ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να «πνίγει» την χώρα με φωτοβολταϊκά ενώ την ίδια στιγμή πετάμε ενέργεια από το κορεσμένο δίκτυο ΑΠΕ
Όμιλος ΤΙΤΑΝ - Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2025 : Ανάπτυξη-ορόσημο, δυναμικές εξαγορές και μια στρατηγική σχεδιασμένη για το μέλλον
Στ. Παπασταύρου: Μέσα στον Απρίλιο, οι τελικές υπογραφές για το γεωτρύπανο, το Stena Drill Max
ΠΑΣΟΚ: Τα μέτρα για τα καύσιμα – Ασυνέπεια αριθμών, σοβαρές παραλείψεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα
Motor Oil: Συμφωνία απόκτησης ποσοστού στην ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES M.A.E.
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου
Συνάντηση στο ΥΠΕΝ: Τριπλό αίτημα στήριξης από ΣΥΦΩΕΛ για φωτοβολταϊκά μέχρι 500KW
ΕΛΕΤΑΕΝ: Ισχυρή ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη και τον Κόσμο
Στο επίκεντρο του Eurogroup οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής
Deloitte: Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα ως πυλώνες δημιουργίας αξίας
Γιάννης Τριήρης: Πράγματι έχουμε τον κατώτατο μισθό στην ΕΕ και με την «βούλα» της Eurostat
ΡΑΑΕΥ: Χωρίς αίτηση άλλαξαν πάροχο σε καταναλωτή- Πρόστιμο 50.000 ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ
ΗΠΑ και Νορβηγία οι μεγαλύτεροι προμηθευτές φυσικού αερίου της ΕΕ το 2025
Ο πόλεμος στο Ιράν εκτοξεύει τις τιμές και «ψαλιδίζει» την κατανάλωση  
Η μεγάλη αλλαγή στο Fuel Pass 2026: Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση
Κύπρος: Πακέτο οκτώ μέτρων για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων
Forward Green & Renewable EnergyTech: Η Θεσσαλονίκη περιφερειακός κόμβο πράσινης-έξυπνης ενέργειας και κυκλικής οικονομίας
ΔΑΠΕΕΠ: Αζημίως κατανεμηθείσες εγγυήσεις προέλευσης για το έτος 2025
Σάκης Αρναούτογλου: Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πια εξαίρεση – Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην πρόληψη πριν από την επόμενη κρίση
ΟΟΣΑ: Αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης για ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2026
Επιστολή Γ. Αυτιά σε επιτρόπους Οικονομικών: Χρηματοδοτείστε την αγορά φυσικού αερίου για φθηνό ρεύμα
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την Γενική Γραμματέα ΥΠΕΝ: Έως 49,65% οι απώλειες εσόδων των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών
Η LG Ενισχύει τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα μέσα από καινοτομία, κυκλική οικονομία και καθαρές τεχνολογίες
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής
METLEN και knowl εγκαινιάζουν το πρόγραμμα Clean Mellon για την πράσινη μετάβαση
Συνάντηση Παπασταύρου-Burgum με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή συνεργασία
Β. Ορμπάν: Η Ουγγαρία θα σταματήσει σταδιακά να στέλνει φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα
Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση δεν θέλει να τα βάλει με τις μεγάλες εταιρείες και τους ενεργειακούς παίκτες για την πραγματική ανακούφιση των πολιτών
ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ
Στ. Παπασταύρου στο Baker Institute: Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων εντάσσεται στην στρατηγική ενεργειακού ρεαλισμού που ακολουθεί η Κυβέρνηση
Στ. Παπασταύρου: Μέσα στον Απρίλιο, οι τελικές υπογραφές για το γεωτρύπανο, το Stena Drill Max

Παρασκευή, 27/03/2026 - 11:38

Πατάμε γκάζι για την ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο στο πρώτο τρίμηνο του 2027

Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στα μέτρα για τον έλεγχο του ενεργειακού κόστους, στην ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων, αλλά και στο πρόσφατο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Open και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος», με τους δημοσιογράφους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά.

