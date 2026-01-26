ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Κλιματική Ανασκόπηση από το GreenTank: Η ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα το 2025
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/01/2026 - 13:50
Νέο έντυπο της ΕΛΕΤΑΕΝ με θέμα: Κυκλικότητα Πτερυγίων Ανεμογεννητριών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/01/2026 - 12:56
Κύκλωμα εξαπάτησης σε πρατήρια υγρών καυσίμων: Στη φυλακή ο αρχηγός και άλλοι πέντε
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 12:53
Τα Βαλκάνια φλέγονται - Οργή για τη διαφθορά
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
26/01/2026 - 12:30
Γιατί πνίγεται η Αθήνα; Χαμένες ευκαιρίες με μεγάλο κόστος
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26/01/2026 - 12:22
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ξεκινά σειρά συναντήσεων με επενδυτές για ενδεχόμενη προσφορά ομολογιών αναμενόμενου ύψους 350 εκατ. ευρώ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
26/01/2026 - 11:46
Το LNG κυρίαρχο καύσιμο μετάβασης στη ναυτιλία - Ζητά παγκόσμιους κανόνες η SEA-LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 11:08
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί των παραμέτρων της προτεινόμενης Χρέωσης μη Συμμόρφωσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 10:23
Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση μετά από ρωσικό πλήγμα
ΚΟΣΜΟΣ
26/01/2026 - 09:44
Θεοδωρικάκος: Η Β. Ελλάδα στο επίκεντρο του νέου παραγωγικού προτύπου-Η συμβολή των παραγωγικών επενδύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/01/2026 - 09:18
Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον πρωθυπουργό - Η ατζέντα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/01/2026 - 08:52
Παπασταύρου: Η Ελλάδα γίνεται μια γέφυρα που ενώνει τον Ατλαντικό και ανοίγει δρόμους διακρατικής συνεργασίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/01/2026 - 08:14
Ο ΔΕΣΦΑ εγκαινίασε τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου στην Αμπελιά Φαρσάλων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 08:11
Γιάννης Τριήρης: Αλαλούμ με την εξωτερική πολιτική δεν επιτρέπεται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26/01/2026 - 08:06
Κόντρα Δήμου Γλυφάδας – ΔΕΔΔΗΕ για την υπογειοποίηση στον Υμηττό με φόντο τις καταστροφικές πλημμύρες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 08:01
Κάθετος Διάδρομος: Με χαμηλές προσδοκίες η σημερινή δημοπρασία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 07:58
Γιατί ο Τραμπ θέλει την Γροιλανδία: Ο ορυκτός πλούτος και οι επενδύσεις της Κίνας
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
26/01/2026 - 06:43
Οι 6 viral οικονομικές «λύσεις» του TikTok που δεν πρέπει να δοκιμάσετε φέτος τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/01/2026 - 06:42
Πώς θα μειώσετε το κόστος της θέρμανσης με ένα πιστολάκι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/01/2026 - 06:42
Αυτές είναι οι χώρες με την μεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου, πώς μπήκαν οι ΗΠΑ στην 10αδα
ΚΟΣΜΟΣ
26/01/2026 - 06:42
Η Ελλάδα ένα βήμα πριν την παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για μη ενσωμάτωση της κοινοτικής νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 15:48
Ουκρανία: 1.940 πολυκατοικίες παραμένουν χωρίς θέρμανση στο Κίεβο
ΚΟΣΜΟΣ
23/01/2026 - 15:28
ΥΠΕΝ: Ενημερωτική Ημερίδα για το Ταμείο Καινοτομίας (Innovation Fund)
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 14:32
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς: Να στηρίξει με χρηματοδότηση τις ενεργειακές κοινότητες η κυβέρνηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 13:48
ΔΕΗ: Ιδρυτικό μέλος στη διεθνή «Συμμαχία για τις Βιώσιμες Προμήθειες» του U.N. Global Compact
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/01/2026 - 13:14
Μπόνους 36.000 ευρώ για ανακαίνιση σπιτιού με το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 12:47
Επίσκεψη Σταύρου Παπασταύρου στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 12:21
Κλιματική αποτίμηση για την Ελλάδα 2025: Υψηλές θερμοκρασίες, λιγότερες ημέρες χιονοκάλυψης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/01/2026 - 12:06
Ο πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε την πρώτη "τριμερή" συνάντηση Ουκρανίας-Ρωσίας-ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
23/01/2026 - 11:04
ΠΑΣΟΚ: Υπάρχει Υπουργείο Ενέργειας που μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή εν μέσω ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 11:01

Κάθετος Διάδρομος: Με χαμηλές προσδοκίες η σημερινή δημοπρασία

Κάθετος Διάδρομος: Με χαμηλές προσδοκίες η σημερινή δημοπρασία
Άννα Διανά
Δευτέρα, 26/01/2026 - 07:58

Σε μια ακόμη δοκιμασία για τον Κάθετο Διάδρομο εξελίσσεται η σημερινή δημοπρασία δέσμευσης χωρητικότητας, καθώς οι προσδοκίες για συμμετοχή παραμένουν χαμηλές, φέρνοντας στο προσκήνιο τα ρυθμιστικά και χρηματοδοτικά εμπόδια που δυσκολεύουν τη μεταφορά LNG προς την Ουκρανία, παρά τις πιέσεις της αμερικανικής πλευράς.

