Μπιρόλ (ΙΑΕ): Οι διαταραχές στις προμήθειες πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή αναμένεται να πλήξουν την Ευρώπη τον Απρίλιο

Οι διαταραχές στις προμήθειες πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή θα ενταθούν τον Απρίλιο και θα ξεκινήσουν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Ευρώπης, καθώς το κλείσιμο των Στενών του Χορμούζ περιορίζει σοβαρά τις προμήθειες, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ/ΙΑΕ) Φατίχ Μπιρόλ.

Περισσότερα από 12 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου έχουν απολεσθεί από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν λόγω των επιθέσεων της Τεχεράνης σε υποδομές, πόρους και εγκαταστάσεις ενέργειας στην περιοχή και εξαιτίας των περιορισμών στη ναυτιλία μέσω των Στενών, πρόσθεσε.

«Η απώλεια πετρελαίου τον Απρίλιο θα είναι διπλάσια από την απώλεια πετρελαίου τον Μάρτιο, επιπλέον της απώλειας Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG)...Αυτή θα έρθει μέσω πληθωρισμού και θα μειώσει την οικονομική ανάπτυξη σε πολλές χώρες», τόνισε ο Μπιρόλ μιλώντας σε podcast με τον Νικολάι Τάνγκεν, επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Νορβηγίας.

Οι απώλειες αναμένεται να διευρυνθούν τον Απρίλιο, καθώς πολλά φορτία πετρελαίου και LNG που έφτασαν τον Μάρτιο είχαν υπογράψει συμβόλαια πριν τον πόλεμο και συνέχισαν προς τους προορισμούς τους, σημείωσε, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών και ντίζελ, η οποία έχει ήδη επηρεάσει τις ασιατικές χώρες, αλλά επρόκειτο να πλήξει και την Ευρώπη, προειδοποίησε ο επικεφαλής του ΔΟΕ.

«Το βλέπουμε αυτό στην Ασία, αλλά σύντομα, νομίζω, τον Απρίλιο ή τον Μάιο, θα έρθει στην Ευρώπη», συμπλήρωσε.

Επανέλαβε ότι ο ΔΟΕ εξετάζει μια περαιτέρω απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων, αφού τα κράτη μέλη του Οργανισμού συμφώνησαν να απελευθερώσουν ένα ρεκόρ 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου.

Η σημερινή διαταραχή εφοδιασμού πετρελαίου και LNG είναι η χειρότερη από τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις του 1973 και του 1979, καθώς και από την απώλεια ρωσικού όγκου φυσικού αερίου που έγινε λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, συνολικά, υπογράμμισε ο Μπιρόλ.

Περίπου 40 υποδομές και εγκαταστάσεις ενέργειας στη Μέση Ανατολή έχουν υποστεί ζημιές από την έναρξη του πολέμου και θα χρειαστεί χρόνος για να αποκατασταθούν, πρόσθεσε.

«Οδεύουμε προς μια μεγάλη, μεγάλη διαταραχή και τη μεγαλύτερη στην ιστορία μέχρι τώρα», κατέληξε.