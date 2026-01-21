Ψύχος και φυσικό αέριο εκτόξευσαν κατά 30% τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Ανοδικά και η ΝΑ Ευρώπη

Η απότομη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών αποτυπώνεται σήμερα ευθέως στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, με τη χονδρεμπορική αγορά στην Ελλάδα να εκτοξεύεται στα 146,16 ευρώ/MWh, καταγράφοντας άνοδο κατά 30,28% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα

Η άνοδος της τιμής στην ελληνική αγορά αποδίδεται πρωτίστως στην πρόβλεψη για αυξημένη ζήτηση λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, αλλά και στη σύνθεση του σημερινού μείγματος παραγωγής, όπου το φυσικό αέριο καλύπτει το 41,81% της ηλεκτροπαραγωγής. Οι ΑΠΕ συμμετέχουν με 31,61%, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 12,85% και ο λιγνίτης με 8,63%.

Ανοδικά ωστόσο κινούνται οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας σχεδόν σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία η τιμή διαμορφώθηκε στα 159,84 ευρώ/MWh, στη Σερβία στα 171,6 ευρώ/MWh, στην Ουγγαρία στα 159,66 ευρώ/MWh και στην Αυστρία στα 159,05 ευρώ/MWh. Στη Γερμανία η τιμή έφτασε τα 117 ευρώ/MWh και στην Πολωνία τα 166,69 ευρώ/MWh, ενώ στην Ιταλία διαμορφώθηκε στα 153,41 ευρώ/MWh. Χαμηλότερα κινήθηκαν η Ισπανία και η Πορτογαλία στα 82,57 ευρώ/MWh, καθώς και η Γαλλία στα 87,74 ευρώ/MWh.

Στις καιρικές συνθήκες αλλά και στο ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον της περιόδου αποδίδουν οι αναλυτές τις έντονες διακυμάνσεις που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στις τιμές του φυσικού αερίου. Μετά το πρόσφατο ράλι ανόδου, η αγορά εμφάνισε χθες τάσεις αποκλιμάκωσης, χωρίς ωστόσο να αίρεται η αυξημένη μεταβλητότητα. Οι εξαιρετικά ψυχρές καιρικές συνθήκες που επικρατούν τόσο στη Βόρεια Αμερική όσο και στο σύνολο της Ευρώπης αυξάνουν τη ζήτηση φυσικού αερίου, ασκώντας πιέσεις στις τιμές. Ενδεικτική είναι η εικόνα στο ολλανδικό hub TTF, όπου η τιμή από περίπου 27,7 ευρώ/MWh στις 8 Ιανουαρίου έκλεισε στα 36,8 ευρώ/MWh την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου. Ακολούθησαν δύο διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις τη Δευτέρα και την Τρίτη, με την τιμή να διαμορφώνεται τελικώς στα 34,6 ευρώ/MWh χθες, καταγράφοντας πτώση 2,2%.

Πτωτική ήταν χθες και η πορεία των futures, με το συμβόλαιο του Μαρτίου να κλείνει με μείωση 2,4% στα 33,3 ευρώ/MWh. Το συμβόλαιο του Απριλίου διαμορφώθηκε στα 30,6 ευρώ/MWh, ενώ του Μαΐου στα 29,4 ευρώ/MWh.

Την ίδια ώρα, οι υπόγειες αποθήκες φυσικού αερίου της Ευρώπης αδειάζουν με γοργούς ρυθμούς. Από επίπεδα άνω του 83% στην αρχή του χειμώνα, στις 18 Ιανουαρίου η πληρότητά τους είχε υποχωρήσει στο 49,8%. Όσον αφορά τα LNG terminals της Ευρώπης, την ίδια ημερομηνία η πληρότητα διαμορφωνόταν στο 41,7%.

Σε καλύτερη εικόνα βρίσκονται τα αποθέματα LNG της Ελλάδας, τα οποία εμφανίζουν πληρότητα 74%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 265.220 κυβικά μέτρα αερίου. Πριν από έναν μήνα, η πληρότητα ανερχόταν στο 47,7% ή 169.860 κυβικά μέτρα. Με δεδομένο ότι οι μετεωρολόγοι εκτιμούν πως το ψύχος ενδέχεται να συνεχιστεί και στο πρώτο μισό του Φεβρουαρίου, δεν αποκλείεται οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου να κλείσουν τον χειμώνα σε επίπεδα χαμηλότερα από το 34% της περασμένης χρονιάς. Στις ΗΠΑ, το πολικό ψύχος οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης φυσικού αερίου από τις εταιρείες κοινής ωφέλειας και τους βιομηχανικούς καταναλωτές, ενισχύοντας τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές. Στην εικόνα αυτή συμβάλλουν και οι αυξημένες εξαγωγές αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη και την Ασία. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του IEEFA, η Ευρώπη εισήγαγε το 2024 από τις ΗΠΑ το 57% του LNG της, ποσοστό που ενδέχεται να αυξηθεί έως και στο 80% μέχρι τα τέλη της δεκαετίας, εφόσον υλοποιηθούν όλες οι σχετικές συμφωνίες και δεν μειωθεί η ζήτηση. Χαρακτηριστικό της μεταβλητότητας στην αμερικανική αγορά είναι και το Henry Hub. Χθες, 20 Ιανουαρίου, η τιμή του φυσικού αερίου κινούνταν γύρω στα 3,66 δολάρια/MMBtu με ανοδική τάση, όταν μία ημέρα νωρίτερα βρισκόταν κοντά στα 2,90 δολάρια/MMBtu και δύο ημέρες πριν στα 3,38 δολάρια/MMBtu. Σε ό,τι αφορά τα spot φορτία LNG, παράγοντες της ελληνικής αγοράς σημειώνουν ότι προς το παρόν οι τιμές παραμένουν σε φυσιολογικά επίπεδα.