«Φωτιά» οι τιμές των καυσίμων: Πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη και ντίζελ κίνησης

Σχεδόν στην ίδια τιμή και πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο πωλούνται πλέον βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης σε πολλά πρατήρια της Αττικής, καθώς η εκτίναξη των διεθνών τιμών ενέργειας περνά με ταχύτητα στην εγχώρια αγορά, επιβαρύνοντας περαιτέρω νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εντείνοντας τις πιέσεις στο κόστος μεταφορών και προϊόντων.

Οι συνεχείς δηλώσεις των εμπλεκόμενων στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τροφοδοτούν το ράλι τιμών στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, με το με το brent να κινείται πλέον κοντά στα 112 δολάρια το βαρέλι, έχοντας αυξηθεί κατά σχεδόν 57% σε ένα μήνα και το αργό πετρέλαιο να βρίσκεται στα 98 δολάρια το βαρέλι με άνοδο άνω του 48% σε ένα μήνα.

Η άνοδος αυτή αποτυπώνεται ήδη στις τιμές της αντλίας σε όλη τη χώρα, με τις ανατιμήσεις να καταγράφονται με ιδιαίτερη ένταση στις νησιωτικές περιοχές. Την περασμένη εβδομάδα η μέση τιμή διαμορφώθηκε πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο σε Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Λευκάδα και Κρήτη, επιβεβαιώνοντας την ευρεία διάχυση των πιέσεων στην αγορά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση τιμή της αμόλυβδης 98 οκτανίων στο σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε στα 1,977 ευρώ ανά λίτρο, από 1,75 ευρώ ανά λίτρο στις 27 Φεβρουαρίου, καταγράφοντας αύξηση περίπου 12,9%, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ανήλθε στο 1,956 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 1,565 ευρώ ανά λίτρο, σημειώνοντας άνοδο περίπου 25%.

Η τιμή του πετρελαίου κίνησης βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας για την ελληνική κυβέρνηση, καθώς επηρεάζει άμεσα το κόστος των οδικών μεταφορών δεδομένου ότι περίπου το 55% των φορτηγών κινείται με ντίζελ. Όπως επισήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο πληθωριστικός κίνδυνος είναι ο ισχυρότερος, ο οποίος θα περάσει στην οικονομία και στις τσέπες των πολιτών και συνέχισε λέγοντας πως «με απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα του diesel, καθώς αφορά τα μεταφορικά μέσα των προϊόντων και αυτό θα επηρεάσει προφανώς το κόστος τους. Γι’ αυτό και είναι βέβαιο ότι θα απαιτηθούν μέτρα πέρα από το πλαφόν, όμως πρέπει να συνυπολογιστεί η διάρκεια της κρίσης και ο ευρύτερος οικονομικός σχεδιασμός μας».

Μάλιστα ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την τρέχουσα κρίση ως τη χειρότερη και δυσκολότερη απ' όσες έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση από το 2019. Εκτίμηση στην οποία φαίνεται να συμφωνεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος στη χθεσινή εβδομαδιαία ανάρτησή του εμφανίστηκε εξαιρετικά ανήσυχος για τις εξελίξεις στο πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής δηλώνοντας ότι «η Ευρώπη πρέπει να είναι και έτοιμη – να έχουμε έναν σαφή και εφαρμόσιμο οδικό χάρτη σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση ευρωπαϊκό έδαφος». Ενώ για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου ήταν σαφής:

«Η παρατεταμένη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή δεν είναι μια μακρινή κρίση. Έχει ήδη προκαλέσει ένα ισχυρό ενεργειακό σοκ, με άμεσες επιπτώσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, συζητήσαμε όλο το φάσμα των επιπτώσεων της κρίσης, στις τιμές της ενέργειας, στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις, αλλά και στο μεταναστευτικό. Απαιτούνται στοχευμένες εθνικές παρεμβάσεις. Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη οφείλει να διαθέτει μια συγκεκριμένη εργαλειοθήκη, ικανή να προσφέρει προσωρινή και στοχευμένη στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις» ανέφερε.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική κυβέρνηση επεξεργάζεται παρεμβάσεις τις οποίες σκοπεύει να ενεργοποιήσει σταδιακά, διατηρώντας προς το παρόν στάση αναμονής έως ότου ξεκαθαρίσει το ευρωπαϊκό τοπίο.