Fr. Zanninotti (Enaon EDA): Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου ως πυλώνας της ενεργειακής ασφάλειας και της προσιτότητας

Τον καθοριστικό ρόλο των δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην ενεργειακή μετάβαση, ως υποδομών που διασφαλίζουν ενεργειακή ασφάλεια και προσιτή ενέργεια σήμερα και παράλληλα υποστηρίζουν την ενσωμάτωση ανανεώσιμων αερίων στο μέλλον, ανέδειξε η κα Francesca Zanninotti, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Enaon EDA, θυγατρικής της Enaon του Ομίλου Italgas, κατά τη συμμετοχή της στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στη θεματική ενότητα «From emissions to solutions».

Η κα Zanninotti υπογράμμισε ότι η ενεργειακή μετάβαση συχνά παρουσιάζεται να έχει ως μονοδιάστατο στόχο τη μείωση εκπομπών, αλλά στην πραγματικότητα αποτελεί μια σύνθετη πρόκληση που συνδέεται ταυτόχρονα με την ασφάλεια εφοδιασμού και την προσιτότητα— το λεγόμενο «ενεργειακό τρίλημμα».

«Η απανθρακοποίηση δεν μπορεί να διαχωριστεί από τη σταθερότητα και την οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος. Αυτό είναι ιδιαίτερα επίκαιρο σήμερα, σε συνθήκες γεωπολιτικής αβεβαιότητας, αστάθειας στις αγορές αερίου και αυξανόμενου ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά και τη βιομηχανία. Σε αυτό το περιβάλλον, το ζήτημα δεν είναι απλώς ο τρόπος με τον οποίο μειώνουμε τις εκπομπές. Το ουσιαστικό ερώτημα είναι: πώς επιτυγχάνουμε την απανθρακοποίηση διατηρώντας παράλληλα ένα σύστημα που εξακολουθεί να λειτουργεί αποτελεσματικά», υπογράμμισε.

Σημειώνεται ότι η Enaon EDA διαχειρίζεται στην Ελλάδα δίκτυο διανομής φυσικού αερίου άνω των 9.000 χλμ, εξυπηρετώντας περίπου 655.000 καταναλωτές σε 117 δήμους, διανέμοντας ενέργεια σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις, δημόσια κτίρια και βιομηχανίες.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η κα Zanninotti, το 2025 διανεμήθηκαν περίπου 1,13 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, με το 44% να κατευθύνεται στη βιομηχανία, ενώ καταγράφηκαν περίπου 37.000 νέες συνδέσεις. Η ζήτηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα παρουσιάζει σταθεροποίηση και ανάκαμψη, φτάνοντας τα 6,3 bcm το 2025 (αύξηση κατά 5% σε σχέση με το 2024), με εκτίμηση στα 6,8 bcm το 2030 και 6,7 bcm το 2034, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Enaon EDA ανέδειξε το βιομεθάνιο ως ώριμη και άμεσα αξιοποιήσιμη λύση, πλήρως συμβατή με τις υφιστάμενες υποδομές διανομής φυσικού αερίου που διαχειρίζεται η εταιρεία στην Ελλάδα. «Τα δίκτυά μας είναι ήδη έτοιμα για βιομεθάνιο και δεν απαιτείται επαναπροσαρμογή τους για τη διανομή του — είναι ήδη τεχνικά και ψηφιακά συμβατά. Έχουμε χαρτογραφήσει τις υφιστάμενες μονάδες βιοαερίου, εντοπίζοντας σημεία πιθανής σύνδεσης με ελάχιστες νέες επενδύσεις. Η Ελλάδα έχει κάνει ένα αποφασιστικό βήμα με την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την παραγωγή, πιστοποίηση και έγχυση βιομεθανίου στο δίκτυο. Για να αξιοποιηθεί αυτό το δυναμικό, χρειάζεται πλέον ένα σταθερό σύστημα κινήτρων», πρόσθεσε.

Παράλληλα, αναφερόμενη στο υδρογόνο, η κα Zanninotti υπογράμμισε την ανάγκη ρεαλιστικής προσέγγισης, με έμφαση αρχικά στην ανάμειξή του με φυσικό αέριο και στην αξιοποίηση των υπαρχουσών υποδομών όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Στο πλαίσιο αυτό, η Enaon EDA έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση του δικτύου της με τα αποτελέσματα να δείχνουν ότι άνω του 90% είναι ήδη συμβατό με μίγματα υδρογόνου έως 5%, ενώ στόχος είναι η συμβατότητα του δικτύου σε μίγματα έως και 20%.

Σε ό, τι αφορά τις εκπομπές μεθανίου, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Enaon EDA επισήμανε ότι η εταιρεία, που εντάχθηκε στο OGMP 2.0 το 2024, έχει ήδη επιτύχει για δεύτερη συνεχή χρονιά τη διάκριση Gold Standard Pathway, μειώνοντας τις εκπομπές κατά 28,6% μέσα σε δύο χρόνια.

Το πρόγραμμα της εταιρείας βασίζεται σε τρεις στρατηγικούς άξονες:

Ανίχνευση και επισκευή διαρροών:Αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών όπως το σύστημα Picarro, που είναι έως 1.000 φορές πιο ευαίσθητο στην ανίχνευση διαρροών σε σύγκριση με συμβατικούς ανιχνευτές, με πλήρη έλεγχο του δικτύου δύο φορές ετησίως. Εκσυγχρονισμός υποδομών:Αναβάθμιση του δικτύου από χυτοσίδηρο στην Αθήνα, καθώς και αναβάθμιση εξοπλισμού όπως οικιακοί ρυθμιστές πίεσης άνω των 15 ετών, ως βέλτιστη πρακτική που υπερβαίνει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Ψηφιοποίηση δικτύου:Μετασχηματισμός του δικτύου σε ψηφιακή ενεργειακή πλατφόρμα μέσω της αντικατάστασης των συμβατικών μετρητών από έξυπνους μετρητές, όπως ο Nimbus, καθώς και της εφαρμογής της πλατφόρμας DANA που επιτρέπει την εποπτεία του δικτύου σε πραγματικό χρόνο με ενισχυμένη κυβερνοασφάλεια.

Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, η εταιρεία υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα ύψους σχεδόν 1 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου του 2025-2031 του μητρικού Ομίλου Italgas, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής μετάβασης και την εξέλιξη των δικτύων σε σύγχρονες, ψηφιακές και χαμηλών εκπομπών υποδομές.

«Η ενεργειακή μετάβαση δεν αφορά μόνο τη μείωση των εκπομπών. Αφορά τον μετασχηματισμό ενός συστήματος που πρέπει να παραμείνει αξιόπιστο, προσιτό και ασφαλές. Σε αυτό το πλαίσιο, τα δίκτυα φυσικού αερίου αποτελούν μέρος της λύσης, επιτρέποντας τη διανομή ενέργειας σήμερα και ανανεώσιμων αερίων στο μέλλον», κατέληξε η κα Zanninotti.