Υδρογονάνθρακες: Στο πρώτο τρίμηνο του 2027 «κατεβαίνει» το γεωτρύπανο στο Ιόνιο

Σε τροχιά επιτάχυνσης μπαίνει το ελληνικό πρόγραμμα υδρογονανθράκων, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΔΕΥΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, να δίνει το στίγμα της επόμενης φάσης μιλώντας στο 7ο Power & Gas Forum.

Όπως τόνισε, το περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, σε συνδυασμό με το ενισχυμένο διεθνές ενδιαφέρον για την Ανατολική Μεσόγειο, επιβάλλει ταχύτερους ρυθμούς σε όλα τα στάδια, από τις αδειοδοτήσεις μέχρι την υλοποίηση των έργων.

Η πίεση αυτή δεν είναι θεωρητική. Αντανακλάται, όπως ανέφερε, στο αυξημένο ενδιαφέρον που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα για την ελληνική αγορά, κάτι που φάνηκε και στις επαφές που πραγματοποιήθηκαν τόσο στο CERAWeek στο Χιούστον όσο και στο EGYPES στο Κάιρο, όπου η Ελλάδα επανέρχεται πιο δυναμικά στον χάρτη των επενδυτών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συστηματική προσπάθεια ωρίμανσης νέων περιοχών, ώστε να καταστούν πιο ελκυστικές για επενδυτές για έρευνες ενώ αποκάλυψε πως βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη συναντήσεις με εξειδικευμένες εταιρείες ενώ στο επίκεντρο έχουν τεθεί η προετοιμασία και αξιολόγηση περιοχών. Μάλιστα τόνισε ότι η κατεύθυνση αυτή συνδέεται άμεσα με το αυξημένο ενδιαφέρον που καταγράφεται για την Ελλάδα, μετά και την παρουσία κορυφαίων διεθνών παικτών. Μάλιστα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης και περιοχών που στο παρελθόν δεν προχώρησαν έρευνες.

Επίσης στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης του ελληνικού προγράμματος υδρογονανθράκων, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης, πέρα από τους μεγάλους διεθνείς ομίλους. Όπως είπε, η επόμενη φάση ανάπτυξης δημιουργεί περιθώριο συμμετοχής και για εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, καθώς το πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο σε «world class» στόχους, αλλά περιλαμβάνει και smaller-scale projects με ουσιαστικό εμπορικό ενδιαφέρον.

«Θα ήθελα να δω και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης να δραστηριοποιούνται, γιατί το πρόγραμμά μας δεν έχει μόνο παγκόσμιας τάξης στόχους», υπογράμμισε.

Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στην επικείμενη επανεκκίνηση των διερευνητικών γεωτρήσεων στη χώρα μετά από 40 χρόνια, με την πρώτη γεώτρηση στο Ιόνιο να τοποθετείται στο πρώτο τρίμηνο του 2027. Πρόκειται για γεώτρηση σε βαθιά νερά και σε μεγάλη απόσταση από τις ακτές, με αυξημένες τεχνικές απαιτήσεις, ενώ κομβική θεωρείται και η ενίσχυση του επενδυτικού σχήματος, με τη συμμετοχή της ExxonMobil στην κοινοπραξία με την Energean και τη HelleniQ Energy.

Επίσης σύμφωνα με τον κ. Στεφάτο στόχος είναι η έναρξη σεισμικών ερευνών εντός του 2026 στις νέες παραχωρήσεις με τον ίδιο να σημειώνει πως προϋπόθεση είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, καθώς και ολοκλήρωση των σχετικών διαγωνισμ Υπενθυμίζεται ότι στις νέες παραχωρήσεις δραστηριοποιείται η κοινοπραξία της Chevron με τη HelleniQ Energy, με τη Chevron να κατέχει το 75% και τον ρόλο του διαχειριστή και τη HelleniQ Energy το 25%, σε τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα («Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια Κρήτη I» και «Νότια Κρήτη II»). Ο σχεδιασμός προβλέπει αρχικά δισδιάστατες σεισμικές έρευνες και, εφόσον τα αποτελέσματα είναι θετικά, τρισδιάστατες καταγραφές και ερευνητικές γεωτρήσεις, με το συνολικό ύψος των επενδύσεων στη φάση έρευνας να εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει έως και το 1 δισ. ευρώ.ών. Οι έρευνες θα περιλαμβάνουν δισδιάστατα σεισμικά δεδομένα σε περιοχές όπως νότια Πελοπόννησος και νότια της Κρήτης, καθώς και τρισδιάστατες καταγραφές σε επιλεγμένα blocks, με στόχο την ταχύτερη λήψη αποφάσεων για γεωτρήσεις.