Περ. Αττικής: Δωρεάν για όλους μαγικά Χριστούγεννα στο ΔΕΗ Xmas West Park και στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

Περ. Αττικής: Δωρεάν για όλους μαγικά Χριστούγεννα στο ΔΕΗ Xmas West Park και στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό

Περ. Αττικής: Δωρεάν για όλους μαγικά Χριστούγεννα στο ΔΕΗ Xmas West Park και στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό
Newsroom
Δευτέρα, 29/12/2025 - 09:47

Νίκος Χαρδαλιάς: Η Μητροπολιτική Αττική είναι και φέτος τα Χριστούγεννα μια μεγάλη, φωτεινή γειτονιά – Θέλουμε τα πάρκα μας να είναι χώροι χαράς, πολιτισμού και συνάντησης

Και αυτά τα Χριστούγεννα η Περιφέρεια Αττικής δημιουργεί ένα μαγικό γιορτινό, φωτεινό παραμύθι, που ενώνει το κέντρο της πόλης με τα όμορφα Δυτικά και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν τη χαρά των ημερών.

Με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και φαντασμαγορικά happenings, τα δύο Χριστουγεννιάτικα Χωριά της Περιφέρειας Αττικής – το ΔΕΗ Xmas West Park στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση και το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως – μετατρέπονται σε ζωντανά σημεία συνάντησης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού για όλη την οικογένεια.

Τα δύο μεγάλα, ανοιχτά γιορτινά «ραντεβού» τα έχουν όλα: Εντελώς δωρεάν συναυλίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες και μουσικές που γεμίζουν τον αέρα με μελωδίες αγάπης και χαράς, από λαϊκά και έντεχνα ακούσματα έως σύγχρονες επιτυχίες. Πλούσια είναι και τα δρώμενα για τα παιδιά, με εκπαιδευτικές δράσεις και εκδηλώσεις, εντυπωσιακά καρουζέλ, παγοδρόμια, φωτεινά μονοπάτια, street artists που δημιουργούν μικρές «σκηνές» έκπληξη, αλλά και πολλές γευστικές γωνιές για όλους, συνθέτοντας μία ανεπανάληπτη γιορτή, ιδανική για οικογένειες και φίλους που αναζητούν αυθεντική, ολοκληρωμένη χριστουγεννιάτικη εμπειρία.

«Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της χαράς, της συνύπαρξης και της αισιοδοξίας», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, υπογραμμίζοντας πως: «Για την Περιφέρεια Αττικής οι ημέρες αυτές ανήκουν σε όλους, στις οικογένειες, στους νέους μας, στα παιδιά μας και σε όσους αισθάνονται παιδιά. Με το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό μας στο Πεδίον του Άρεως, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, και με το νέο ΔΕΗ Xmas West Park στο Πάρκο Τρίτση, ανοίγουμε δύο μεγάλες γιορτινές αγκαλιές σε δημόσιους χώρους που αναβαθμίζονται, ζωντανεύουν και λειτουργούν ως ανοιχτά, φιλόξενα σημεία συνάντησης για όλους τους πολίτες. Θέλουμε τα πάρκα μας να είναι χώροι χαράς, πολιτισμού και συνάντησης. Να γεμίζουν φως, μουσική και παιδικά χαμόγελα. Καλούμε όλους τους πολίτες να γιορτάσουν μαζί μας, να περπατήσουν, να χαρούν και να νιώσουν ότι η Μητροπολιτική Αττική μας μπορεί – και τα Χριστούγεννα – να είναι μια μεγάλη, φωτεινή γειτονιά για όλους».

ΔΕΗ Xmas West Park: Ο Δυτικός Χριστουγεννιάτικος Παράδεισος στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση

Στο Πάρκο Τρίτση, το ΔΕΗ Xmas West Park μετατρέπει σε χριστουγεννιάτικο παράδεισο τα όμορφα δυτικά της Αθήνας, με φωτεινά παγοδρόμια, ζεστά περίπτερα και δωρεάν συναυλίες για όλους.

Η μαγεία των τραγουδιών του ανεπανάληπτου Μάριου Τόκα ζωντανεύει στη σκηνή του ΔΕΗ Xmas West Park τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στις 19:30, μέσα από ένα ξεχωριστό αφιέρωμα με τους Μπάμπη Στόκα, Στέλιο Διονυσίου, Γιώργο Ν. Ζερβάκη και Δήμητρα Σταθοπούλου. Μια βραδιά γεμάτη συναισθήματα, ένταση και αυθεντικότητα, όπου οι μεγαλύτερες επιτυχίες του κορυφαίου δημιουργού συναντούν τις φωνές που τις έχουν αγαπήσει. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του αφιερώματος έχει ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης.

Την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, στις 18:00, Ο Τάσος Ιωαννίδης, δημιουργός των τραγουδιών «Λάχανα και Χάχανα» και των ομώνυμων παιδικών θεατρικών παραστάσεων, έρχεται στο ΔΕΗ Xmas West Park για να ταξιδέψει τα παιδιά στον δικό του μουσικό κόσμο. Μαζί του συμμετέχει η Χορωδία του Σπύρου Λάμπρου, που γεμίζει τη σκηνή με παιδικές φωνές, κίνηση και συμμετοχή. Μια χαρούμενη, διαδραστική συναυλία όπου τα παιδιά τραγουδούν, χορεύουν και γίνονται μέρος της παράστασης.

