Πρόστιμο 150.000 ευρώ σε πρατήριο καυσίμων για «πειραγμένες» αντλίες

Συνολικό πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ επέβαλε η Περιφέρεια Αττικής σε πρατήριο καυσίμων στα Άνω Λιόσια, διότι ύστερα από έλεγχο που πραγματοποίησε αρμόδια υπηρεσία ανακάλυψε ότι οι ιδιοκτήτες του πρατηρίου επιχειρούσαν να εξαπατήσουν τους οδηγούς μέσω πειραγμένων αντλιών

Διαβάστε παρακάτω τη σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής:

Με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1615698/29-12-2025 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικά εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€) στην εταιρεία «ΒΣ ΟΙΛ Ε.Ε. ή VS OIL Ε.Ε.», στα Άνω Λιόσια, διότι κλιμάκιο ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής-Δ/νση Ανάπτυξης Κ.Τ. Αθηνών σε συνεργασία με κλιμάκια ελέγχων της Ασφάλειας Αττικής, της ΑΑΔΕ/ΕΛΥΤ και της Δ.Α.Ο.Ε. διαπίστωσαν καταδολίευση των συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων κατά παράβαση του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 4177/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο πρατήριο καυσίμων επιβάλλεται πρόστιμο για δεύτερη φορά, καθώς τον Σεπτέμβριο του είχε επιβληθεί πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ για τον ίδιο ακριβώς λόγο.