Η επιφυλακτικότητα της αγοράς αποτυπώνεται και στα στοιχεία της σημερινής διαδικασίας που αφορά στα προϊόντα του Κάθετου Διάδρομου μέσω των Route 1, 2 και 3, καθώς η προσφερόμενη δυναμικότητα στη δημοπρασία περιορίζεται σε περίπου 26.000 MWh ημερησίως. Ποσότητα σημαντικά χαμηλότερα από τις 51.000 MWh που είχαν προσφερθεί στη δημοπρασία του Δεκεμβρίου για παραδόσεις εντός Ιανουαρίου, η οποία κατέγραψε μηδενικό ενδιαφέρον. Την ίδια ώρα εκτιμάται ότι η απουσία ενδιαφέροντος θα συνεχιστεί και στους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, δύο είναι τα βασικά ζητήματα που εξακολουθούν να μπλοκάρουν την ουσιαστική ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου και τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το πρώτο αφορά τη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία, μετά από αντιδράσεις traders που δραστηριοποιούνται μέσω άλλων ανταγωνιστικών οδών μεταφοράς φυσικού αερίου προς την Ουκρανία, θέτει ρυθμιστικά προσκόμματα στη διαδικασία των δημοπρασιών.

Στο επίκεντρο της κριτικής της Κομισιόν βρίσκονται οι εκπτώσεις στα τέλη χρήσης δικτύου που προσφέρονται από τους Διαχειριστές στο πλαίσιο των δημοπρασιών, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκτιμά ότι εγείρονται ζητήματα συμβατότητας με τους κανόνες του ανταγωνισμού και το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Κομισιόν ζητεί τον καθορισμό συγκεκριμένων και ενιαίων τελών χρήσης δικτύου, θεωρώντας ότι οι παρεχόμενες εκπτώσεις αλλοιώνουν τους όρους της αγοράς.

Στο ζήτημα αυτό η ελληνική πλευρά απαντά η Κομισιόν θα πρέπει να έχει μια ενιαία γραμμή και όχι από τη μια πλευρά να υποστηρίζει την πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο και από την άλλη να επικαλείται νομικίστικα επιχειρήματα που ανακόπτουν την ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου.

Το δεύτερο ζήτημα αφορά τη χρηματοδότηση των έργων που απαιτούνται για την ενίσχυση της δυναμικότητας του Κάθετου Διαδρόμου, κυρίως στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, αλλά και τη χρηματοδότηση ενός ακόμη FSRU στην Ελλάδα, το οποίο θεωρείται αναγκαίο ώστε ο Διάδρομος να αποκτήσει σταθερή βάση τροφοδοσίας.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, χωρίς την εξασφάλιση χρηματοδότησης για τα έργα αυτά, η εμπορική λειτουργία του Κάθετου Διαδρόμου παραμένει επισφαλής. Εκτιμάται ότι για να λυθεί το συγκεκριμένο θέμα απαιτείται η ενεργοποίηση της αμερικανικής DFC η οποία στην παρούσα φάση παρακολουθεί αλλά δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να χρηματοδοτήσει έργα του Κάθετου Διαδρόμου.

Το ζήτημα ετέθη και κατά τις επαφές που έχει στην Αθήνα ο Joshua Volz επιτετραμμένος του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ραιτ. Ο κ. Volz που αναχωρεί σήμερα για τις ΗΠΑ ενημερώθηκε για τις τεχνικές δυνατότητες του ελληνικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου και βεβαίως για τις ελληνικές θέσεις.

Πέραν των δύο προαναφερόμενων ζητημάτων, ο ΔΕΣΦΑ και οι Διαχειριστές των υπόλοιπων χωρών του Κάθετου Διαδρόμου θέτουν και το ζήτημα της διάρκειας των προϊόντων Route 1, 2 και 3, εκτιμώντας ότι η μηνιαία διάρκεια λειτουργεί αποτρεπτικά για τους traders, καθώς δεν προσφέρει την αναγκαία ορατότητα. Για τον λόγο αυτό υποστηρίζουν τη δημιουργία τριμηνιαίων ή και ετήσιων προϊόντων.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, σε εκκρεμότητα παραμένει και η ενεργοποίηση της συμφωνίας προθέσεων που υπέγραψαν τον Νοέμβριο στην Αθήνα η ΔΕΠΑ και η Naftogaz για την προμήθεια φυσικού αερίου την περίοδο Ιανουαρίου–Μαρτίου 2026. Η συμφωνία προβλέπει την υλοποίησή της μέσω της εταιρείας Atlantic–See LNG Trade, που έχει συσταθεί από τη ΔΕΠΑ σε συνεργασία με την AKTOR, ωστόσο η Naftogaz δεν απευθύνθηκε στη ΔΕΠΑ για προμήθεια αερίου τον Ιανουάριο, εξέλιξη που οδήγησε και στην απουσία της ελληνικής εταιρείας από τη δημοπρασία του Δεκεμβρίου.

Την ίδια ώρα, η αμερικανική πλευρά συνεχίζει να πιέζει για τη διοργάνωση συνάντησης των υπουργών Ενέργειας των χωρών που συμμετέχουν στον Κάθετο Διάδρομο, με το ελληνικό υπουργείο Ενέργειας να ξεκαθαρίζει ότι μια τέτοια πρωτοβουλία έχει νόημα μόνο εφόσον στο τραπέζι βρεθούν τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και οι χρηματοδοτικοί φορείς που καλούνται να στηρίξουν τα αναγκαία έργα.

