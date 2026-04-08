Παπασταύρου: Θέλουμε να ελπίζουμε πως η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει προς αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Newsroom
Τετάρτη, 08/04/2026 - 12:18

Τον Φεβρουάριο η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο

«Θέλουμε να ελπίζουμε πως η εκεχειρία θα οδηγήσει προς αποκλιμάκωση» των τιμών της ενέργειας, ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας πως «είμαστε σε εγρήγορση». Επίσης, ανακοίνωσε πως «μέσα στον Απρίλιο θα οριστικοποιηθεί και θα υπογραφεί η ενοικίαση για το γεωτρύπανο, έτσι ώστε τον Φεβρουάριο του 2027, να έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση».

«Είναι σημαντικό ότι, σύμφωνα με αυτά που ανακοινώθηκαν, προβλέπεται να ανοίξουν τα Στενά και άρα να αποκατασταθεί η εμπορική διέλευση από τα πλοία, που είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας και λόγω της ναυτιλίας, καθώς πολλά εμπορικά πλοία είναι εκεί. Νομίζω πως είναι ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης και δημιουργίας μιας σταθερότητας. Όμως, δεν εφησυχάζουμε γιατί αυτή είναι μια προσωρινή για την ώρα εκεχειρία. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος πως αυτό θα διατηρηθεί», ανέφερε αρχικά ο κ. Παπασταύρου.

Για τη σημερινή σύσκεψη στο υπουργείο Περιβάλλοντος ο κ. Παπασταύρου «πρέπει να είμαστε συνέχεια σε εγρήγορση γιατί αυτή η αστάθεια δημιουργεί σε παγκόσμια κλίμακα μια πολύ μεγάλη πίεση στα αποθέματα. Γι’ αυτό εμείς, για να είμαστε σίγουροι πως έχουμε επάρκεια τουλάχιστον 90 ημερών, ότι δεν κινδυνεύουμε στον εφοδιασμό, είμαστε σε μια διαρκή εγρήγορση με όλους τους παράγοντες της αγοράς.

Η αλήθεια είναι ότι η αποκατάσταση της κίνησης στο Στενό του Ορμούζ θα οδηγήσει σε μια αποκλιμάκωση τιμής, τουλάχιστον για την ώρα».

«Κάνουμε τη σύσκεψη πριν το Πάσχα ώστε οι διαχειριστές να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τις αυξομειώσεις, λόγω της αυξημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και να εξασφαλίσουν τη σταθερότητα του συστήματος», σημείωσε ο υπουργός.

Σε ερώτηση εάν παρατηρείται αυτό πρόβλημα λόγω του ότι δεν έχει λυθεί το θέμα της αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας, ο υπουργός απάντησε πως «στον βαθμό που θα υπάρχει αποθήκευση, θα υπάρχουν πυλώνες σταθερότητας στο σύστημα, γιατί μπορείς αυτή την παραπανίσια ενέργεια που δεν καταναλώνεις να την πας στις αποθήκες. Την 1η Απριλίου μπήκαν οι δύο πρώτες μικρές μπαταρίες που συνδέθηκαν στο σύστημα και στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2027 να έχουμε 1,5 giga».

«Δεν κινδυνεύουμε με μπλακ άουτ», τόνισε ο κ. Παπασταύρου και συνέχισε: «Για το μέλλον μόνο μια λύση υπάρχει. Να μπορείς να στηρίζεσαι μόνο στις δικές σου δυνάμεις, τις δικές σου πηγές. Μέσα στον Απρίλιο θα οριστικοποιηθεί και θα υπογραφεί η ενοικίαση για το γεωτρύπανο, έτσι ώστε τον Φεβρουάριο του 2027, σε 10 μήνες από τώρα, να έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας μετά από μισό αιώνα, στο Ιόνιο, από την Exxonmobil, την Energean και την Helleniq Energy. Και νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου πριν το τέλος του χρόνου θα ξεκινήσουν οι πρώτες σεισμικές έρευνες».

«Προχωρούμε με πολύ γρήγορο βήμα», επισήμανε ο υπουργός. «Αυτό που είναι προς διερεύνηση είναι εάν τα κοιτάσματα που υπάρχουν είναι βιώσιμα και εμπορικά εκμεταλλεύσιμα», εξήγησε.

