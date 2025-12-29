Περ. Αττικής: Δωρεάν για όλους μαγικά Χριστούγεννα στο ΔΕΗ Xmas West Park και στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό

Νίκος Χαρδαλιάς: Η Μητροπολιτική Αττική είναι και φέτος τα Χριστούγεννα μια μεγάλη, φωτεινή γειτονιά – Θέλουμε τα πάρκα μας να είναι χώροι χαράς, πολιτισμού και συνάντησης

Και αυτά τα Χριστούγεννα η Περιφέρεια Αττικής δημιουργεί ένα μαγικό γιορτινό, φωτεινό παραμύθι, που ενώνει το κέντρο της πόλης με τα όμορφα Δυτικά και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν τη χαρά των ημερών.

Με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και φαντασμαγορικά happenings, τα δύο Χριστουγεννιάτικα Χωριά της Περιφέρειας Αττικής – το ΔΕΗ Xmas West Park στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση και το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως – μετατρέπονται σε ζωντανά σημεία συνάντησης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού για όλη την οικογένεια.

Τα δύο μεγάλα, ανοιχτά γιορτινά «ραντεβού» τα έχουν όλα: Εντελώς δωρεάν συναυλίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες και μουσικές που γεμίζουν τον αέρα με μελωδίες αγάπης και χαράς, από λαϊκά και έντεχνα ακούσματα έως σύγχρονες επιτυχίες. Πλούσια είναι και τα δρώμενα για τα παιδιά, με εκπαιδευτικές δράσεις και εκδηλώσεις, εντυπωσιακά καρουζέλ, παγοδρόμια, φωτεινά μονοπάτια, street artists που δημιουργούν μικρές «σκηνές» έκπληξη, αλλά και πολλές γευστικές γωνιές για όλους, συνθέτοντας μία ανεπανάληπτη γιορτή, ιδανική για οικογένειες και φίλους που αναζητούν αυθεντική, ολοκληρωμένη χριστουγεννιάτικη εμπειρία.

«Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της χαράς, της συνύπαρξης και της αισιοδοξίας», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, υπογραμμίζοντας πως: «Για την Περιφέρεια Αττικής οι ημέρες αυτές ανήκουν σε όλους, στις οικογένειες, στους νέους μας, στα παιδιά μας και σε όσους αισθάνονται παιδιά. Με το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό μας στο Πεδίον του Άρεως, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, και με το νέο ΔΕΗ Xmas West Park στο Πάρκο Τρίτση, ανοίγουμε δύο μεγάλες γιορτινές αγκαλιές σε δημόσιους χώρους που αναβαθμίζονται, ζωντανεύουν και λειτουργούν ως ανοιχτά, φιλόξενα σημεία συνάντησης για όλους τους πολίτες. Θέλουμε τα πάρκα μας να είναι χώροι χαράς, πολιτισμού και συνάντησης. Να γεμίζουν φως, μουσική και παιδικά χαμόγελα. Καλούμε όλους τους πολίτες να γιορτάσουν μαζί μας, να περπατήσουν, να χαρούν και να νιώσουν ότι η Μητροπολιτική Αττική μας μπορεί – και τα Χριστούγεννα – να είναι μια μεγάλη, φωτεινή γειτονιά για όλους».

ΔΕΗ Xmas West Park: Ο Δυτικός Χριστουγεννιάτικος Παράδεισος στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση

Στο Πάρκο Τρίτση, το ΔΕΗ Xmas West Park μετατρέπει σε χριστουγεννιάτικο παράδεισο τα όμορφα δυτικά της Αθήνας, με φωτεινά παγοδρόμια, ζεστά περίπτερα και δωρεάν συναυλίες για όλους.

Η μαγεία των τραγουδιών του ανεπανάληπτου Μάριου Τόκα ζωντανεύει στη σκηνή του ΔΕΗ Xmas West Park τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στις 19:30, μέσα από ένα ξεχωριστό αφιέρωμα με τους Μπάμπη Στόκα, Στέλιο Διονυσίου, Γιώργο Ν. Ζερβάκη και Δήμητρα Σταθοπούλου. Μια βραδιά γεμάτη συναισθήματα, ένταση και αυθεντικότητα, όπου οι μεγαλύτερες επιτυχίες του κορυφαίου δημιουργού συναντούν τις φωνές που τις έχουν αγαπήσει. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του αφιερώματος έχει ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης.

