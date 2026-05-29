ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

29/05/2026 - 17:33
Το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης των υδρογονανθράκων με επιπολαιότητα, αναφέρουν πηγές του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 17:30
Ν.Τσάφος: Μηχανισμό παρακολούθησης των εξελίξεων στην πυρηνική ενέργεια δημιουργεί η κυβέρνηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 17:26
Στ. Παπασταύρου: Οι δύο μεγαλύτερες ιδιωτικές πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 17:20
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/05/2026 - 17:14
Κερδίστε 6% σε GO FOR MORE πόντους με καύσιμα κίνησης ελίν για όλα τα τριήμερα του Ιουνίου!
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/05/2026 - 17:04
Αλ. Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/05/2026 - 16:55
«ΑΤΛΑΣ 2026»: Μεγάλη Άσκηση με Σενάρια Σεισμού για την Επιχειρησιακή Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων από τον ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/05/2026 - 16:44
Νέες επιδοτήσεις 1.066 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 16:40
H Πειραιώς για έκτη συνεχή χρονιά στη λίστα Europe’s Climate Leaders
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/05/2026 - 16:38
ΥΠΕΘΟ, ΥΠΕΝ, ΑΑΔΕ: Ολοκληρώθηκε η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης 2025 – 2026 σε 868.466 δικαιούχους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 16:31
17 Ιουνίου: Η Σόφια Φιλοξενεί το 16ο “South East Europe Energy Dialogue” του ΙΕΝΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 11:50
AVAX: Κυρίαρχη δύναμη στις υποδομές Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/05/2026 - 07:59
ΔΕΔΔΗΕ: Στοιχεία Εκκαθάρισης και Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης (Απρίλιος 2026)
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/05/2026 - 10:13
Στ. Παπασταύρου στο Atlantic Council: Η Ελλάδα ως ενεργειακή γέφυρα Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 10:02
Attica Green Expo: Το στοίχημα της βιωσιμότητας και της κοινωνικής συνοχής στα μικρά νησιά μέσα από την πρωτοβουλία GReco Islands
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/05/2026 - 09:34
Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 07:48
Στ. Παπασταύρου: Για την Ελλάδα και την κυβέρνηση, η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/05/2026 - 07:53
Γιάννης Τριήρης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα κάνει το κράτος καλύτερο ή απλώς πιο ψηφιακό;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
29/05/2026 - 08:13
Motor Oil: Ισχυρή ζήτηση και κερδοφορία παρά τις ανατροπές στην αγορά πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/05/2026 - 08:12
Πώς η ενέργεια τροφοδοτεί τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα - Τι δείχνει η μελέτη του ΙΟΒΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 08:04
Μπορεί μια smart TV να λειτουργήσει χωρίς WiFi;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/05/2026 - 06:31
Το πρωτότυπο σύστημα ψύξης που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρισμό
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
29/05/2026 - 06:31
Συνάντηση Μητσοτάκη με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας Jessika Roswall
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 15:46
Κ. Βέττα: Στήριξη στις ενεργειακές κοινότητες και τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε. για να αντιμετωπίσουν την οικονομική ασφυξία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 15:36
Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/05/2026 - 15:12
Παύλος Μαρινάκης: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 14:35
Με μικρό πλεόνασμα έκλεισε τον πρώτο μήνα του 2026 ο ΕΛΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/05/2026 - 13:42
Κυρ. Πιερρακάκης: Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειασθεί – Τα προβλήματα των πολιτών είναι και δικά μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 12:52
Νέο βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: Συμμετοχή Chevron στο Block 10
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/05/2026 - 12:10

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου: Οι δύο μεγαλύτερες ιδιωτικές πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Στ. Παπασταύρου: Οι δύο μεγαλύτερες ιδιωτικές πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
Newsroom
Παρασκευή, 29/05/2026 - 17:20
Τη σημασία των ερευνών για υδρογονάνθρακες υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κατά την ομιλία του σήμερα στο συνέδριο «Investing in change: How Crete is being transformed», που πραγματοποιείται στα Χανιά της Κρήτης.

«Έχουμε τις δύο μεγαλύτερες ιδιωτικές πετρελαϊκές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, τη Chevron και την Exxon Mobil, να δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Και ιδίως στα νότια της Κρήτης και στο Ιόνιο. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια πολύ σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης για τη χώρα και για την κυβέρνηση», επεσήμανε. Σημείωσε, ακόμη, ότι η δραστηριοποίηση της χώρας στον τομέα των υδρογονανθράκων δεν ξεκίνησε το 2024 με την εκλογή του κ. Τραμπ. «Η Ελλάδα συστηματικά από το 2019 επενδύει στο φυσικό αέριο, σε υποδομές, στο FSRU, σε σταθμούς συμπίεσης. Και από το 2022 έως το 2024, πολύ πριν εκλεγεί ο Πρόεδρος Τραμπ, κατά την περίοδο της διοίκησης Μπάιντεν, η Ελλάδα προχωρούσε τα σχετικά προγράμματα με τα δισδιάστατα και τα τρισδιάστατα δεδομένα. Οπότε είχαμε συγκεντρώσει τις πληροφορίες και τις απαραίτητες υποδομές ώστε να μπορούν οι δύο αυτές μεγάλες εταιρείες και άλλες να δείξουν ενδιαφέρον για τη χώρα μας», τόνισε ο υπουργός.

Σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα των ερευνών επανέλαβε ότι η κοινοπραξία Energean, Hellenic Energy και Exxon Mobil θα κάνουν την πρώτη δοκιμαστική διοίκηση μετά από 50 χρόνια στην Ελλάδα, στο Βόρειο Ιόνιο, τον Φεβρουάριο του 2027. «Άρα, μετά από 50 χρόνια προσπαθούμε να αξιολογήσουμε πόσο βιώσιμο εμπορικά είναι το Ιόνιο. Ταυτόχρονα στα νότια της Κρήτης αρχίζουμε τη σεισμική έρευνα στα τέλη του έτους», πρόσθεσε.

«Είναι ξεκάθαρο ότι και η Chevron και η Exxon Mobil έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για το Ιόνιο. Προφανώς υπάρχει κάτι ενδιαφέρον εκεί. Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι κανείς πρέπει να είναι υπεραισιόδοξος, διότι πρόκειται για έναν τομέα που πρέπει να προσπαθήσεις πολύ σκληρά. Με προϋπόθεση ότι η διερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο θα είναι θετική, κάτι που θα το μάθουμε σε λιγότερο από έναν χρόνο, τότε η παραγωγή θα ξεκινήσει στα πρώτα χρόνια της επόμενης δεκαετίας. Άμεσα, τη στιγμή που θα μάθουμε ότι υπάρχει θετικό αποτέλεσμα από τη διερευνητική γεώτρηση, όλο το χαρτοφυλάκιο της βιομηχανίας των υδρογονανθράκων μας θα ανέβει επίπεδο», κατέληξε ο κ. Παπασταύρου.

