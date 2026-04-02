Δημόσια Διαβούλευση για επέκταση των ειδικών προϊόντων δυναμικότητας για την μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα στην Ουκρανία

Δημόσια Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. αναφορικά με την επέκταση των ειδικών προϊόντων δυναμικότητας για την μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα στην Ουκρανία έως το τέλος του Έτους Αερίου 2025/2026

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τα άρθρο 68, 69 και 88 του ν. 4001/2011, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την υπ’ αριθμ. πρωτ. 378175/31.03.2026 (ΡΑΑΕΥ I-413939/01.04.2026) εισήγηση της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. αναφορικά με τη συνέχιση διάθεσης των ειδικών προϊόντων δυναμικότητας για την μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα στην Ουκρανία Route 1, 2 και 3, όπως εγκρίθηκαν από τις Ρυθμιστικές Αρχές Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας και Ουκρανίας, με μικρή τροποποίηση ως προς την ημέρα δημοπράτησής του, έως και τον Σεπτέμβριο 2026, ήτοι έως το τέλος του Έτους Αερίου 2025/2026, ενόψει ανασχεδιασμού του προϊόντος από το επόμενο Έτος Αερίου που θα τεθεί επίσης σύντομα σε δημόσια διαβούλευση.

Η παρούσα διαβούλευση θεωρείται συμπληρωματική των από 14/10/2025 και 21/10/2025 διαβουλεύσεων που είχε διεξαγάγει η Αρχή για το ίδιο θέμα.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Τρίτη, 7 Απριλίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως, με κοινοποίηση στην ΔΕΣΦΑ Α.Ε., εφόσον το επιθυμούν.

Η ΡAΑΕY θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεων του.

Συνημμένα Αρχεία:

Πρόταση Διαχειριστών

Annex 1- Description of Route 1

Annex 2- Description of Route 2

Annex 3- Description of Route 3