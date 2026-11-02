Αγορά ενέργειας: Οι αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο για καταναλωτές και προμηθευτές

Νέες ρυθμίσεις για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με επίκεντρο την προστασία των καταναλωτών, τη συμμετοχή νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και την ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το νομοσχέδιο, με τίτλο «Βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1711 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», προβλέπει μεταξύ άλλων συμβάσεις προμήθειας με σταθερή τιμή και διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους, μείωση κατά 50% της χρέωσης για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), καθώς και νέες υποχρεώσεις για τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, δημιουργείται το πλαίσιο ώστε πολίτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δημόσιοι φορείς να μπορούν να παράγουν και να μοιράζονται ενέργεια από ΑΠΕ, ενώ προβλέπονται παρεμβάσεις για την ψηφιοποίηση των δικτύων και τη διευκόλυνση νέων συνδέσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα ελληνικά νησιά, με την ενεργοποίηση του εθνικού μηχανισμού διαχείρισης των πόρων του Ταμείου Απανθρακοποίησης Νήσων. Μέσω του Ταμείου προωθείται επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,3 δισ. ευρώ, με στόχο τη σταδιακή αντικατάσταση της ηλεκτροπαραγωγής από πετρέλαιο και την ενίσχυση της αξιοποίησης καθαρής ενέργειας.

Στο σκέλος της προστασίας των καταναλωτών, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα υποχρεούνται να διαθέτουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με σταθερή τιμή και ελάχιστη διάρκεια ενός έτους. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης δεν θα επιτρέπεται η μονομερής τροποποίηση της συμφωνημένης τιμής ή των όρων προμήθειας, παρέχοντας στα νοικοκυριά μεγαλύτερη προβλεψιμότητα ως προς το κόστος ηλεκτροδότησης.

Επιπλέον, προβλέπεται η συνέχιση της ηλεκτροδότησης κατά τη διάρκεια διαδικασίας επίλυσης διαφοράς, ώστε να αποτρέπεται η διακοπή της παροχής όσο εκκρεμεί η σχετική διαδικασία. Για όσους καταναλωτές υπάγονται στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, το ελάχιστο χρονικό διάστημα εκπροσώπησης ορίζεται στους έξι μήνες.

Αλλαγές εισάγονται και στον τρόπο αξιοποίησης της ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να μοιράζονται την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν. Η κοινή χρήση θα μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ιδιωτικής συμφωνίας ή με τη δημιουργία κοινού νομικού σχήματος, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα ανάθεσης της διαχείρισης σε τρίτο πρόσωπο. Προϋπόθεση είναι η συγκεκριμένη δραστηριότητα να μην αποτελεί την κύρια εμπορική ή επαγγελματική απασχόληση των συμμετεχόντων. Για τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, το νομοσχέδιο προβλέπει αυστηρότερες απαιτήσεις διαχείρισης κινδύνου. Οι εταιρείες θα πρέπει να εφαρμόζουν στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου (hedging), περιορίζοντας την έκθεσή τους στις διακυμάνσεις των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς. Παράλληλα, θα υποχρεούνται να πραγματοποιούν δοκιμές αντοχής (stress tests), προκειμένου να αξιολογείται η δυνατότητά τους να ανταποκρίνονται σε δυσμενείς συνθήκες. Σημαντικό μέρος των παρεμβάσεων αφορά τα ηλεκτρικά δίκτυα και τη διαδικασία σύνδεσης νέων εγκαταστάσεων. Η διαδικασία ψηφιοποιείται, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου και τη διευκόλυνση επενδύσεων σε ΑΠΕ, παράλληλα με τα αναγκαία έργα ενίσχυσης και αναβάθμισης των υποδομών. Ο ΔΕΔΔΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ θα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν ανά τρίμηνο στοιχεία για τις δυνατότητες νέων συνδέσεων ανά γεωγραφική περιοχή, ώστε οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές να διαθέτουν σαφέστερη εικόνα για τη διαθεσιμότητα ηλεκτρικού χώρου. Τέλος, το νομοσχέδιο εισάγει ειδικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των Κέντρων Δεδομένων (Data Centers), λαμβάνοντας υπόψη τις υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις τους. Μεταξύ των προβλέψεων περιλαμβάνεται η υποχρέωση κάλυψης τουλάχιστον του 60% της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των εγκαταστάσεων αυτών από ΑΠΕ.