«Βρισκόμαστε σε μία πολύ κρίσιμη περίοδο. Νομίζω επιβεβαιώνεται με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι η ενέργεια είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένα οικονομικό μέγεθος. Είναι συστατικό στοιχείο εθνικής ασφάλειας και ισχύος για κάθε χώρα. Ουσιαστικά συνδέεται με τον μέλλον κάθε χώρας», ανέφερε ο κ. Παπασταύρου και προσέθεσε ότι αυτό επιβεβαιώνει με τον πιο εμφαντικό τρόπο την πολιτική του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στον τομέα των υδρογονανθράκων.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρθηκε στις επαφές που είχε στις Ηνωμένες Πολιτείες με την ηγεσία της Chevron και της ExxonMobil για τον τομέα ανάπτυξης υδρογονανθράκων. Τόνισε, δε, ότι η κοινοπραξία των ExxonMobil-Energean-HelleniQ Energy ήδη προχώρησε σε μια προκαταρτική συμφωνία μεταξύ της διαχειρίστριας εταιρείας Energean και της Stena Drilling για την ενοικίαση του γεωτρύπανου, το οποίο αναμένεται να κάνει την ερευνητική γεώτρηση το 1ο τρίμηνο του 2027 στο ΒΔ Ιόνιο. «Μέσα στον Απρίλιο, θα πέσουν οι τελικές υπογραφές για το γεωτρύπανο, το Stena Drill Max», υπογράμμισε ο κ. Παπασταύρου, προσθέτοντας ότι ήδη ξεκίνησαν οι έρευνες για τη βασική περιβαλλοντική μελέτη. «Πατάμε γκάζι. Αυτό είναι το μήνυμα», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς σχετικά με τα εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις που έχει, απάντησε ότι «όλοι αναζητούν διαφοροποιημένες πηγές εφοδιασμού και διαφοροποιημένο μείγμα. Όποιος έχει βάλει όλα τα αυγά του σε ένα καλάθι τώρα δυσκολεύεται», υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας έχει αυξήσει σημαντικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτό αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό «ανάχωμα».

Αναφερόμενος στο ενεργειακό κόστος και τα μέτρα που λαμβάνονται από την Κυβέρνηση, ο κ. Παπασταύρου είπε: «Το δημοσιονομικό πλεόνασμα που έχουμε μας επιτρέπει -λελογισμένα- να μπορούν να δίνονται αυτές οι ανάσες στον Έλληνα πολίτη με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν» και προσέθεσε: «Ένα είναι σαφές: ότι αυτό που ακολουθήθηκε στις προηγούμενες κρίσεις είναι μια συνολική προσπάθεια της Κυβέρνησης να μην μείνει κανείς πίσω, να μην διαταραχθεί η κοινωνική συνοχή. Αυτό θα γίνει και τώρα». Και διευκρίνισε ότι, αν χρειαστεί, θα υπάρξουν και άλλα μέτρα μέσα σε λελογισμένα δημοσιονομικά πλαίσια.

Ο κ. Παπασταύρου ανέφερε, επίσης, ότι οι έλεγχοι στην αγορά καυσίμων έχουν «πολλαπλασιαστεί» και εξέφρασε την ελπίδα τις επόμενες εβδομάδες να υπάρξει αποκλιμάκωση που θα μας επιστρέψει σε μια κανονικότητα. Σε ερώτηση για την αποθήκευση ενέργειας, ο ίδιος προανήγγειλε ότι το 2026 θα έχουμε «σημαντική πρόοδο» στο θέμα αυτό και ότι «είναι δέσμευση να προχωρήσουμε».

«Η αποθήκευση έχει δύο πολύ σημαντικές παραμέτρους. Πρώτον, βοηθάει πάρα πολύ στην ευστάθεια του συστήματος. Και, δεύτερον, επιτρέπει συγχρόνως να χρησιμοποιείται φτηνή ενέργεια όταν η ενέργεια ακριβαίνει», κατέληξε χαρακτηριστικά.

Motor Oil: Συμφωνία απόκτησης ποσοστού στην ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES M.A.E.

Συνάντηση στο ΥΠΕΝ: Τριπλό αίτημα στήριξης από ΣΥΦΩΕΛ για φωτοβολταϊκά μέχρι 500KW
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την Γενική Γραμματέα ΥΠΕΝ: Έως 49,65% οι απώλειες εσόδων των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών
Συνάντηση Παπασταύρου-Burgum με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή συνεργασία
Στ. Παπασταύρου στο Baker Institute: Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων εντάσσεται στην στρατηγική ενεργειακού ρεαλισμού που ακολουθεί η Κυβέρνηση
Σύσκεψη την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο ΥΠΕΝ για περικοπές και αρνητικές τιμές - Συμμετοχή του ΣΥΦΩΕΛ
Στ. Παπασταύρου στο CERΑWeek: Ο ενεργειακός χάρτης στην Ευρώπη έχει αλλάξει ριζικά – H Ελλάδα είναι φάρος σταθερότητας
