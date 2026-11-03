Παπασταύρου: Η μεταρρύθμιση των ΥΔΟΜ, σε διαβούλευση ΤΠΣ και ΕΠΣ και ΠΔ για τα κριτήρια αναγνώρισης δρόμων στις άμεσες προτεραιότητες

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Εντός της εβδομάδας η Υπουργική Απόφαση για τις merchant μπαταρίες

Την μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Δόμησης με τη δημιουργία του Εθνικού Οργανισμού Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης (ΕΟΚΕΔ), τη σταδιακή δημόσια διαβούλευση των Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων και την ολοκλήρωση του Προεδρικού Διατάγματος για τα κριτήρια αναγνώρισης των δρόμων για την οικοδομησιμότητα ακινήτων ανακοίνωσε στις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το επόμενο διάστημα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στη δημοσιογράφο Χριστίνα Βίδου, στο συνέδριο «GreenDealGreece 2026», που διοργανώνει το ΤΕΕ, σε συνεργασία με το economix.gr, για 6η συνεχόμενη χρονιά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Παράλληλα ο Σταύρος Παπασταύρου, ανταποκρινόμενος στην πρόταση που διατύπωσε νωρίτερα στις εργασίες του Συνεδρίου ο προέδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινος, για έναν απλούστερο Οικοδομικό Κανονισμό, σε δέκα σελίδες, με τους βασικούς κανόνες δόμησης, είπε ότι το υπουργείο βρίσκεται σε συνεργασία με το ΤΕΕ για τη συγκεκριμένη παρέμβαση, για να προχωρήσει αφού ξεκινήσει η μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Δόμησης.

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η οργάνωση του χώρου αποτελεί διαχρονική πρόκληση για τη χώρα τονίζοντας, ωστόσο, ότι έχει ήδη συντελεστεί μια σημαντική αλλαγή με την κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας, με την κύρωση του Κώδικα Πολεοδομίας Χωροταξίας «Νικόλαος Ταγαράς», την οποία χαρακτήρισε «σιωπηλή επανάσταση». Στο πλαίσιο αυτό, περισσότερα από 170 νομοθετήματα συγκεντρώθηκαν σε έναν ενιαίο Κώδικα, αποτελούμενο από 477 άρθρα, ο οποίος είναι ηλεκτρονικά προσβάσιμος και δωρεάν για πολίτες, δικηγόρους και μηχανικούς δημιουργώντας για πρώτη φορά ένα ενιαίο και σαφές σημείο αναφοράς για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Επόμενο κομβικό βήμα, τόνισε ο Υπουργός, είναι η ολοκλήρωση των Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ και ΕΠΣ), τα οποία καλύπτουν περίπου 600 δημοτικές ενότητες και θα οργανώσουν πολεοδομικά περίπου το 80% της χώρας. Όπως σημείωσε ο Υπουργός τα ΤΠΣ και ΕΠΣ περιλαμβάνουν περίπου 170 μελέτες, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Από τον Νοέμβριο και μετά τα ΤΠΣ και ΕΠΣ, θα αρχίσουν να τίθενται σταδιακά σε δημόσια διαβούλευση, ώστε οι πολίτες και οι αρμόδιοι φορείς να μπορούν να καταθέτουν τις παρατηρήσεις τους και να λαμβάνουν απαντήσεις στα ζητήματα που θέτουν.

Ο τρίτος πυλώνας της μεταρρύθμισης αφορά τη δημιουργία ενός νέου οργανωτικού πλαισίου για τις Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) και τον έλεγχο της δόμησης. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, από το σύνολο των δήμων της χώρας περίπου το 55%, διαθέτουν Υπηρεσία Δόμησης, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις μία υπηρεσία καλείται να εξυπηρετήσει πολλούς δήμους. Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται μεταρρύθμιση για τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των Πολεοδομιών, με αξιοποίηση των δυνατοτήτων του gov.gr. Στόχος είναι η ηλεκτρονική διεκπεραίωση των διαδικασιών και η ενίσχυση της διαφάνειας, της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας. Παράλληλα ο υπουργός ΠΕΝ ανέφερε ότι στις προτεραιότητες του υπουργείου είναι και η ολοκλήρωση του Προεδρικού Διατάγματος που θα καθορίσει τα κριτήρια αναγνώρισης των δρόμων για την οικοδομησιμότητα ακινήτων.

