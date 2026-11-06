Νέα Αριστερά: Καρτέλ στην διύλιση πετρελαίου και με τη βούλα της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Χρειάστηκαν τρία χρόνια έρευνας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για να αποτυπωθεί και επίσημα αυτό που καταλαβαίνει κάθε πολίτης μόλις φτάσει στην αντλία. Η αγορά καυσίμων είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα δύο επιχειρηματικών ομίλων: των HELLENiQ ENERGY και Motor Oil Hellas.

Η απόφαση της Επιτροπής διαπιστώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι στον κλάδο των πετρελαιοειδών δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού, ενώ παράλληλα στην έκθεση καταγράφεται δυοπώλιο στη διύλιση, υψηλή συγκέντρωση στην αγορά βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης και εισαγωγές αδυνατούν να ασκήσουν ανταγωνιστική πίεση.

Οι τιμές των δύο εταιρειών ακολουθούν παράλληλη πορεία και αυτό φαίνεται, σύμφωνα με την Επιτροπή, διότι μπορούν να αυξάνουν τις τιμές χωρίς κανενα περιορισμό.

Υποθέτουμε ότι για τη Νέα Δημοκρατία όλα τα παραπάνω είναι ο ορισμός του «υγιούς ανταγωνισμού». Αλλά μια λέξη περιγράφει τα παραπάνω: «Καρτέλ».

Εδώ και επτά χρόνια η κυβέρνηση βρίσκει για την ακρίβεια μία μόνο εξήγηση και αυτή είναι οι διεθνείς εξελίξεις και ξεχνά να μας πει πώς οι δύο όμιλοι που ελέγχουν τα διυλιστήρια έχουν αυξήσει τα κέρδη τους από 270 εκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο του 2019 σε 1,54 δισεκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο του 2026. Μία αύξηση άνω του 471%. Για τους πολίτες δυσβάσταχτη ακρίβεια, για το καρτέλ χρυσές δουλειές.

Το συμπέρασμα είναι σαφές. Η προστασία του καρτέλ των διυλιστηρίων αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Η πρόταση της Νέας Αριστεράς είναι συγκεκριμένη:

•⁠ ⁠μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα κατώτατα επιτρεπτά ευρωπαϊκά όρια,

•⁠ ⁠μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 6%,

•⁠ ⁠πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των διυλιστηρίων,

•⁠ ⁠Φορολόγηση κατά 90% των πραγματικών υπερκερδών των διυλιστηρίων.