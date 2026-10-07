Νέα Αριστερά για Ξινό Νερό: Θα εφαρμοστεί το καθεστώς προστασίας του Βέρνον–Βίτσι στο φωτοβολταϊκό των 60 MW με μπαταρίες;

Tην αντίθεση της τοπικής κοινωνίας και την έντονη ανησυχία της για τη σχεδιαζόμενη κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 60 MW με σύστημα αποθήκευσης 336 συστοιχιών μπαταριών στη θέση «Άσπρη Πέτρα» του οικισμού Ξινό Νερό, φέρνουν στη Βουλή, τέσσερις (4) Βουλευτές της Νέας Αριστεράς, με ερώτηση που κατέθεσαν, με πρωτοβουλία της Βουλεύτριας Φλώρινας, Πέτης Πέρκα.

Επισημαίνουν ότι τοπικοί φορείς, συλλογικότητα της περιοχής και η εταιρεία «Ξινό Νερό Α.Ε.», έχουν προχωρήσει σε δικαστικές ενέργειες για την ακύρωση του έργου. Το σκεπτικό τους είναι ότι το έργο δεν μπορεί να προχωρήσει, διότι η θέση του εμπίπτει στην περιοχή του ορεινού όγκου Βέρνον–Βίτσι, η οποία έχει χαρακτηριστεί Προστατευόμενο Τοπίο και Προστατευόμενος Φυσικός Σχηματισμός, καθεστώς το οποίο δεν περιλαμβάνει την ανάπτυξη σταθμών ΑΠΕ ή αποθήκευσης ενέργειας και άρα, θέτει σε αμφισβήτηση την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.

Οι Βουλευτές υπογραμμίζουν πως ο Δήμος Αμυνταίου, με πρόσφατη ανακοίνωσή του, δηλώνει «με απόλυτη σαφήνεια ότι δεν είναι αντίθετος στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ούτε στην ενεργειακή μετάβαση», αλλά σε «μια ενεργειακή ανάπτυξη χωρίς μέτρο, χωρίς ουσιαστικό χωροταξικό σχεδιασμό».

Τονίζουν ακόμη πως η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας έχει δυσφημιστεί με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και για αυτούς τους λόγους ζητούν να μάθουν: εάν το έργο βρίσκεται η θέση «Άσπρη Πέτρα», ολικά ή εν μέρει, εντός των ορίων του Προστατευόμενου Τοπίου Βέρνον–Βίτσι, και σε ποια ζώνη, αν ναι, εάν έχει κινηθεί για το έργο η διαδικασία του άρθρου 3 παρ. 12 της ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/69574/1373 απόφασης, σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011, ποια αρχή είναι αρμόδια, με ποια διαδικασία, σε ποιο στάδιο βρίσκεται και σε ποιο χρονικό διάστημα θα εκτιμηθεί αν η κατασκευή του έργου θέτει σε κίνδυνο τους στόχους διατήρησης της περιοχής, εάν η εκτίμηση αυτή μπορεί να οδηγήσει μόνο στην επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων ή και σε ανάκληση ή περιορισμό της περιβαλλοντικής άδειας του έργου, καθώς και αν θα ανασταλεί η έναρξη εργασιών και η έκδοση κάθε περαιτέρω αδειοδοτικής πράξης για το έργο μέχρι να ολοκληρωθεί η επανεκτίμηση αυτή.

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