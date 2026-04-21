Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης-Φλώρινας
Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν
Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στον Ελαιώνα
Ημέρα της Γης - Η ΔΕΗ επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση με επίκεντρο την καθαρή ενέργεια
Γ. Αυτιάς: Διπλάσιους πόρους για τη Δ. Μακεδονία λόγω απολιγνιτοποίησης
Μπιρόλ: Η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή προκαλεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
Καλλιόπη Βέττα: «Οι διεκδικήσεις των εργαζομένων στα λιγνιτικά πεδία αφορούν όλη τη Δυτική Μακεδονία» – Συνάντηση με Σπάρτακο
Μεταλλεία Θράκης: Νέοι χώροι ενημέρωσης και διαλόγου παίρνουν μορφή
Κομισιόν για αερομεταφορές: Δεν υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή
Αίτημα της ENERWAVE Α.Ε για την τροποποίηση της άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου για το έργο «THESSALONIKI FSRU»
Ντ. Τραμπ: «Μακρά και δύσκολη διαδικασία» για να «ξεθαφτούν» τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν
WWF: Με Προεδρικό Διάταγμα κατοχυρώνεται μόνιμα η προστασία της Γυάρου
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φέρνει στο προσκήνιο τις περιοχές της
Ξανά στο τραπέζι ο GSI- Αναζωπύρωση ενδιαφέροντος και κίνηση προς την ΕΤΕπ από Αθήνα και Λευκωσία
Μέση Ανατολή: Κόστος και ελλείψεις πρώτων υλών «χτυπούν» την αγορά- Ντόμινο επιπτώσεων με ανατιμήσεις προ των πυλών
«Plug-in» ή φωτοβολταϊκά στέγης: Τι αξίζει περισσότερο
Τo παλιό σου ψυγείo κοστίζει: Πόση ενέργεια μπορείς να γλιτώσεις ετησίως
Έξι τρόποι να γλυτώσεις χρήματα όταν πλένεις τα ρούχα
Συνάντηση Παπασταύρου με τους επικεφαλής των Masdar, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
Καγκελάριος Μερτς: Διασφαλισμένη η προμήθεια καυσίμων
CURA και Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Συνεργασία για τη δοκιμή τεχνολογίας τσιμέντου μειωμένου άνθρακα
Ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας για τη νήσο Γυάρο με την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος
Σ.Αρναούτογλου: Οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορεί να χρηματοδοτούν την ενεργειακή μετάβαση χωρίς να λαμβάνουν τα ανταποδοτικά που δικαιούνται
Delphi Economic Forum ΧΙ: Η στρατηγική σημασία του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης για το παγκόσμιο εμπόριο και την Ελλάδα
Σημαντικές πιέσεις στις εξαγωγικές επιχειρήσεις – «Καμπανάκι» ΣΕΒΕ για κόστος και ανταγωνιστικότητα
Διημερίδα στο Ζάππειο Μέγαρο για τα Τομεακά Προγράμματα – ΕΣΠΑ 2021–2027: Πρόοδος που μετριέται, Μέλλον που χτίζεται
Γ. Τσακίρης (Αντιπρόεδρος ΕτΕΠ): Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το στοίχημα των επενδύσεων
Μελέτη Schneider Electric: Οι κατασκευαστές του κλάδου CPG βλέπουν το Industrial AI ως κρίσιμο μοχλό ανταγωνιστικότητας έως το 2030
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026
Νέα «έξυπνα εργαλεία» για την αποφυγή «μπλακάουτ» - Δοκιμάστηκαν με επιτυχία την περίοδο του Πάσχα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Ξανά στο τραπέζι ο GSI- Αναζωπύρωση ενδιαφέροντος και κίνηση προς την ΕΤΕπ από Αθήνα και Λευκωσία
Άννα Διανά
Τρίτη, 21/04/2026 - 08:03

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο επαναφέρουν στο προσκήνιο την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου- Ισραήλ, με τις δύο χώρες να κινούνται προς την κατεύθυνση εξασφάλισης χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

