως 19 bcm. Επίσης συνεχίζουν να εισάγουν ρωσικό LNG βάσει παλαιών συμφωνιών, η Γαλλία (6-9,5 bcm), η Ισπανία (5,8 bcm), το Βέλγιο (7,5-12 bcm) και η Ολλανδία (1,5-3 bcm) ετησίως.

Ειδική αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα εξαρτάται λιγότερο από το ρωσικό φυσικό αέριο σε σύγκριση με την Ουγγαρία ή τη Σλοβακία, αλλά σημειώνεται ότι το φυσικό αέριο διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στην Ευρώπη.

Έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2027, οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ μέσω του αγωγού TurkStream, (Ρωσία-Τουρκία-Βουλγαρία), το τελευταίο βασικό κανάλι εισόδου ρωσικού αερίου μέσω αγωγών, θα έχουν τερματιστεί.

Το 2025, οι παραδόσεις μέσω του TurkStream ανήλθαν σε περίπου 16 bcm, εκ των οποίων περίπου 3 bcm προμηθεύτηκαν η Σερβία, η Βοσνία -Ερζεγοβίνη και η Βόρεια- Μακεδονία. Το 2026, η διαδρομή αυτή αναμένεται ότι θα συνεχίσει να αντιπροσωπεύει σημαντικό μερίδιο των εισαγωγών φυσικού αερίου που παραδίδονται στην Ουγγαρία, την Ελλάδα και τη Σλοβακία.

Εν όψει της παύσης εφοδιασμού από τη Ρωσία από 1/1/2028, ήδη παρατηρούνται στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης αυξημένες εισαγωγές LNG, μέσω τερματικών σταθμών τόσο στη Νότια όσο και στη Βόρεια Ευρώπη, μέσω των τερματικών της Κροατίας, της Ελλάδας, της Τουρκίας, καθώς και από τη Γερμανία, την Πολωνία και τη Λιθουανία.

Ο ACER θεωρεί ότι η συνδυασμένη αχρησιμοποίητη δυναμικότητα των υποδομών της ΝΑ Ευρώπης και οι προγραμματισμένες επεκτάσεις στις χώρες αυτές παρέχουν δυναμικότητα επαναεριοποίησης που υπερβαίνει σημαντικά τις ποσότητες ρωσικού φυσικού αερίου που προμηθεύονται στην περιοχή μέσω αγωγών. Επισημαίνει όμως ότι η πραγματική συμβολή αυτών των πόρων LNG εξαρτάται από την εμπορική πρόσβαση στους τερματικούς σταθμούς, τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και τα συμβατικά καθεστώτα, καθώς και από τη διαθέσιμη δυναμικότητα των συστημάτων μεταφοράς από τα terminal στις περιοχές τελικής κατανάλωσης.

Επίσης αναφέρει ότι οι τερματικοί σταθμοί LNG στη ΝΑ Ευρώπη παρουσίασαν μικρή αύξηση του βαθμού αξιοποίησής τους. «Στην περιοχή αυτή, η Ιταλία και, ιδίως, η Ελλάδα διαθέτουν διαθέσιμη δυναμικότητα για την εισαγωγή φυσικού αερίου προερχόμενου από μη ρωσικές πηγές» τονίζει η έκθεση, προσθέτοντας ότι από το επόμενο έτος τα υπεράκτια κοιτάσματα αερίου της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα, και ειδικότερα το κοίτασμα Neptune Deep, αναμένεται να προσφέρει περίπου 8–10 bcm ετησίως επιπλέον. Επίσης θα αυξηθούν οι εισροές αερίου από το Αζερμπαϊτζάν μέσω του ΤΑΡ.

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