Χρίστος Δήμας: Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων μεταφορών και συνδεσιμότητας
20/03/2026 - 10:44
Προγραμματική σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Άμφισσας
20/03/2026 - 10:15
Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων
20/03/2026 - 09:42
Φον ντερ Λάιεν: Ανάγκη για δράση με «άμεσα μέτρα ανακούφισης» για τις τιμές στην ενέργεια
20/03/2026 - 09:16
ΔΕΗ: Επίτευξη στόχων για το 2025 με προσαρμοσμένο EBITDA στα €2 δισ. και καθαρά κέρδη στα €0,45 δισ.
20/03/2026 - 08:49
4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Πώς θα γίνει ανταγωνιστικός ο Κάθετος Άξονας – Δεύτερο FSRU στην Αλεξανδρούπολη;
20/03/2026 - 08:32
Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου - Προβλέψεις για 180 δολάρια το βαρέλι εάν η κρίση συνεχιστεί
20/03/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Χορτάσαμε από διαπιστώσεις - Από τον ρωσική ομηρία στον αμερικανικό εκβιασμό
20/03/2026 - 08:15
ΔΕΗ: Θωρακισμένη απέναντι στη νέα κρίση- Τα «όπλα» Στάσση στο αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον
20/03/2026 - 08:13
Ν. Καραμούζης: Δύσκολα διαχειρίσιμες οι επιπτώσεις αν δεν μαζευτεί σύντομα η κρίση στη Μ. Ανατολή
20/03/2026 - 08:04
Η «κρυφή» ενεργειακή παγίδα στο σπίτι: Καταναλώνει το ίδιο ρεύμα με 65 ψυγεία
20/03/2026 - 07:03
Goldman Sachs: Πότε προβλέπει σταδιακή ανάκαμψη των πετρελαϊκών ροών
20/03/2026 - 07:03
Το υπεράκτιο οικόπεδο «Μπλοκ 2» εισέρχεται στη δεύτερη φάση ερευνών
19/03/2026 - 15:55
Bain & Company: Τα καθαρά καύσιμα ως πυλώνας της ενεργειακής μετάβασης
19/03/2026 - 15:50
Αίτημα της ΔΕΗ για παράταση ισχύος της Άδειας Παραγωγής μισθωμένης Αεριοστροβιλικής μονάδας 130 MW της ΔΕΗ Α.Ε.
19/03/2026 - 15:39
Σταύρος Παπασταύρου στη Βουλή: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ φορολόγησης του Έλληνα πολίτη
19/03/2026 - 15:37
Τέλος η απεργία στα βενζινάδικα - 3.000 ευρώ voucher για τα πρατήρια καυσίμων
19/03/2026 - 15:05
Η Sparkle και η Hellas Sat ολοκλήρωσαν μια πρωτοποριακή δοκιμή κβαντικής ασφάλειας στα data centers τους στην Ελλάδα
19/03/2026 - 14:45
Energean: Ισχυρά αποτελέσματα για το 2025 – Αναστολή της παραγωγής στο Ισραήλ
19/03/2026 - 14:19
Συνεργασία Schneider Electric-NVIDIA για τη δημιουργία πιστοποιημένων Blueprints που επιταχύνουν την υλοποίηση AI Εργοστασίων σε giga-scale
19/03/2026 - 13:45
Ιρανικές επιθέσεις κατά του σαουδαραβικού διυλιστηρίου Samref, κατά δύο διυλιστηρίων της κουβεϊτιανής KNPC και κατά καταριανής υποδομής LNG
19/03/2026 - 13:20
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
19/03/2026 - 12:53
Sunlight Group: Δυναμική ενίσχυση της ηγετικής ομάδας
19/03/2026 - 12:16
ΑΔΜΗΕ: Ανάχωμα στις αυξήσεις των τιμών ρεύματος οι ΑΠΕ που συνδέονται στο ηλεκτρικό σύστημα
19/03/2026 - 11:52
Διεθνής διάκριση από την UNESCO για ελληνική πρωτοβουλία AI Στο IRCAI Global Top 100 το πρόγραμμα «Pioneers for AI»
19/03/2026 - 11:18
Renewable EnergyTech 2026: Η Sungrow αναδεικνύει τις νέες λύσεις για φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευση ενέργειας
19/03/2026 - 10:43
TITAN: Ισχυρές επιδόσεις οδήγησαν σε μία ακόμη χρονιά ρεκόρ
19/03/2026 - 10:15
Ντ. Τραμπ: Απειλεί να «ανατινάξει» το μεγαλύτερο κοίτασμα αερίου του Ιράν μετά τις επιθέσεις στο Κατάρ
19/03/2026 - 09:44
Κατά 5% αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ μετά τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών στη Μ. Ανατολή
19/03/2026 - 09:10
N. Δένδιας και M. Whitaker στο 4ο Φόρουμ για την Αν. Μακεδονία και Θράκη
4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Πώς θα γίνει ανταγωνιστικός ο Κάθετος Άξονας – Δεύτερο FSRU στην Αλεξανδρούπολη;