H χθεσινή κοινή επιστολή των υπουργών Ενέργειας της Ελλάδας, Σταύρου Παπασταύρου και της Κύπρου, Μιχαήλ Δαμιανού προς την ΕΤΕπ, με την οποία ζητούν χρηματοδότηση του έργου GSI, αφού προηγηθεί due diligence εκλαμβάνεται από παράγοντες της αγοράς ως θετικό βήμα προόδου. Αφενός η κοινή επιστολή αναδεικνύει τη σαφή στήριξη της Λευκωσίας στο έργο, σηματοδοτώντας αλλαγή στάσης σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, όταν είχαν εκφραστεί επιφυλάξεις ενώ η εμπλοκή και της ΕΤΕπ θα δώσει νέα πνοή στο έργο και θα διευκολύνει την εξασφάλιση της χρηματοδότησης από τις εμπορικές τράπεζες. Ταυτόχρονα, η πρωτοβουλία Αθήνας και Λευκωσίας αποτυπώνει την πρόθεση των δύο πλευρών να επανεκκινήσουν το project, το οποίο είχε «παγώσει» για μεγάλο διάστημα τόσο λόγω των επιφυλάξεων που είχαν διατυπωθεί από τη Λευκωσία, όσο και εξαιτίας των παρεμβάσεων της Τουρκίας.

Η επιστολή των δυο υπουργών έρχεται σε συνέχεια των πρόσφατων δηλώσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη για την επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του έργου. Παράλληλα εκτιμάται ότι σημαντικό ρόλο στην ανάληψη πρωτοβουλίας για την επανενεργοποίηση του project παίζει και η επικείμενη επίσκεψη του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα. Άλλωστε η γαλλική πλευρά έχει καθοριστική συμβολή στον GSI αφού η κατασκευή του καλωδίου, έχει ανατεθεί από τον ΑΔΜΗΕ που είναι ο διαχειριστής του έργου, στη γαλλική εταιρία Nexans έναντι τιμήματος 1,4 δισ. ευρώ. Μάλιστα η κατασκευή του καλωδίου είχε ξεκινήσει και έχουν καταβληθεί προκαταβολές όμως το έργο έμεινε στη μέση, όταν πάγωσαν οι διαδικασίες το 2025.

Στην χθεσινή τους επιστολή , οι δύο υπουργοί διαβεβαιώνουν ότι τα δύο Κράτη Μέλη έχουν συμπεριλάβει το GSI στα Εθνικά τους Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα, υπογραμμίζοντας ότι τον Σεπτέμβριο του 2024 Αθήνα και Λευκωσία υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης σχετικά με την περαιτέρω πορεία του έργου. Αναφέρουν ότι η εμπλοκή της ΕΤΕπ στην παρούσα φάση είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς θα μπορούσε να δώσει ιδιαίτερα χρήσιμες εκτιμήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της διασύνδεσης στη δυναμική της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και στην εν γένει λειτουργία του συστήματος, εφόσον βέβαια η Τράπεζα κρίνει ότι το έργο είναι βιώσιμο. Πάντως στο παρελθόν η ΕΤΕπ είχε απορρίψει τη χρηματοδότηση του έργου.

Το συνολικό κόστος του GSI πλησιάζει τα 2 δισ. ευρώ, ενώ έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την ΕΕ ύψους 658 εκατ. ευρώ. Τη θέση της Κομισιόν υπέρ της υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου επανέλαβε πρόσφατα, με απάντηση του στον Κύπριο ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν, ενώ αναμένεται και η απάντηση προς των ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη. Σύμφωνα με τον κ. Γιόργκενσεν η Κομισιόν εξετάζει το πλαίσιο ενεργειακής ασφάλειας της Ε.Ε. ώστε να το προσαρμόσει στο τωρινό περίπλοκο γεωπολιτικό σκηνικό και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα απέναντι σε κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και την ασφάλεια.

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι ο φορέας των Ευρωπαίων Διαχειριστών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E) απέρριψε το αίτημα της τουρκικής πλευράς για την ηλεκτρική διασύνδεση της Τουρκίας με τα Κατεχόμενα, επισημαίνοντας ότι το μοναδικό εγκεκριμένο έργο διασύνδεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό σύστημα είναι ο Great Sea Interconnector. Ο ευρωπαϊκός φορέας μάλιστα, ανέφερε ότι κανένα έργο δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συγκατάθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μέση Ανατολή: Κόστος και ελλείψεις πρώτων υλών «χτυπούν» την αγορά- Ντόμινο επιπτώσεων με ανατιμήσεις προ των πυλών 21 Απριλίου 2026
Αίτημα της ENERWAVE Α.Ε για την τροποποίηση της άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου για το έργο «THESSALONIKI FSRU» 21 Απριλίου 2026