Ανάγκη για ευρωπαϊκή ευελιξία και στοχευμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους

Ερωτώμενος για την πορεία των τιμών της ενέργειας και τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση για την ενίσχυση πολιτών και επιχειρήσεων, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεγαλύτερη ευελιξία για τη λήψη στοχευμένων και προσωρινών μέτρων στήριξης, τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία. Αναφερόμενος στη συζήτηση στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Λουξεμβούργο, σημείωσε ότι η ενεργειακή κρίση έχει αναδείξει την ευαλωτότητα της Ευρώπης και το κόστος της εξάρτησής της από τρίτες χώρες. Επικαλέστηκε, μάλιστα, την εκτίμηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπάνησε περίπου 120 δισ. ευρώ περισσότερα για τις ίδιες ενεργειακές ανάγκες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Όπως τόνισε, το βασικό δίδαγμα είναι η ανάγκη αξιοποίησης των εγχώριων ενεργειακών δυνατοτήτων και ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας κάθε χώρας.

Ο κ. Παπασταύρου, υπενθύμισε, επίσης, ότι η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που έθεσαν από τον Μάρτιο την ανάγκη ενεργοποίησης ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια ενώ αναφέρθηκε στην προσπάθεια του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής σαφής αναφορά στην ανάγκη η Ευρώπη να λάβει επειγόντως μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Υπογράμμισε, τέλος, ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο για τη στήριξη της κοινωνίας, διεκδικώντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία από τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς.

Εντός της εβδομάδας η Υπουργική Απόφαση για τις merchant μπαταρίες

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Παπασταύρου στην αποθήκευση ενέργειας, χαρακτηρίζοντάς την κρίσιμο επόμενο βήμα για την καλύτερη αξιοποίηση της παραγωγής από ΑΠΕ. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στις ΑΠΕ, αυξάνοντας την εγκατεστημένη ισχύ από περίπου 6 GW το 2019 σε περίπου 18 GW σήμερα, ενώ συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες διεθνώς ως προς τη συμμετοχή της ηλιακής ενέργειας στο ηλεκτρικό μείγμα. Αντίθετα, η ανάπτυξη της αποθήκευσης καθυστέρησε, κυρίως λόγω της ανάγκης εξασφάλισης όρων σύνδεσης και διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου στα δίκτυα. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή, εντός της εβδομάδας, της Υπουργικής Απόφασης για την κατάρτιση των λιστών προτεραιότητας των αυτόνομων έργων αποθήκευσης (merchantbatteries), συνολικής ισχύος περίπου 4,7 GW

Το προσεχές διάστημα οι άδειες έρευνας για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Ερωτώμενος για το χρονοδιάγραμμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ο κ. Παπασταύρου εξέφρασε την πεποίθηση ότι το έργο προχωρά κανονικά ενώ πρόσθεσε ότι αναμένονται στο αμέσως επόμενο διάστημα οι απαραίτητες άδειες, ώστε να ξεκινήσουν οι έρευνες.

Κλείνοντας, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στην ανάγκη η πράσινη μετάβαση να προχωρήσει με ρεαλισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες της κοινωνικής συνοχής και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ρεαλισμός σημαίνει να παραμένουμε σταθεροί στον στόχο της καθαρής μετάβασης, χωρίς να αγνοούμε τις επιπτώσεις των πολιτικών επιλογών στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. «Πρέπει να παραμένουμε σταθεροί στον στόχο της καθαρής μετάβασης, αλλά ο στόχος αυτός οφείλει να λαμβάνει υπόψη το σύνολο της κοινωνίας και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», κατέληξε.

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