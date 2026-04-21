Αίτημα της ENERWAVE Α.Ε για την τροποποίηση της άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου για το έργο «THESSALONIKI FSRU»

Η εταιρεία με την επωνυμία «Enerwave Ανώνυμη Εταιρεία» (πρώην ELPEDISON A.E.) που εδρεύει επί της οδού Φραγκοκλησιάς 6 του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής, Τ.Κ. 15125 υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ι-408666/08.01.2026 αίτηση, η οποία συμπληρώθηκε με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ι-409278/19.01.2026, για την τροποποίηση της Άδειας ΑΣΦΑ για το έργο «THESSALONIKI FSRU», σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου και τον Νόμο 4001/2011.

Το αίτημα τροποποίησης αφορά στην μεταβολή της επωνυμίας της εταιρείας και στην μεταβολή της μετοχικής της σύνθεσης.

Ως νέα επωνυμία της εταιρείας ορίστηκε η «Enerwave Ανώνυμη Εταιρεία» με τον διακριτικό τίτλο «Enerwave A.E», ενώ η μετοχική σύνθεσή της διαμορφώνεται ως εξής:

Μέτοχος Ποσοστό HELLENiQ ENERGY INTERNATIONAL GmbH (έδρα Αυστρία) 45% HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. 55%

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΑΕΥ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.