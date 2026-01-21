ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Από την ολιγοπωλιακή αγορά στην κοινωνικά δίκαιη ενέργεια: Θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Target Model
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:23
Ιαπωνία: Επαναλειτούργησε ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός του κόσμου
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:00
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ για τους μετρητές των Σταθμών Αποθήκευσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 12:53
Έρχονται αλλαγές για τον καθαρισμό οικοπέδων και νέα πρόστιμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 12:17
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 11:46
Επιβολή προστίμου 5000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αττική
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 11:12
Eldorado Gold: Σημαντική αναπτυξιακή ώθηση για την Ελλάδα το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:47
Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε τμήμα του νέου κάθετου άξονα 70 της Εγνατίας Οδού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:07
Ζελένσκι: Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 09:45
ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/01/2026 - 09:29
Πώς κατάφερε η Νορβηγία να ταξινομήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2025 σε ποσοστό άνω του 95%
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:56
Η Volton και η Orizon έδωσαν εορταστικό παλμό στη Θεσσαλονίκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 08:53
Γιάννης Τριήρης: Κάλλιο αργά παρά ποτέ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/01/2026 - 08:24
Ψύχος και φυσικό αέριο εκτόξευσαν κατά 30% τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Ανοδικά και η ΝΑ Ευρώπη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 08:16
Σήμα κινδύνου από τις μικρές επιχειρήσεις και τη βιοτεχνία για το ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:09
Έξι συνηθισμένα λάθη στη θέρμανση - και πώς να τα αποφύγετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 07:16
Οι επιστήμονες προειδοποιούν για αλλαγή του «status quo» στους ωκεανούς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 07:16
Eco ή γρήγορη πλύση; Αυτό είναι το πιο οικονομικό πρόγραμμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 07:17
Πώς τα data centers εκτοξεύουν τους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 07:17
Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 15:48
Περιβαλλοντική ανάλυση κύκλου ζωής ενός data center από Data4 & APL Data Center
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
20/01/2026 - 15:29
Greenpeace: Ως και το 40% των χρημάτων της ΚΑΠ πηγαίνουν μόλις στο 1% των παραληπτών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/01/2026 - 15:06
Κουκουλόπουλος: Η αλήθεια για την Πτολεμαΐδα V δεν μπορεί να κρυφτεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 14:23
O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ μέσω κοινού μετατροπέα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
20/01/2026 - 13:27
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,7% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 13:06
Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για απάτες σε πρατήρια υγρών καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/01/2026 - 11:48
ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά ο διαγωνισμός για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 11:11
Κτίρια μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος εκπομπές έως το 2050; Οι παρατηρήσεις του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/01/2026 - 10:41
Χιλιάδες πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση στο Κίεβο έπειτα από νέα ρωσική επίθεση
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20/01/2026 - 09:40
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ετήσια αύξηση κατά 4,6% παρουσίασε η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 09:17

Άννα Διανά
Τετάρτη, 21/01/2026 - 08:16

Η απότομη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών αποτυπώνεται σήμερα ευθέως στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, με τη χονδρεμπορική αγορά στην Ελλάδα να εκτοξεύεται στα 146,16 ευρώ/MWh, καταγράφοντας άνοδο κατά 30,28% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα

Η άνοδος της τιμής στην ελληνική αγορά αποδίδεται πρωτίστως στην πρόβλεψη για αυξημένη ζήτηση λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, αλλά και στη σύνθεση του σημερινού μείγματος παραγωγής, όπου το φυσικό αέριο καλύπτει το 41,81% της ηλεκτροπαραγωγής. Οι ΑΠΕ συμμετέχουν με 31,61%, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 12,85% και ο λιγνίτης με 8,63%.

Ανοδικά ωστόσο κινούνται οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας σχεδόν σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία η τιμή διαμορφώθηκε στα 159,84 ευρώ/MWh, στη Σερβία στα 171,6 ευρώ/MWh, στην Ουγγαρία στα 159,66 ευρώ/MWh και στην Αυστρία στα 159,05 ευρώ/MWh. Στη Γερμανία η τιμή έφτασε τα 117 ευρώ/MWh και στην Πολωνία τα 166,69 ευρώ/MWh, ενώ στην Ιταλία διαμορφώθηκε στα 153,41 ευρώ/MWh. Χαμηλότερα κινήθηκαν η Ισπανία και η Πορτογαλία στα 82,57 ευρώ/MWh, καθώς και η Γαλλία στα 87,74 ευρώ/MWh.