4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Πώς θα γίνει ανταγωνιστικός ο Κάθετος Άξονας – Δεύτερο FSRU στην Αλεξανδρούπολη;
Newsroom
Παρασκευή, 20/03/2026 - 08:32

Η σημασία της υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον Κάθετο Άξονα αποτέλεσε το κοινό μήνυμα όσων συμμετείχαν στο ενεργειακό πάνελ του 4oυ Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το οποίο πραγματοποιείται στις 19 και 20 Μαρτίου 2026, στην Αλεξανδρούπολη

Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του Geoffrey Pyatt, Βοηθού Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ για τους Ενεργειακούς Πόρους (2022-2025), ο οποίος κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους να δουλέψουν από κοινού, προκειμένου τα όποια προβλήματα να ξεπεραστούν και το έργο να αποκτήσει ανταγωνιστικές τιμές. Αφού εξήρε τη μεγάλη γεωπολιτική αξία του Κάθετου Άξονα, αλλά και το ζωηρό ενδιαφέρον των αμερικανικών εταιρειών - κάτι που εμβαθύνει τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ - στη συνέχεια εστίασε στην ανάγκη περαιτέρω δουλειάς, ιδίως σε ζητήματα που αφορούν την τιμολόγηση.

«Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά […] αυτό που μένει να κάνουμε είναι η τιμολόγηση, να βρούμε μια φόρμουλα ώστε να κάνουμε τον άξονα εμπορικά ανταγωνιστικό», ανέφερε χαρακτηριστικά, προτού καλέσει την Κομισιόν να σταθεί αρωγός σ’ αυτήν την προσπάθεια, ώστε να υπάρξουν ανταγωνιστικές τιμές. Την ίδια στιγμή, ο κ. Pyatt εξέφρασε την άποψη ότι ο Κάθετος Άξονας δεν αφορά μόνο το αέριο, αλλά σχετίζεται με την ευρύτερη συνδεσιμότητα και την πράσινη ενέργεια. «Είναι σημαντικά τα όσα συμβαίνουν στην αγορά των Βαλκανίων», επανέλαβε, κάνοντας λόγο για οφέλη σε πολλαπλά επίπεδα, τα οποία αφορούν την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα, τον σιδηρόδρομο κ.α.

Στην ίδια συζήτηση, η οποία έγινε υπό τον συντονισμό του Γιώργου Κρεμλή, Πρέσβη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου στη Βουλγαρία (EPLO), έδωσε το «παρών» και ο Κωνσταντίνος Σιφναίος, Αντιπρόεδρος & Managing Director, Gastrade. «Ο κάθετος άξονας είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για να κόψουμε τις ροές από τη Ρωσία», εξήγησε, ενώ και ο ίδιος κατέστησε αναγκαία τη συνεργασία με τις Βρυξέλλες, ώστε να επιτευχθούν εμπορικές πρωτοβουλίες. «Χρειαζόμαστε τον Κάθετο Άξονα, πρέπει να τον στηρίξουμε […] Πρέπει να ενισχύσουμε το έργο, ώστε να δίνει μακροπρόθεσμα οφέλη», συμπλήρωσε, προτού επισημάνει τη σημασία μιας πιθανής ένταξης της Σερβίας στο όλο project.

