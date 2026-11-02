Δ. Παληαρούτα: Ενεργοποιείται το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών, με επενδύσεις 2,3 δισ. Ευρώ

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Δευτέρα, 02/11/2026 - 15:08
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Εντός εβδομάδας η Υπουργική Απόφαση για τις λίστες προτεραιότητας έργων αποθήκευση

Στις προτεραιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επόμενη περίοδο, με έμφαση στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της αποθήκευσης ενέργειας, τη στήριξη των έργων ΑΠΕ και την ενίσχυση της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αναφέρθηκε η κ. Δέσποινα Παληαρούτα, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, μιλώντας στο συνέδριο «GreenDealGreece 2026», που διοργανώνει το ΤΕΕ, σε συνεργασία με το economix.gr, για 6η συνεχόμενη χρονιά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Συμμετέχοντας στη θεματική συζήτηση για την Ενέργεια, ο Κώστας Τσιρέκης, Διευθυντής Στρατηγικής & Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος του ΑΔΜΗΕ παρουσίασε τον στρατηγικό σχεδιασμό του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ο Γιώργης Μεσσήνης, Director – EnergySector της GrantThorntonαναφέρθηκε στην προμελέτη για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Γερμανίας και η κ. Βασιλική Καζάζη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της TÜVNORDHellas, στο ζήτημα της πρόληψης των πυρκαγιών και της ασφάλειας των ηλεκτρικών δικτύων. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Μαριάννα Τζάννε.

Δ. Παληαρούτα: Εντός εβδομάδας η Υπουργική Απόφαση για τις λίστες προτεραιότητας έργων αποθήκευσης

Στην τοποθέτησή της, η κ. Παληαρούτα τόνισε ότι το ΥΠΕΝ έχει θέσει ως στόχο έργα αποθήκευσης συνολικής ισχύος 3-4 GW να έχουν λάβει οριστικές προσφορές σύνδεσης έως το τέλος του 2028 ενώ υπογράμμισε πως αναμένεται να υπογραφεί εντός εβδομάδας η Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει τις λίστες προτεραιότητας για τα έργα αποθήκευσης, αποσαφηνίζοντας ποια έργα θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο. Παρουσιάζοντας, δε, την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα της αποθήκευσης σημείωσε πως από περίπου 32 MW που βρίσκονταν σε λειτουργία την προηγούμενη περίοδο, η ισχύς των μονάδων που έχουν πλέον ηλεκτριστεί και λειτουργούν έχει φτάσει περίπου τα 700 MW. Στόχος είναι να προσεγγίσει το 1 GW έως το τέλος του έτους και τα 1,5 GW έως τα μέσα του επόμενου.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στην προώθηση ενός Μηχανισμού Αναδιανομής Περικοπών ενώ όπως διευκρίνισε, εξετάζεται ακόμη το ενδεχόμενο αναδρομικής εφαρμογής των αποζημιώσεων, χωρίς να έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Η σχετική επεξεργασία συνεχίζεται, με στόχο να υπάρξει εισήγηση έως τα μέσα Δεκεμβρίου και να διαμορφωθεί μια πρώτη βάση για τον μηχανισμό έως το τέλος του έτους. Αναφερόμενη στις λειτουργικές ενισχύσεις για έργα ΑΠΕ, η κ. Παληαρούτα σημείωσε ότι το ΥΠΕΝ βρίσκεται σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαμόρφωση κινήτρων που θα στηρίξουν την ανάπτυξη νέων έργων σημειώνοντας ότι εξετάζεται η δημιουργία νέου σχήματος λειτουργικής ενίσχυσης, με διαφοροποίηση ανάλογα με την τεχνολογία και τα χαρακτηριστικά των έργων. Στο πλαίσιο αυτό, συζητούνται ανταγωνιστικές διαδικασίες για μεγάλα συνδυαστικά έργα, αλλά και διαφορετικές προσεγγίσεις για τεχνολογίες όπως το βιοαέριο. Ειδικά για τα μικρότερα φωτοβολταϊκά έργα που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενη περίοδο και σήμερα αντιμετωπίζουν σημαντικές περικοπές ανέφερε πως εξετάζεται ένα μεταβατικό πλαίσιο εμπροσθοβαρούς καταβολής λειτουργικής ενίσχυσης για ορισμένα χρόνια. Όπως είπε, για τη διαμόρφωση της σχετικής περιμέτρου βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με εκπροσώπους των παραγωγών και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκε επίσης σε νομοσχέδιο για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο θα εισάγει συγκεκριμένους κανόνες και μεγαλύτερη προβλεψιμότητα για τους καταναλωτές. Σημαντικό μέρος του νέου πλαισίου θα αφορά τη διευκόλυνση της συμμετοχής των καταναλωτών σε συλλογικά σχήματα αυτοκατανάλωσης, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο πολυκατοικιών. Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται, επίσης, και το πλαίσιο για το Ταμείο Απανθρακοποίησης, με διαθέσιμους πόρους ύψους περίπου 2,3 δισ. ευρώ για την υποστήριξη έργων. Ένα ακόμη σκέλος αφορά τα κέντρα δεδομένων, για τα οποία προωθούνται αυστηρότεροι κανόνες, με πρόβλεψη ώστε το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν να προέρχεται από ΑΠΕ.

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