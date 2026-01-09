ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Πλήρης κοινοβουλευτική ενημέρωση για τα έργα ύδρευσης, άρδευσης και διαχείρισης λυμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Ερώτηση και ΑΚΕ δώδεκα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Πλήρης κοινοβουλευτική ενημέρωση για τα έργα ύδρευσης, άρδευσης και διαχείρισης λυμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης. Τι υλοποιείται για την Αττική»

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.) έχουν ενταχθεί έργα ύδρευσης και άρδευσης συνολικού προϋπολογισμού που εκτιμάται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων υποδομές παροχής νερού, συστήματα τηλεμετρίας, και τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό και μείωση των διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης, προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού, μονάδες αφαλάτωσης καθώς και επεμβάσεις σε δίκτυα άρδευσης σε αγροτικές περιοχές της χώρας. Παρά το εύρος και τη σημασία των παρεμβάσεων αυτών, που σχετίζονται με κρίσιμε υποδομές που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και την παραγωγή, μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί στη Βουλή μια συγκεντρωτική, αναλυτική και επικαιροποιημένη εικόνα για το σύνολο των έργων ύδρευσης, άρδευσης και διαχείρισης λυμάτων που έχουν ενταχθεί στο Τ.Α.Α. σε εθνικό επίπεδο. Ιδιαίτερα για την Περιφέρεια Αττικής που συγκεντρώνεται σημαντικό μέρος του πληθυσμού και των πιέσεων στους υδατικούς πόρους δεν είναι σαφές αν υπάρχουν έργα ενταγμένα σε αυτό, πόσα χρηματοδοτούνται και τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσής τους. Αντ΄ αυτού ανακοινώνονται έργα μισού δισεκατομμυρίου Ευρώ , αδιευκρίνιστης χρηματοδότησης που θα ανατεθούν απευθείας σε συγκεκριμένους εργολάβους, παρακάμπτοντας κάθε διάταξη διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισμού.

Επιπλέον, προκαλεί εύλογο προβληματισμό το γεγονός ότι μέρος των παρεμβάσεων αυτών φαίνεται είτε να μεταφέρεται εκτός πλαισίου Τ.Α.Α. προς άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, είτε να προωθείται μέσω δανειακών μηχανισμών ή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Η πρακτική αυτή καθιστά αναγκαία την πλήρη ενημέρωση της Βουλής για το αν και σε ποιο βαθμό εξαντλείται η δυνατότητα χρηματοδότησης έργων με υψηλό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα καθώς και για τις μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές επιπτώσεις των επιλεγόμενων σχημάτων χρηματοδότησης.

Επειδή έλλειψη ολοκληρωμένης εικόνας δυσχεραίνει τον ουσιαστικό κοινοβουλευτικό διάλογο και την αξιολόγηση του κατά πόσο οι πόροι του Τ.Α.Α. αξιοποιούνται με τρόπο αποδοτικό, διαφανή και σύμφωνο με τις ανάγκες της κοινωνίας, της αγροτικής παραγωγής και του περιβάλλοντος, σε μια περίοδο που οι πιέσεις στους υδατικούς πόρους εντείνονται.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1.Ποιο είναι το σύνολο των έργων ύδρευσης, άρδευσης, διαχείρισης λυμάτων που έχουν ενταχθεί στο Τ.Α.Α. για όλη τη χώρα, με αναφορά στον τίτλο κάθε έργου, τον φορέα υλοποίησης, τον προϋπολογισμό και το στάδιο ολοκλήρωσης στο οποίο βρίσκεται. Ποια έχουν συμβασιοποιηθεί;

2. Πόσα και ποια από τα παραπάνω αφορούν στην Περιφέρεια Αττικής;

3. Με ποια κριτήρια επιλέγετε την απένταξη τέτοιων έργων από το Τ.Α.Α. και τη μεταφορά τους σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία δίχως πρότερη εκτίμηση επιπτώσεων; Πώς διασφαλίζεται εκ μέρους σας ότι οι δημόσιοι πόροι αξιοποιούνται προς όφελος των πολιτών και χωρίς δυσανάλογες μελλοντικές επιβαρύνσεις;

4. Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης των έργων “Εύρυτος” που ανακοινώθηκαν πρόσφατα;

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Αιτούμαστε για την ενημέρωση της Βουλής και των πολιτών τα στοιχεία, έγγραφα και πίνακες έργων που τεκμηριώνουν τις απαντήσεις σας επί των ανωτέρω.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Ζαμπάρας Μιλτιάδης (Μίλτος)

Βέττα Καλλιόπη

Γαβρήλος Γιώργος

Καλαματιανός Διονύσης

Καραμέρος Γιώργος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κώστας

Νοτοπούλου Κατερίνα

Παπαηλιού Γιώργος

Πολάκης Παύλος

Τσαπανίδου Πόπη

Ψυχογιός Γιώργος