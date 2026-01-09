ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Πλήρης κοινοβουλευτική ενημέρωση για τα έργα ύδρευσης, άρδευσης και διαχείρισης λυμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Πλήρης κοινοβουλευτική ενημέρωση για τα έργα ύδρευσης, άρδευσης και διαχείρισης λυμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης.

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Πλήρης κοινοβουλευτική ενημέρωση για τα έργα ύδρευσης, άρδευσης και διαχείρισης λυμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης.
Newsroom
Παρασκευή, 09/01/2026 - 15:29

Ερώτηση και ΑΚΕ δώδεκα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Πλήρης κοινοβουλευτική ενημέρωση για τα έργα ύδρευσης, άρδευσης και διαχείρισης λυμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης. Τι υλοποιείται για την Αττική»

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.) έχουν ενταχθεί έργα ύδρευσης και άρδευσης συνολικού προϋπολογισμού που εκτιμάται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων υποδομές παροχής νερού, συστήματα τηλεμετρίας, και τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό και μείωση των διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης, προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού, μονάδες αφαλάτωσης καθώς και επεμβάσεις σε δίκτυα άρδευσης σε αγροτικές περιοχές της χώρας. Παρά το εύρος και τη σημασία των παρεμβάσεων αυτών, που σχετίζονται με κρίσιμε υποδομές που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και την παραγωγή, μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί στη Βουλή μια συγκεντρωτική, αναλυτική και επικαιροποιημένη εικόνα για το σύνολο των έργων ύδρευσης, άρδευσης και διαχείρισης λυμάτων που έχουν ενταχθεί στο Τ.Α.Α. σε εθνικό επίπεδο. Ιδιαίτερα για την Περιφέρεια Αττικής που συγκεντρώνεται σημαντικό μέρος του πληθυσμού και των πιέσεων στους υδατικούς πόρους δεν είναι σαφές αν υπάρχουν έργα ενταγμένα σε αυτό, πόσα χρηματοδοτούνται και τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσής τους. Αντ΄ αυτού ανακοινώνονται έργα μισού δισεκατομμυρίου Ευρώ , αδιευκρίνιστης χρηματοδότησης που θα ανατεθούν απευθείας σε συγκεκριμένους εργολάβους, παρακάμπτοντας κάθε διάταξη διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισμού.

Επιπλέον, προκαλεί εύλογο προβληματισμό το γεγονός ότι μέρος των παρεμβάσεων αυτών φαίνεται είτε να μεταφέρεται εκτός πλαισίου Τ.Α.Α. προς άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, είτε να προωθείται μέσω δανειακών μηχανισμών ή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Η πρακτική αυτή καθιστά αναγκαία την πλήρη ενημέρωση της Βουλής για το αν και σε ποιο βαθμό εξαντλείται η δυνατότητα χρηματοδότησης έργων με υψηλό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα καθώς και για τις μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές επιπτώσεις των επιλεγόμενων σχημάτων χρηματοδότησης.

Επειδή έλλειψη ολοκληρωμένης εικόνας δυσχεραίνει τον ουσιαστικό κοινοβουλευτικό διάλογο και την αξιολόγηση του κατά πόσο οι πόροι του Τ.Α.Α. αξιοποιούνται με τρόπο αποδοτικό, διαφανή και σύμφωνο με τις ανάγκες της κοινωνίας, της αγροτικής παραγωγής και του περιβάλλοντος, σε μια περίοδο που οι πιέσεις στους υδατικούς πόρους εντείνονται.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1.Ποιο είναι το σύνολο των έργων ύδρευσης, άρδευσης, διαχείρισης λυμάτων που έχουν ενταχθεί στο Τ.Α.Α. για όλη τη χώρα, με αναφορά στον τίτλο κάθε έργου, τον φορέα υλοποίησης, τον προϋπολογισμό και το στάδιο ολοκλήρωσης στο οποίο βρίσκεται. Ποια έχουν συμβασιοποιηθεί;

2. Πόσα και ποια από τα παραπάνω αφορούν στην Περιφέρεια Αττικής;

3. Με ποια κριτήρια επιλέγετε την απένταξη τέτοιων έργων από το Τ.Α.Α. και τη μεταφορά τους σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία δίχως πρότερη εκτίμηση επιπτώσεων; Πώς διασφαλίζεται εκ μέρους σας ότι οι δημόσιοι πόροι αξιοποιούνται προς όφελος των πολιτών και χωρίς δυσανάλογες μελλοντικές επιβαρύνσεις;

4. Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης των έργων “Εύρυτος” που ανακοινώθηκαν πρόσφατα;

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Αιτούμαστε για την ενημέρωση της Βουλής και των πολιτών τα στοιχεία, έγγραφα και πίνακες έργων που τεκμηριώνουν τις απαντήσεις σας επί των ανωτέρω.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Ζαμπάρας Μιλτιάδης (Μίλτος)

Βέττα Καλλιόπη

Γαβρήλος Γιώργος

Καλαματιανός Διονύσης

Καραμέρος Γιώργος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κώστας

Νοτοπούλου Κατερίνα

Παπαηλιού Γιώργος

Πολάκης Παύλος

Τσαπανίδου Πόπη

Ψυχογιός Γιώργος

Επίσκεψη του Ν. Ανδρουλάκη στη Δυτική Μακεδονία: Από τη λιγνιτική μονάδα «Πτολεμαΐδα 5» ξεκίνησε την περιοδεία του
Επίσκεψη του Ν. Ανδρουλάκη στη Δυτική Μακεδονία: Από τη λιγνιτική μονάδα «Πτολεμαΐδα 5» ξεκίνησε την περιοδεία του 09 Ιανουαρίου 2026
Β. Κόκκαλης: Προβλήματα σχεδιασμού και εφαρμογής στη Δράση Μείωσης αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες 09 Ιανουαρίου 2026
Β. Κόκκαλης: Προβλήματα σχεδιασμού και εφαρμογής στη Δράση Μείωσης αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία

Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας

Σφοδρή επίθεση Πολάκη για την πολιτική της κυβέρνησης στην αγορά ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή επίθεση Πολάκη για την πολιτική της κυβέρνησης στην αγορά ενέργειας

Επείγουσα κρατική παρέμβαση για την ατμοσφαιρική ρύπανση σε Λάρισα και Θεσσαλία ζητά ο Β. Κόκκαλης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επείγουσα κρατική παρέμβαση για την ατμοσφαιρική ρύπανση σε Λάρισα και Θεσσαλία ζητά ο Β. Κόκκαλης

Β. Κόκκαλης: Προβλήματα σχεδιασμού και εφαρμογής στη Δράση Μείωσης αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Β. Κόκκαλης: Προβλήματα σχεδιασμού και εφαρμογής στη Δράση Μείωσης αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες

Ζαμπάρας: Για ποιο λόγο το ΥΠΕΝ έχασε πρόγραμμα 100 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάπτυξης για το πρόγραμμα «Απόλλων»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαμπάρας: Για ποιο λόγο το ΥΠΕΝ έχασε πρόγραμμα 100 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάπτυξης για το πρόγραμμα «Απόλλων»