Ερωτηθείς από τον κ. Κρεμλή για την προοπτική δημιουργίας ενός δεύτερου FSRU, το στέλεχος της Gastrade συμφώνησε ότι οι προοπτικές δικαιολογούν να υπάρχει τουλάχιστον ακόμη ένα FSRU. «Εκεί δίνουμε έμφαση τώρα», πρόσθεσε, καταθέτοντας τη γνώμη ότι το καλύτερο σημείο είναι η Αλεξανδρούπολη. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην απόφαση για οριστική διακοπή των ρωσικών ροών από το 2027, τονίζοντας ότι το ρωσικό αέριο θα αντικατασταθεί κυρίως με LNG, προσφέροντας μια μεγαλύτερη ποικιλία πηγών. Τόνισε δε, ότι η ενίσχυση των ροών από τις ΗΠΑ δεν αποτελεί, κατά τη γνώμη του, μια νέα εξάρτηση. Το αντίθετο, μάλιστα, καθώς θα επιτρέψει στην περιοχή να μην επηρεάζεται από όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή, ο Vladimir Malinov, Executive Director, Bulgartransgaz, ανέφερε ότι ο Κάθετος Άξονας συνιστά τη βάση για την περαιτέρω εξέλιξη της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, ενώ και ο ίδιος κάλεσε την Κομισιόν να στηρίξει το έργο, προκειμένου να υπάρξουν βιώσιμες λύσεις. Παράλληλα, επέλεξε να επισημάνει την ισχυρή δυναμική της περιοχής, επικαλούμενος τα παράλληλα έργα που σχετίζονται με τον σιδηρόδρομο και το υδρογόνο. Στο ίδιο μήκος κύματος, αναφέρθηκε στις προοπτικές που διανοίγονται αφενός στη μεταφορά δεδομένων, αφετέρου στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στα data centers, ενώ κατέθεσε την πρόταση στην Αλεξανδρούπολη να υπάρξουν και προϊόντα διυλιστηρίου.

Από την πλευρά της, η Κορίνα Κρέτσου, Γενική Πρόξενος της Ρουμανίας στη Θεσσαλονίκη, Ευρωπαία Επίτροπος (2014-2019), επανέλαβε ότι ο Κάθετος Άξονας είναι σημαντικός για την ενεργειακή ασφάλεια, αν και παραδέχθηκε ότι υπάρχουν αρκετές προκλήσεις. Ταυτόχρονα, χαιρέτισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, η οποία έχει την ευκαιρία να καταστεί στρατηγικό κέντρο για όλη την Ευρώπη με κόμβους στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη και στην Αλεξανδρούπολη.

Τέλος, η Ελένη Μπαϊράμη, Managing Director, Eco Hellas, εξήρε τη σημασία του βιομεθανίου και του βιοαερίου στην πράσινη μετάβαση, καθώς μπορεί να αποτελέσει κομμάτι του ενεργειακού μίγματος. Μάλιστα, πρότεινε να συμπεριληφθεί στο δίκτυο του Κάθετου Άξονα, προκειμένου να μεταφερθεί από την Ελλάδα στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.

To Συνέδριο διοργανώνεται από την City Ηub Events του Ομίλου Alter Ego Media και την Tsomokos Communications.

Με την ευγενική υποστήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.


Επίσημοι Συνεργάτες: ΔΕΗ, JTI

Χορηγοί: Gastrade, ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Hill International, Μεταλλεία Θράκης

Υποστηρικτές: EnEarth, Όμιλος Πλαστικά Θράκης, Eco Hellas

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου - Προβλέψεις για 180 δολάρια το βαρέλι εάν η κρίση συνεχιστεί
20 Μαρτίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΣΦΑ: Κανένα ζήτημα εφοδιασμού με φυσικό αέριο, ευκαιρία για τη χώρα ο κάθετος διάδρομος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΔΕΣΦΑ: Κανένα ζήτημα εφοδιασμού με φυσικό αέριο, ευκαιρία για τη χώρα ο κάθετος διάδρομος

Βαθύ ελληνικό ενδιαφέρον για νέο διάδρομο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Βαθύ ελληνικό ενδιαφέρον για νέο διάδρομο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Η Βουλγαρία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των βασικών σταδίων της κατασκευής του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των βασικών σταδίων της κατασκευής του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου

ΚΚΕ: Οι συμφωνίες για την ενέργεια και τον «Κάθετο Διάδρομο» που υπογράφηκαν στις ΗΠΑ φέρνουν νέους κινδύνους για τον λαό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Οι συμφωνίες για την ενέργεια και τον «Κάθετο Διάδρομο» που υπογράφηκαν στις ΗΠΑ φέρνουν νέους κινδύνους για τον λαό

Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον για Κάθετο Διάδρομο: Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον για Κάθετο Διάδρομο: Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη

Ελλάδα-ΗΠΑ: Κάθετος Διάδρομος και LNG στο επίκεντρο των επαφών στην Ουάσιγκτον
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Ελλάδα-ΗΠΑ: Κάθετος Διάδρομος και LNG στο επίκεντρο των επαφών στην Ουάσιγκτον