Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης-Φλώρινας
Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν
Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στον Ελαιώνα
Ημέρα της Γης - Η ΔΕΗ επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση με επίκεντρο την καθαρή ενέργεια
Γ. Αυτιάς: Διπλάσιους πόρους για τη Δ. Μακεδονία λόγω απολιγνιτοποίησης
Μπιρόλ: Η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή προκαλεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
Καλλιόπη Βέττα: «Οι διεκδικήσεις των εργαζομένων στα λιγνιτικά πεδία αφορούν όλη τη Δυτική Μακεδονία» – Συνάντηση με Σπάρτακο
Μεταλλεία Θράκης: Νέοι χώροι ενημέρωσης και διαλόγου παίρνουν μορφή
Κομισιόν για αερομεταφορές: Δεν υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή
Αίτημα της ENERWAVE Α.Ε για την τροποποίηση της άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου για το έργο «THESSALONIKI FSRU»
Ντ. Τραμπ: «Μακρά και δύσκολη διαδικασία» για να «ξεθαφτούν» τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν
WWF: Με Προεδρικό Διάταγμα κατοχυρώνεται μόνιμα η προστασία της Γυάρου
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φέρνει στο προσκήνιο τις περιοχές της
Ξανά στο τραπέζι ο GSI- Αναζωπύρωση ενδιαφέροντος και κίνηση προς την ΕΤΕπ από Αθήνα και Λευκωσία
Μέση Ανατολή: Κόστος και ελλείψεις πρώτων υλών «χτυπούν» την αγορά- Ντόμινο επιπτώσεων με ανατιμήσεις προ των πυλών
«Plug-in» ή φωτοβολταϊκά στέγης: Τι αξίζει περισσότερο
Τo παλιό σου ψυγείo κοστίζει: Πόση ενέργεια μπορείς να γλιτώσεις ετησίως
Έξι τρόποι να γλυτώσεις χρήματα όταν πλένεις τα ρούχα
Συνάντηση Παπασταύρου με τους επικεφαλής των Masdar, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
Καγκελάριος Μερτς: Διασφαλισμένη η προμήθεια καυσίμων
CURA και Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Συνεργασία για τη δοκιμή τεχνολογίας τσιμέντου μειωμένου άνθρακα
Ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας για τη νήσο Γυάρο με την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος
Σ.Αρναούτογλου: Οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορεί να χρηματοδοτούν την ενεργειακή μετάβαση χωρίς να λαμβάνουν τα ανταποδοτικά που δικαιούνται
Delphi Economic Forum ΧΙ: Η στρατηγική σημασία του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης για το παγκόσμιο εμπόριο και την Ελλάδα
Σημαντικές πιέσεις στις εξαγωγικές επιχειρήσεις – «Καμπανάκι» ΣΕΒΕ για κόστος και ανταγωνιστικότητα
Διημερίδα στο Ζάππειο Μέγαρο για τα Τομεακά Προγράμματα – ΕΣΠΑ 2021–2027: Πρόοδος που μετριέται, Μέλλον που χτίζεται
Γ. Τσακίρης (Αντιπρόεδρος ΕτΕΠ): Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το στοίχημα των επενδύσεων
Μελέτη Schneider Electric: Οι κατασκευαστές του κλάδου CPG βλέπουν το Industrial AI ως κρίσιμο μοχλό ανταγωνιστικότητας έως το 2030
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026
Νέα «έξυπνα εργαλεία» για την αποφυγή «μπλακάουτ» - Δοκιμάστηκαν με επιτυχία την περίοδο του Πάσχα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Αίτημα της ENERWAVE Α.Ε για την τροποποίηση της άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου για το έργο «THESSALONIKI FSRU»
Τρίτη, 21/04/2026 - 09:19

Η ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής

Η εταιρεία με την επωνυμία «Enerwave Ανώνυμη Εταιρεία» (πρώην ELPEDISON A.E.) που εδρεύει επί της οδού Φραγκοκλησιάς 6 του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής, Τ.Κ. 15125 υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ι-408666/08.01.2026 αίτηση, η οποία συμπληρώθηκε με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ι-409278/19.01.2026, για την τροποποίηση της Άδειας ΑΣΦΑ για το έργο «THESSALONIKI FSRU», σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου και τον Νόμο 4001/2011.

Το αίτημα τροποποίησης αφορά στην μεταβολή της επωνυμίας της εταιρείας και στην μεταβολή της μετοχικής της σύνθεσης.

Ως νέα επωνυμία της εταιρείας ορίστηκε η «Enerwave Ανώνυμη Εταιρεία» με τον διακριτικό τίτλο «Enerwave A.E», ενώ η μετοχική σύνθεσή της διαμορφώνεται ως εξής:

Μέτοχος

Ποσοστό

HELLENiQ ENERGY INTERNATIONAL GmbH (έδρα Αυστρία)

45%

HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.

55%

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΑΕΥ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

Ξανά στο τραπέζι ο GSI- Αναζωπύρωση ενδιαφέροντος και κίνηση προς την ΕΤΕπ από Αθήνα και Λευκωσία
Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με αίτημα της ENERWAVE Α.Ε. για τροποποίηση της άδειας παραγωγής
Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με αίτημα της ENERWAVE Α.Ε. για τροποποίηση της άδειας παραγωγής

ΡΑΑΕΥ: Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης

ELPEDISON: Mη δεσμευτική Δοκιμή Αγοράς για το έργο "Thessaloniki FSRU"
ELPEDISON: Mη δεσμευτική Δοκιμή Αγοράς για το έργο "Thessaloniki FSRU"

ΡΑΑΕΥ: Αίτηση τροποποίησης της εταιρείας με την επωνυμία «ELPEDISON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΡΑΑΕΥ: Αίτηση τροποποίησης της εταιρείας με την επωνυμία «ELPEDISON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΡΑΕ: Προκαταρκτική εξέταση τροποποίησης άδειας ΑΣΦΑ της εταιρείας «ΔΙΩΡΥΓΑ GAS»
ΡΑΕ: Προκαταρκτική εξέταση τροποποίησης άδειας ΑΣΦΑ της εταιρείας «ΔΙΩΡΥΓΑ GAS»

H ΡΑΕ σχετικά με το αίτημα χορήγησης Άδειας ΑΣΦΑ της εταιρείας «GASTRADE Α.Ε.».
H ΡΑΕ σχετικά με το αίτημα χορήγησης Άδειας ΑΣΦΑ της εταιρείας «GASTRADE Α.Ε.».