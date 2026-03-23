Γιάννης Τριήρης: Επισιτισμός της … πείνας - Οι αριθμοί που δεν λένε την αλήθεια
23/03/2026 - 08:15
«Φωτιά» οι τιμές των καυσίμων: Πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη και ντίζελ κίνησης
23/03/2026 - 08:11
Εκτινάχθηκε κατά 75% η χονδρική τιμή ρεύματος - Ανοδικά και οι ευρωπαϊκές αγορές
23/03/2026 - 08:08
Προβλήματα με τη σύνδεση στο internet: 5 λύσεις για το router
23/03/2026 - 06:52
Έξι τρόποι να μειώσετε το κόστος θέρμανσης, καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα 110 δολάρια
23/03/2026 - 06:52
Πόλεμος στο Ιράν: Ποιες χώρες είναι περισσότερο ευάλωτες στο ενεργειακό σοκ
23/03/2026 - 06:52
4+1 λόγοι που το ψυγείο δεν δουλεύει σωστά
22/03/2026 - 08:00
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες
22/03/2026 - 08:01
Αυτό είναι το καύσιμο που θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό ντίζελ
22/03/2026 - 08:01
Έξυπνες πρίζες: 7 απρόσμενες χρήσεις που κάνουν το σπίτι πιο «έξυπνο»
22/03/2026 - 08:01
Η απλή κίνηση που μπορεί να «σώσει» το κινητό σας
22/03/2026 - 08:01
Τάκης Θεοδωρικάκος: Ετοιμότητα για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών
20/03/2026 - 15:43
Νετανιάχου: Το Ιράν δεν έχει πλέον δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου ή κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων
20/03/2026 - 15:21
Κ. Πιερρακάκης: Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες πολιτών και επιχειρήσεων για το ενεργειακό κόστος
20/03/2026 - 14:48
ΣΥΦΩΕΛ: Μαζική συμμετοχή στην αγωγή κατά του Δημοσίου για τις απώλειες στα Φωτοβολταϊκά
20/03/2026 - 14:25
Vodafone: 100% των αποβλήτων των καταστημάτων της προς ανακύκλωση
20/03/2026 - 13:45
Η Principia στις FT1000: Europe's Fastest-Growing Companies 2026
20/03/2026 - 13:15
ΕΛΕΤΑΕΝ: Διενεργήθηκε ο διαγωνισμός της ΡΑΕΕΥ για νέα αιολικά πάρκα
20/03/2026 - 12:39
Ισπανία: Μείωση 10% στον ΦΠΑ των καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
20/03/2026 - 12:07
Σταύρος Παπασταύρου: Ελλάδα και Σερβία επιλέγουν περισσότερη ενεργειακή ασφάλεια και ισχυρότερη διασυνδεσιμότητα
20/03/2026 - 11:22
Χρίστος Δήμας: Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων μεταφορών και συνδεσιμότητας
20/03/2026 - 10:44
Προγραμματική σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Άμφισσας
20/03/2026 - 10:15
Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων
20/03/2026 - 09:42
Φον ντερ Λάιεν: Ανάγκη για δράση με «άμεσα μέτρα ανακούφισης» για τις τιμές στην ενέργεια
20/03/2026 - 09:16
ΔΕΗ: Επίτευξη στόχων για το 2025 με προσαρμοσμένο EBITDA στα €2 δισ. και καθαρά κέρδη στα €0,45 δισ.
20/03/2026 - 08:49
4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Πώς θα γίνει ανταγωνιστικός ο Κάθετος Άξονας – Δεύτερο FSRU στην Αλεξανδρούπολη;
20/03/2026 - 08:32
Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου - Προβλέψεις για 180 δολάρια το βαρέλι εάν η κρίση συνεχιστεί
20/03/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Χορτάσαμε από διαπιστώσεις - Από τον ρωσική ομηρία στον αμερικανικό εκβιασμό
20/03/2026 - 08:15
ΔΕΗ: Θωρακισμένη απέναντι στη νέα κρίση- Τα «όπλα» Στάσση στο αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον
20/03/2026 - 08:13
Ν. Καραμούζης: Δύσκολα διαχειρίσιμες οι επιπτώσεις αν δεν μαζευτεί σύντομα η κρίση στη Μ. Ανατολή
20/03/2026 - 08:04

«Φωτιά» οι τιμές των καυσίμων: Πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη και ντίζελ κίνησης

«Φωτιά» οι τιμές των καυσίμων: Πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη και ντίζελ κίνησης
Άννα Διανά
Δευτέρα, 23/03/2026 - 08:11

Σχεδόν στην ίδια τιμή και πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο πωλούνται πλέον βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης σε πολλά πρατήρια της Αττικής, καθώς η εκτίναξη των διεθνών τιμών ενέργειας περνά με ταχύτητα στην εγχώρια αγορά, επιβαρύνοντας περαιτέρω νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εντείνοντας τις πιέσεις στο κόστος μεταφορών και προϊόντων.