Στις καιρικές συνθήκες αλλά και στο ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον της περιόδου αποδίδουν οι αναλυτές τις έντονες διακυμάνσεις που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στις τιμές του φυσικού αερίου. Μετά το πρόσφατο ράλι ανόδου, η αγορά εμφάνισε χθες τάσεις αποκλιμάκωσης, χωρίς ωστόσο να αίρεται η αυξημένη μεταβλητότητα. Οι εξαιρετικά ψυχρές καιρικές συνθήκες που επικρατούν τόσο στη Βόρεια Αμερική όσο και στο σύνολο της Ευρώπης αυξάνουν τη ζήτηση φυσικού αερίου, ασκώντας πιέσεις στις τιμές. Ενδεικτική είναι η εικόνα στο ολλανδικό hub TTF, όπου η τιμή από περίπου 27,7 ευρώ/MWh στις 8 Ιανουαρίου έκλεισε στα 36,8 ευρώ/MWh την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου. Ακολούθησαν δύο διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις τη Δευτέρα και την Τρίτη, με την τιμή να διαμορφώνεται τελικώς στα 34,6 ευρώ/MWh χθες, καταγράφοντας πτώση 2,2%.

Πτωτική ήταν χθες και η πορεία των futures, με το συμβόλαιο του Μαρτίου να κλείνει με μείωση 2,4% στα 33,3 ευρώ/MWh. Το συμβόλαιο του Απριλίου διαμορφώθηκε στα 30,6 ευρώ/MWh, ενώ του Μαΐου στα 29,4 ευρώ/MWh.

Την ίδια ώρα, οι υπόγειες αποθήκες φυσικού αερίου της Ευρώπης αδειάζουν με γοργούς ρυθμούς. Από επίπεδα άνω του 83% στην αρχή του χειμώνα, στις 18 Ιανουαρίου η πληρότητά τους είχε υποχωρήσει στο 49,8%. Όσον αφορά τα LNG terminals της Ευρώπης, την ίδια ημερομηνία η πληρότητα διαμορφωνόταν στο 41,7%.

Σε καλύτερη εικόνα βρίσκονται τα αποθέματα LNG της Ελλάδας, τα οποία εμφανίζουν πληρότητα 74%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 265.220 κυβικά μέτρα αερίου. Πριν από έναν μήνα, η πληρότητα ανερχόταν στο 47,7% ή 169.860 κυβικά μέτρα. Με δεδομένο ότι οι μετεωρολόγοι εκτιμούν πως το ψύχος ενδέχεται να συνεχιστεί και στο πρώτο μισό του Φεβρουαρίου, δεν αποκλείεται οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου να κλείσουν τον χειμώνα σε επίπεδα χαμηλότερα από το 34% της περασμένης χρονιάς. Στις ΗΠΑ, το πολικό ψύχος οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης φυσικού αερίου από τις εταιρείες κοινής ωφέλειας και τους βιομηχανικούς καταναλωτές, ενισχύοντας τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές. Στην εικόνα αυτή συμβάλλουν και οι αυξημένες εξαγωγές αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη και την Ασία. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του IEEFA, η Ευρώπη εισήγαγε το 2024 από τις ΗΠΑ το 57% του LNG της, ποσοστό που ενδέχεται να αυξηθεί έως και στο 80% μέχρι τα τέλη της δεκαετίας, εφόσον υλοποιηθούν όλες οι σχετικές συμφωνίες και δεν μειωθεί η ζήτηση. Χαρακτηριστικό της μεταβλητότητας στην αμερικανική αγορά είναι και το Henry Hub. Χθες, 20 Ιανουαρίου, η τιμή του φυσικού αερίου κινούνταν γύρω στα 3,66 δολάρια/MMBtu με ανοδική τάση, όταν μία ημέρα νωρίτερα βρισκόταν κοντά στα 2,90 δολάρια/MMBtu και δύο ημέρες πριν στα 3,38 δολάρια/MMBtu. Σε ό,τι αφορά τα spot φορτία LNG, παράγοντες της ελληνικής αγοράς σημειώνουν ότι προς το παρόν οι τιμές παραμένουν σε φυσιολογικά επίπεδα.