Την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, στις 18:00, Ο Τάσος Ιωαννίδης, δημιουργός των τραγουδιών «Λάχανα και Χάχανα» και των ομώνυμων παιδικών θεατρικών παραστάσεων, έρχεται στο ΔΕΗ Xmas West Park για να ταξιδέψει τα παιδιά στον δικό του μουσικό κόσμο. Μαζί του συμμετέχει η Χορωδία του Σπύρου Λάμπρου, που γεμίζει τη σκηνή με παιδικές φωνές, κίνηση και συμμετοχή. Μια χαρούμενη, διαδραστική συναυλία όπου τα παιδιά τραγουδούν, χορεύουν και γίνονται μέρος της παράστασης.



Ώρες λειτουργίας του «ΔΕΗ Xmas West Park»

Το ΔΕΗ Xmas West Park στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση λειτουργεί με ελεύθερη είσοδο για όλους έως τις 7 Ιανουαρίου 2026.

• Τις καθημερινές από τις 16:30 έως τις 22:00

• Τα Σαββατοκύριακα από τις 10:00 έως τις 22:00.

Το πλήρες πρόγραμμα όλων των δωρεάν εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: www.xmaswestpark.gr

Μεγάλος χορηγός είναι η ΔΕΗ και χορηγοί η ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, ο AKTOR και η EUROBANK. Χορηγός επικοινωνίας είναι το μουσικό κανάλι MAD, το οποίο έχει αναλάβει και την καλλιτεχνική επιμέλεια.

Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό: Η μαγική καρδιά και των φετινών γιορτών

Στο Πεδίον του Άρεως, το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό λάμπει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μετατρέποντας την καρδιά της Αθήνας σε ένα ζωντανό γιορτινό σημείο συνάντησης, με μαγικές συναυλίες, παγοδρόμια και ξεχωριστά happenings για μικρούς και μεγάλους.

Η δυναμική του αποτυπώνεται και στην ανταπόκριση του κοινού, καθώς φέτος καταγράφει ρεκόρ επισκεψιμότητας, διπλασιάζοντας τον αριθμό των επισκεπτών σε σχέση με πέρυσι, μαγνητίζοντας ντόπιους και επισκέπτες από κάθε γωνιά της πόλης.

Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, στις 18:30, το Χριστουγεννιάτικο Χωριό προσφέρει την πιο cozy στάση για τους μικρούς επισκέπτες – το Kids Xmas Cinema. Αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ταινίες και animated ιστορίες που ζεσταίνουν την καρδιά, χαμηλά φώτα, πολύχρωμα μαξιλάρια, γέλια, popcorn και μια μεγάλη οθόνη που τους ταξιδεύει σε κόσμους γεμάτους χιόνι, ξωτικά και χριστουγεννιάτικες περιπέτειες.

Την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, στις 13:00 στην κεντρική σκηνή ζωντανεύουν τα κινηματογραφικά και λαϊκά διαμάντια του Μίμη Πλέσσα, σε ένα μουσικό ταξίδι στις πιο αγαπημένες στιγμές του ελληνικού τραγουδιού. Ο Δημήτρης Μπάσης, η Σοφία Μανουσάκη και η Ορχήστρα Μίμη Πλέσσα παρουσιάζουν γνωστές μελωδίες και μεγάλες επιτυχίες, σε μια συναυλία γεμάτη νοσταλγία, κομψότητα και γιορτινή λάμψη.

Ώρες λειτουργίας του «Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό»

Το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως λειτουργεί με ελεύθερη είσοδο για όλους έως τις 7 Ιανουαρίου 2026.

• Τις καθημερινές από τις 16:30 έως τις 22:00

• Τα Σαββατοκύριακο από τις 10:00 έως τις 22:00

Το πλήρες πρόγραμμα όλων των δωρεάν εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://xmasvillageattica.gr

Μεγάλος χορηγός είναι η Protergia και χορηγοί η Cosmote Telekom, η ΕΥΔΑΠ, η Snappi και το RELEASE ATHENS FESTIVAL. Χορηγός επικοινωνίας είναι το μουσικό κανάλι MAD, το οποίο έχει αναλάβει και την καλλιτεχνική επιμέλεια.