Ώρες λειτουργίας του «ΔΕΗ Xmas West Park»

Το ΔΕΗ Xmas West Park στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση λειτουργεί με ελεύθερη είσοδο για όλους έως τις 7 Ιανουαρίου 2026.
• Τις καθημερινές από τις 16:30 έως τις 22:00
• Τα Σαββατοκύριακα από τις 10:00 έως τις 22:00.
Το πλήρες πρόγραμμα όλων των δωρεάν εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: www.xmaswestpark.gr

Μεγάλος χορηγός είναι η ΔΕΗ και χορηγοί η ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, ο AKTOR και η EUROBANK. Χορηγός επικοινωνίας είναι το μουσικό κανάλι MAD, το οποίο έχει αναλάβει και την καλλιτεχνική επιμέλεια.

Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό: Η μαγική καρδιά και των φετινών γιορτών

Στο Πεδίον του Άρεως, το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό λάμπει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μετατρέποντας την καρδιά της Αθήνας σε ένα ζωντανό γιορτινό σημείο συνάντησης, με μαγικές συναυλίες, παγοδρόμια και ξεχωριστά happenings για μικρούς και μεγάλους.

Η δυναμική του αποτυπώνεται και στην ανταπόκριση του κοινού, καθώς φέτος καταγράφει ρεκόρ επισκεψιμότητας, διπλασιάζοντας τον αριθμό των επισκεπτών σε σχέση με πέρυσι, μαγνητίζοντας ντόπιους και επισκέπτες από κάθε γωνιά της πόλης.

Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, στις 18:30, το Χριστουγεννιάτικο Χωριό προσφέρει την πιο cozy στάση για τους μικρούς επισκέπτες – το Kids Xmas Cinema. Αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ταινίες και animated ιστορίες που ζεσταίνουν την καρδιά, χαμηλά φώτα, πολύχρωμα μαξιλάρια, γέλια, popcorn και μια μεγάλη οθόνη που τους ταξιδεύει σε κόσμους γεμάτους χιόνι, ξωτικά και χριστουγεννιάτικες περιπέτειες.

Την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, στις 13:00 στην κεντρική σκηνή ζωντανεύουν τα κινηματογραφικά και λαϊκά διαμάντια του Μίμη Πλέσσα, σε ένα μουσικό ταξίδι στις πιο αγαπημένες στιγμές του ελληνικού τραγουδιού. Ο Δημήτρης Μπάσης, η Σοφία Μανουσάκη και η Ορχήστρα Μίμη Πλέσσα παρουσιάζουν γνωστές μελωδίες και μεγάλες επιτυχίες, σε μια συναυλία γεμάτη νοσταλγία, κομψότητα και γιορτινή λάμψη.

Ώρες λειτουργίας του «Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό»

Το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως λειτουργεί με ελεύθερη είσοδο για όλους έως τις 7 Ιανουαρίου 2026.
• Τις καθημερινές από τις 16:30 έως τις 22:00
• Τα Σαββατοκύριακο από τις 10:00 έως τις 22:00
Το πλήρες πρόγραμμα όλων των δωρεάν εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://xmasvillageattica.gr

Μεγάλος χορηγός είναι η Protergia και χορηγοί η Cosmote Telekom, η ΕΥΔΑΠ, η Snappi και το RELEASE ATHENS FESTIVAL. Χορηγός επικοινωνίας είναι το μουσικό κανάλι MAD, το οποίο έχει αναλάβει και την καλλιτεχνική επιμέλεια.

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια σε μονογονεϊκή οικογένεια μέσω του ΓΑΕΦ
Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια σε μονογονεϊκή οικογένεια μέσω του ΓΑΕΦ 29 Δεκεμβρίου 2025
Επέκταση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» 29 Δεκεμβρίου 2025
Επέκταση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

Πρόστιμο 150.000 ευρώ σε πρατήριο καυσίμων για «πειραγμένες» αντλίες
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Πρόστιμο 150.000 ευρώ σε πρατήριο καυσίμων για «πειραγμένες» αντλίες

Επτακόσιους τόνους σκουπίδια «έβγαλαν» τα πάρτι της Πρωτοχρονιάς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επτακόσιους τόνους σκουπίδια «έβγαλαν» τα πάρτι της Πρωτοχρονιάς

Νίκος Χαρδαλιάς: Η Αττική μας φωτίστηκε απ’ άκρη σ΄ άκρη για να υποδεχθεί το 2026 με ένα μοναδικό υπερθέαμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Νίκος Χαρδαλιάς: Η Αττική μας φωτίστηκε απ’ άκρη σ΄ άκρη για να υποδεχθεί το 2026 με ένα μοναδικό υπερθέαμα

HELLENiQ ENERGY: Χριστούγεννα προσφοράς και έμπρακτης στήριξης στις τοπικές κοινωνίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

HELLENiQ ENERGY: Χριστούγεννα προσφοράς και έμπρακτης στήριξης στις τοπικές κοινωνίες

ΔΕΗ Xmas West Park: η δική μας γιορτινή γειτονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΔΕΗ Xmas West Park: η δική μας γιορτινή γειτονιά

Γιάννης Τριήρης: Μαύρα Χριστούγεννα στο Μαξίμου
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Μαύρα Χριστούγεννα στο Μαξίμου