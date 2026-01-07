Πρόστιμο 150.000 ευρώ σε πρατήριο καυσίμων για «πειραγμένες» αντλίες

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Πρόστιμο 150.000 ευρώ σε πρατήριο καυσίμων για «πειραγμένες» αντλίες

Πρόστιμο 150.000 ευρώ σε πρατήριο καυσίμων για «πειραγμένες» αντλίες
Newsroom
Τετάρτη, 07/01/2026 - 08:29

Συνολικό πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ επέβαλε η Περιφέρεια Αττικής σε πρατήριο καυσίμων στα Άνω Λιόσια, διότι ύστερα από έλεγχο που πραγματοποίησε αρμόδια υπηρεσία ανακάλυψε ότι οι ιδιοκτήτες του πρατηρίου επιχειρούσαν να εξαπατήσουν τους οδηγούς μέσω πειραγμένων αντλιών

Διαβάστε παρακάτω τη σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής:

Με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1615698/29-12-2025 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικά εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€) στην εταιρεία «ΒΣ ΟΙΛ Ε.Ε. ή VS OIL Ε.Ε.», στα Άνω Λιόσια, διότι κλιμάκιο ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής-Δ/νση Ανάπτυξης Κ.Τ. Αθηνών σε συνεργασία με κλιμάκια ελέγχων της Ασφάλειας Αττικής, της ΑΑΔΕ/ΕΛΥΤ και της Δ.Α.Ο.Ε. διαπίστωσαν καταδολίευση των συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων κατά παράβαση του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 4177/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο πρατήριο καυσίμων επιβάλλεται πρόστιμο για δεύτερη φορά, καθώς τον Σεπτέμβριο του είχε επιβληθεί πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ για τον ίδιο ακριβώς λόγο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΛΙΝΟΙΛ: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου και ενίσχυση εταιρικής διακυβέρνησης
ΕΛΙΝΟΙΛ: Νέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου και ενίσχυση εταιρικής διακυβέρνησης 07 Ιανουαρίου 2026
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης της για την επικαιροποίηση του καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών της εταιρείας Enaon EDA 09 Ιανουαρίου 2026
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης της για την επικαιροποίηση του καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών της εταιρείας Enaon EDA

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νίκος Χαρδαλιάς: Η Αττική μας φωτίστηκε απ’ άκρη σ΄ άκρη για να υποδεχθεί το 2026 με ένα μοναδικό υπερθέαμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Νίκος Χαρδαλιάς: Η Αττική μας φωτίστηκε απ’ άκρη σ΄ άκρη για να υποδεχθεί το 2026 με ένα μοναδικό υπερθέαμα

Περ. Αττικής: Δωρεάν για όλους μαγικά Χριστούγεννα στο ΔΕΗ Xmas West Park και στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Περ. Αττικής: Δωρεάν για όλους μαγικά Χριστούγεννα στο ΔΕΗ Xmas West Park και στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό

Για 2η συνεχόμενη χρονιά το «Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό» ανοίγει τις πύλες του στο Πεδίον του Άρεως
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Για 2η συνεχόμενη χρονιά το «Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό» ανοίγει τις πύλες του στο Πεδίον του Άρεως

Πρόστιμο 120.000 ευρώ σε δύο πρατήρια υγρών καυσίμων της Αττικής για καταδολίευση των συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πρόστιμο 120.000 ευρώ σε δύο πρατήρια υγρών καυσίμων της Αττικής για καταδολίευση των συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων

Περιφέρεια Αττικής: Πρόστιμο 5.000 ευρώ σε Πρατήριο Υγρών Καυσίμων στο Πέραμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Περιφέρεια Αττικής: Πρόστιμο 5.000 ευρώ σε Πρατήριο Υγρών Καυσίμων στο Πέραμα

Πρόστιμο στον ΔΕΔΔΗΕ από τη ΡΑΑΕΥ για καθυστερήσεις σε έργα σύνδεσης φωτοβολταϊκών στην Ήπειρο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Πρόστιμο στον ΔΕΔΔΗΕ από τη ΡΑΑΕΥ για καθυστερήσεις σε έργα σύνδεσης φωτοβολταϊκών στην Ήπειρο