Οι συνεχείς δηλώσεις των εμπλεκόμενων στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τροφοδοτούν το ράλι τιμών στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, με το με το brent να κινείται πλέον κοντά στα 112 δολάρια το βαρέλι, έχοντας αυξηθεί κατά σχεδόν 57% σε ένα μήνα και το αργό πετρέλαιο να βρίσκεται στα 98 δολάρια το βαρέλι με άνοδο άνω του 48% σε ένα μήνα.

Η άνοδος αυτή αποτυπώνεται ήδη στις τιμές της αντλίας σε όλη τη χώρα, με τις ανατιμήσεις να καταγράφονται με ιδιαίτερη ένταση στις νησιωτικές περιοχές. Την περασμένη εβδομάδα η μέση τιμή διαμορφώθηκε πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο σε Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Λευκάδα και Κρήτη, επιβεβαιώνοντας την ευρεία διάχυση των πιέσεων στην αγορά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση τιμή της αμόλυβδης 98 οκτανίων στο σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε στα 1,977 ευρώ ανά λίτρο, από 1,75 ευρώ ανά λίτρο στις 27 Φεβρουαρίου, καταγράφοντας αύξηση περίπου 12,9%, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ανήλθε στο 1,956 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 1,565 ευρώ ανά λίτρο, σημειώνοντας άνοδο περίπου 25%.

Η τιμή του πετρελαίου κίνησης βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας για την ελληνική κυβέρνηση, καθώς επηρεάζει άμεσα το κόστος των οδικών μεταφορών δεδομένου ότι περίπου το 55% των φορτηγών κινείται με ντίζελ. Όπως επισήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο πληθωριστικός κίνδυνος είναι ο ισχυρότερος, ο οποίος θα περάσει στην οικονομία και στις τσέπες των πολιτών και συνέχισε λέγοντας πως «με απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα του diesel, καθώς αφορά τα μεταφορικά μέσα των προϊόντων και αυτό θα επηρεάσει προφανώς το κόστος τους. Γι’ αυτό και είναι βέβαιο ότι θα απαιτηθούν μέτρα πέρα από το πλαφόν, όμως πρέπει να συνυπολογιστεί η διάρκεια της κρίσης και ο ευρύτερος οικονομικός σχεδιασμός μας».

Μάλιστα ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την τρέχουσα κρίση ως τη χειρότερη και δυσκολότερη απ' όσες έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση από το 2019. Εκτίμηση στην οποία φαίνεται να συμφωνεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος στη χθεσινή εβδομαδιαία ανάρτησή του εμφανίστηκε εξαιρετικά ανήσυχος για τις εξελίξεις στο πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής δηλώνοντας ότι «η Ευρώπη πρέπει να είναι και έτοιμη – να έχουμε έναν σαφή και εφαρμόσιμο οδικό χάρτη σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση ευρωπαϊκό έδαφος». Ενώ για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου ήταν σαφής:

«Η παρατεταμένη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή δεν είναι μια μακρινή κρίση. Έχει ήδη προκαλέσει ένα ισχυρό ενεργειακό σοκ, με άμεσες επιπτώσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, συζητήσαμε όλο το φάσμα των επιπτώσεων της κρίσης, στις τιμές της ενέργειας, στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις, αλλά και στο μεταναστευτικό. Απαιτούνται στοχευμένες εθνικές παρεμβάσεις. Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη οφείλει να διαθέτει μια συγκεκριμένη εργαλειοθήκη, ικανή να προσφέρει προσωρινή και στοχευμένη στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις» ανέφερε.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική κυβέρνηση επεξεργάζεται παρεμβάσεις τις οποίες σκοπεύει να ενεργοποιήσει σταδιακά, διατηρώντας προς το παρόν στάση αναμονής έως ότου ξεκαθαρίσει το ευρωπαϊκό τοπίο.

4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Πώς θα γίνει ανταγωνιστικός ο Κάθετος Άξονας – Δεύτερο FSRU στην Αλεξανδρούπολη; 20 Μαρτίου 2026

Ισπανία: Μείωση 10% στον ΦΠΑ των καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων
Στα ύψη οι τιμές στα καύσιμα: Πέρασε τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, ακολουθεί και το πετρέλαιο κίνησης
Αυτό είναι το καύσιμο που θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό ντίζελ
Χ. Μαμουλάκης: Προ των πυλών το νέο κύμα ακρίβειας σε αγροτικά προϊόντα και βασικά αγαθά λόγω της αύξησης στις τιμές καυσίμων
ΕΝ.ΒΕ.Θ: Τα ψέματα της αισχροκέρδειας
