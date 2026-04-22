Aegean - Ευτ. Βασιλάκης: Δύσκολη χρονιά το 2026 - 90 με 110 εκατ. ευρώ θα μας κοστίσει η αύξηση της τιμής των καυσίμων
Καύσιμα: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης μετά την εκτόξευση τιμών σε ΕΕ και Ελλάδα

Καύσιμα: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης μετά την εκτόξευση τιμών σε ΕΕ και Ελλάδα
Άννα Διανά
Τετάρτη, 22/04/2026 - 08:02

Στην επέκταση των μέτρων στήριξης για τις τιμές των καυσίμων προχωρά η κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει πιθανότατα και σήμερα το νέο πακέτο παρεμβάσεων, αμέσως μετά την πιστοποίηση από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) του ύψους του πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2025, όπως ανέφερε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ύψος του πλεονάσματος που μπορεί να διατεθεί προσεγγίζει τα 800 εκατ. ευρώ. Από αυτά, σημαντικό μέρος, περίπου 500 εκατ. ευρώ, προϋπολογίζεται για την επέκταση της επιδότησης στο diesel για τον Μάιο και ενδεχομένως για τον Ιούνιο. Παράλληλα, εξετάζεται η επέκταση του fuel pass, καθώς και η επιδότηση για τα λιπάσματα.

Οι παρεμβάσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο έντονων ανοδικών πιέσεων στις τιμές των καυσίμων, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026, η τιμή των καυσίμων και λιπαντικών στην ΕΕ κινούνταν πτωτικά. Η τάση αυτή ανατράπηκε τον Μάρτιο, ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τον Μάρτιο του 2026 η τιμή των καυσίμων και λιπαντικών στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 12,9% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία με +19,8%, στη Ρουμανία με +19,6%, στην Ολλανδία με +18,8%, στη Λετονία με +18,5% και στην Αυστρία με +17,2%. Αντίθετα, στην Ουγγαρία και τη Σλοβενία οι τιμές μειώθηκαν κατά 2,7% και 5,9% αντίστοιχα σε ετήσια βάση, αν και σε σχέση με τον Φεβρουάριο η εικόνα δεν ήταν τόσο έντονα πτωτική. Ειδικά στο ντίζελ και τη βενζίνη, οι αυξήσεις ήταν σημαντικές. Σε ετήσια βάση, οι τιμές του ντίζελ στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 19,8% και της βενζίνης κατά 9,4%. Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2026, οι καταναλωτές είδαν τον Μάρτιο την τιμή του ντίζελ να αυξάνεται κατά 19,1% και της βενζίνης κατά 10,6%. Στην Ελλάδα, οι πιέσεις ήταν ακόμη πιο έντονες στο ντίζελ. Η τιμή του αυξήθηκε τον Μάρτιο λίγο κάτω από 25% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας την 7η μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Στη βενζίνη, η αύξηση κινήθηκε κοντά στο 10%, δηλαδή πολύ κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ.

Συνολικά, οι τιμές και για τους δύο τύπους καυσίμων αυξήθηκαν σε όλες τις χώρες της ΕΕ μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2026. Για το ντίζελ, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Τσεχία και τη Σουηδία με +27,6%, στην Εσθονία με +26,8%, στη Λετονία με +25,4%, στο Βέλγιο με +25,2% και στην Ολλανδία με +25,1%. Οι χαμηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Σλοβενία με +2,9%, καθώς και στη Σλοβακία και την Ουγγαρία με +7%. Στη βενζίνη, οι αυξήσεις ήταν πιο συγκρατημένες, χωρίς ωστόσο να υποχωρούν σε καμία χώρα. Έφτασαν το +15,1% στο Βέλγιο, το +15% στη Σουηδία, το +14,8% στην Αυστρία, το +14,6% στην Τσεχία και το +14,2% στην Εσθονία και τη Λιθουανία. Οι χαμηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Σλοβενία με +2,4%, στη Σλοβακία με +3,8%, στην Ουγγαρία με +4,7% και στην Ιταλία με +4,8%.

Αίτημα της ENERWAVE Α.Ε για την τροποποίηση της άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου για το έργο «THESSALONIKI FSRU»
Αίτημα της ENERWAVE Α.Ε για την τροποποίηση της άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου για το έργο «THESSALONIKI FSRU» 21 Απριλίου 2026
Aegean - Ευτ. Βασιλάκης: Δύσκολη χρονιά το 2026 - 90 με 110 εκατ. ευρώ θα μας κοστίσει η αύξηση της τιμής των καυσίμων 22 Απριλίου 2026
Aegean - Ευτ. Βασιλάκης: Δύσκολη χρονιά το 2026 - 90 με 110 εκατ. ευρώ θα μας κοστίσει η αύξηση της τιμής των καυσίμων

Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα των ΑΠΕ παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΟΣΜΟΣ

