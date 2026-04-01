Μπιρόλ (ΙΑΕ): Οι διαταραχές στις προμήθειες πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή αναμένεται να πλήξουν την Ευρώπη τον Απρίλιο

Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
03/04/2026 - 09:49
Με τον Διευθυντή ΛΚΔΜ Α. Νίκου συναντήθηκε το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
03/04/2026 - 09:28
Κουβέιτ: Πυρκαγιές σε διυλιστήριο εξαιτίας επιδρομής drones
03/04/2026 - 08:57
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Χρηματοδότηση 59 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα
03/04/2026 - 08:50
«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια
03/04/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα
03/04/2026 - 08:18
Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα
03/04/2026 - 08:09
«Ξεπαγώνουν» οι έρευνες για τα θαλάσσια αιολικά- Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 08:04
Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου
03/04/2026 - 06:34
Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά
03/04/2026 - 06:34
Πετρέλαιο: Το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι δεν είναι όσο «τρελό» ακούγεται
03/04/2026 - 06:34
Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο της Fraport Greece στο «Μακεδονία» με 4.877 πάνελ
02/04/2026 - 15:42
GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026
02/04/2026 - 15:17
Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
02/04/2026 - 14:50
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο
02/04/2026 - 14:25
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα
02/04/2026 - 13:59
Κέντρο Αειφορίας (CSE): Πως αποτιμάται η αξία των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών δράσεων με το διεθνές πρότυπο SROI
02/04/2026 - 13:19
Η ΕΕ ενισχύει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών της
02/04/2026 - 12:51
ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή
02/04/2026 - 12:25

Μπιρόλ (ΙΑΕ): Οι διαταραχές στις προμήθειες πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή αναμένεται να πλήξουν την Ευρώπη τον Απρίλιο
Newsroom
Τετάρτη, 01/04/2026 - 15:19

Οι διαταραχές στις προμήθειες πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή θα ενταθούν τον Απρίλιο και θα ξεκινήσουν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Ευρώπης, καθώς το κλείσιμο των Στενών του Χορμούζ περιορίζει σοβαρά τις προμήθειες, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ/ΙΑΕ) Φατίχ Μπιρόλ.

Περισσότερα από 12 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου έχουν απολεσθεί από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν λόγω των επιθέσεων της Τεχεράνης σε υποδομές, πόρους και εγκαταστάσεις ενέργειας στην περιοχή και εξαιτίας των περιορισμών στη ναυτιλία μέσω των Στενών, πρόσθεσε.

«Η απώλεια πετρελαίου τον Απρίλιο θα είναι διπλάσια από την απώλεια πετρελαίου τον Μάρτιο, επιπλέον της απώλειας Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG)...Αυτή θα έρθει μέσω πληθωρισμού και θα μειώσει την οικονομική ανάπτυξη σε πολλές χώρες», τόνισε ο Μπιρόλ μιλώντας σε podcast με τον Νικολάι Τάνγκεν, επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Νορβηγίας.

Οι απώλειες αναμένεται να διευρυνθούν τον Απρίλιο, καθώς πολλά φορτία πετρελαίου και LNG που έφτασαν τον Μάρτιο είχαν υπογράψει συμβόλαια πριν τον πόλεμο και συνέχισαν προς τους προορισμούς τους, σημείωσε, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών και ντίζελ, η οποία έχει ήδη επηρεάσει τις ασιατικές χώρες, αλλά επρόκειτο να πλήξει και την Ευρώπη, προειδοποίησε ο επικεφαλής του ΔΟΕ.

«Το βλέπουμε αυτό στην Ασία, αλλά σύντομα, νομίζω, τον Απρίλιο ή τον Μάιο, θα έρθει στην Ευρώπη», συμπλήρωσε.

Επανέλαβε ότι ο ΔΟΕ εξετάζει μια περαιτέρω απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων, αφού τα κράτη μέλη του Οργανισμού συμφώνησαν να απελευθερώσουν ένα ρεκόρ 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου.

Η σημερινή διαταραχή εφοδιασμού πετρελαίου και LNG είναι η χειρότερη από τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις του 1973 και του 1979, καθώς και από την απώλεια ρωσικού όγκου φυσικού αερίου που έγινε λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, συνολικά, υπογράμμισε ο Μπιρόλ.

Περίπου 40 υποδομές και εγκαταστάσεις ενέργειας στη Μέση Ανατολή έχουν υποστεί ζημιές από την έναρξη του πολέμου και θα χρειαστεί χρόνος για να αποκατασταθούν, πρόσθεσε.

«Οδεύουμε προς μια μεγάλη, μεγάλη διαταραχή και τη μεγαλύτερη στην ιστορία μέχρι τώρα», κατέληξε.

