Επιβολή προστίμου 5000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αττική

Στην σχετική ανακοίνωσή της η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, αναφέρει:

Με την αρ. πρωτ. 24 / 20.01.2026 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επεβλήθη, διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 € ) στην εταιρεία πρατήριο υγρών καυσίμων με την επωνυμία « PREMIUM GAS E.E. » που βρίσκεται στις Αχαρνές Αττικής στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 52 , με Α.Φ.Μ. 801875130 και Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ , για παράβαση του άρθρου 84 παρ . 4 της Υ.Α. 91354 /2017 ( Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. ) ( ΦΕΚ 2983/ Β΄ /30.08.2017 ) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 109034 / 2018 (ΦΕΚ 4913/Β΄/2018) και ισχύει, για παραβίαση σφραγίδας- ταινίας ασφαλείας διανομέα υγρών καυσίμων, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το άρθρο 84 παρ. 11 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, διότι κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας στις 18/12/2025 , στο ανωτέρω αναφερόμενο πρατήριο διαπιστώθηκε ότι σε ένα διανομέα μάρκας Fuel Dispenser με S.N. : 22071403 και προϊόν πώλησης πετρέλαιο κίνησης ( DK ) βρέθηκε παραβιασμένη-κομμένη η σφραγίδα – ταινία ασφαλείας με αριθμό P0000098 του εξουσιοδοτημένου συνεργείου του άρθρου 88 των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. << SAM PEGASUS >> ( αρ. εξουσιοδότησης 094 ) που είχε διενεργήσει την τελευταία σφράγιση σύμφωνα με το υπ’ αριθ.290 /20.05.2025 δελτίο ελέγχου ρύθμισης και σφράγισης και που ασφάλιζε την πάνω πόρτα του διανομέα που εξασφαλίζει την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά του μέρη και συγκεκριμένα στη CPU του διανομέα που επηρεάζει έναν ογκομετρητή.