Greenpeace: Οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων στην ΕΕ αποκομίζουν 81,4 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα εξαιτίας της αύξησης των τιμών

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ πρέπει να φορολογήσουν τις εταιρείες ορυκτών καυσίμων, ώστε με τα έσοδα να ανακουφίσουν τους πολίτες από τους λογαριασμούς ενέργειας, και να επιταχύνουν τις επενδύσεις σε ασφαλείς, φθηνές και αποκεντρωμένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων στην ΕΕ αποκομίζουν καθημερινά 81,4 εκατομμύρια ευρώ σε επιπλέον κέρδη, εξαιτίας της κατακόρυφης αύξησης των τιμών καυσίμων από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, δηλαδή περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόσθετα κέρδη μόνο για τον Μάρτιο. Στην Ελλάδα, τα συνολικά απροσδόκητα κέρδη (windfall profits) που εντοπίστηκαν ανέρχονται σε 1,2 εκατομμύρια ευρώ ημερησίως. Η αύξηση του περιθωρίου κέρδους ανά λίτρο ντίζελ είναι 0,148€, ποσό ελαφρώς υψηλότερο από ό,τι στην Ιταλία και ελαφρώς χαμηλότερο από ό,τι στη Γαλλία. Δεν εντοπίστηκαν απροσδόκητα κέρδη από τις πωλήσεις βενζίνης. Αυτό είναι το εύρημα νέας μελέτης με τίτλο “Υπερκέρδη πετρελαίου σε καιρό πολέμου”, του ειδικού σε θέματα ενέργειας Steffen Bukold, η οποία του ανατέθηκε από το γερμανικό γραφείο της Greenpeace.

Η μελέτη, η οποία αναλύει τα δεδομένα κερδών για τη βενζίνη και το ντίζελ σε 15 χώρες της ΕΕ, δείχνει ότι οι τιμές στην αντλία έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο από την υποκείμενη αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου. Αυτό αναδεικνύει τις τεράστιες αυξήσεις στα κέρδη σε ολόκληρη τη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων, όσο εκατομμύρια άνθρωποι πασχίζουν να πληρώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας. Η Greenpeace καλεί τις κυβερνήσεις της ΕΕ να εισαγάγουν μόνιμους πρόσθετους φόρους στα κέρδη των εταιρειών πετρελαίου και αερίου, με τα έσοδα να χρησιμοποιούνται για τη μείωση των λογαριασμών, την επιτάχυνση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και τη στήριξη κοινωνιών που πλήττονται από την κλιματική κρίση στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο.

Η Ariadna Rodrigo, υπεύθυνη εκστρατείας στο γραφείο της Greenpeace για θέματα της ΕΕ, δήλωσε: «Ενώ άνθρωποι πεθαίνουν στη Μέση Ανατολή, και ενώ εκατομμύρια πολίτες στην Ευρώπη παλεύουν με την κατακόρυφη αύξηση των τιμών των καυσίμων, οι κυβερνήσεις επιτρέπουν στις εταιρείες να γεμίζουν τις τσέπες τους. Με τον τρέχοντα ρυθμό των υπερκερδών, οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να παρέχουν περίπου 60 εκατομμύρια δωρεάν μηνιαίες κάρτες δημόσιων συγκοινωνιών κάθε μήνα, ή να δίνουν 60 ευρώ κάθε μήνα και στα 40 εκατομμύρια άτομα που δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας στην ΕΕ».

Τα υψηλότερα συνολικά απροσδόκητα κέρδη (windfall profits) στην ΕΕ σημειώθηκαν στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία. Η μεγαλύτερη αύξηση του περιθωρίου κέρδους ανά λίτρο ντίζελ σημειώθηκε στην Ολλανδία, τη Σουηδία, τη Δανία και την Αυστρία, ενώ για τη βενζίνη στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ισπανία και τη Δανία. Από την άλλη πλευρά, τα περιθώρια κέρδους μειώθηκαν σε ορισμένες χώρες με χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, ιδιαίτερα σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Σλοβακία και η Σλοβενία.

Με στόχο να αποδεσμευτούν νέοι πόροι για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας πράσινης μετάβασης και την επιτάχυνση της ενεργειακής ανεξαρτησίας, η Greenpeace υποστηρίζει τη φορολόγηση των ρυπαντών και των υπερπλουσίων (τόσο των δισεκατομμυριούχων όσο και των ατόμων με περιουσία μεταξύ 100 εκατομμυρίων και 1 δισεκατομμυρίου ευρώ). Αυτό θα εξασφάλιζε χρηματοδότηση για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων και για την κάλυψη των κλιματικών απωλειών και ζημιών για τις κοινότητες που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική κρίση. Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν παγκόσμιους φόρους, όπως έναν υψηλό πρόσθετο φόρο στα κέρδη των εταιρειών ορυκτών καυσίμων, καθώς και ένα τέλος στην αεροπορία πολυτελείας, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων business και πρώτης θέσης.

Δείτε τη μελέτη αναλυτικά εδώ (στα αγγλικά)