Επεκτείνεται η επιδότηση καυσίμων για την περίοδο 1 έως 15 Νοεμβρίου 2026

Με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι στις συνεχιζόμενες πιέσεις στις διεθνείς τιμές των καυσίμων, η κυβέρνηση παρατείνει έως τις 15 Νοεμβρίου την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη, διατηρώντας αμετάβλητο το ύψος της ενίσχυσης που ίσχυε κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, από την 1η έως και τις 15 Νοεμβρίου, η κρατική επιδότηση στην αντλία διαμορφώνεται ως εξής:

20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης,

15 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης,

10 λεπτά ανά λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων.

Παράλληλα, οι εταιρείες διύλισης συνεχίζουν να παρέχουν πρόσθετη έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.

Έτσι, η συνολική ελάφρυνση για τους καταναλωτές διαμορφώνεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη.

Το δημοσιονομικό κόστος της παράτασης για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου εκτιμάται σε 35 εκατ. ευρώ.

Η κυβέρνηση συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και να παρεμβαίνει με στοχευμένα μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων, στηρίζοντας τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων στήριξης ανέρχεται έως τώρα σε 1,44 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 897 εκατ. ευρώ αφορούν έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και 541 εκατ. ευρώ μόνιμα μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων, μέσω της αύξησης της οικονομικής ενίσχυσης των συνταξιούχων και της διεύρυνσης της επιστροφής ενοικίου.

Παράρτημα: Μέτρα για την αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης έως σήμερα