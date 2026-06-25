Δήμος Αθηναίων: Ενισχύεται ο στόλος της Δημοτικής Αστυνομίας με 20 νέα ηλεκτρικά οχήματα και 30 δίκυκλα

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Newsroom
Πέμπτη, 25/06/2026 - 11:46
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Εγκρίθηκε χρηματοδότηση 1,33 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Είκοσι νέα ηλεκτρικά οχήματα και τριάντα δίκυκλα αναμένεται να ενταχθούν στον στόλο της Δημοτικής Αστυνομίας Αθηνών, ενισχύοντας την καθημερινή παρουσία της στις γειτονιές της πόλης και την ταχύτερη ανταπόκρισή της στα αιτήματα των πολιτών. Η χρηματοδότηση ύψους 1.333.992 ευρώ που εξασφάλισε ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καλύπτει την προμήθεια των νέων οχημάτων και δικύκλων, καθώς και την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών φόρτισης για τη λειτουργία τους.

Η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημοσίων Κοινοχρήστων Χώρων, Ελένη Ζωντήρου, ανέφερε: «Η Δημοτική Αστυνομία της Αθήνας καλείται καθημερινά να ανταποκριθεί σε εκατοντάδες περιστατικά σε όλες τις γειτονιές της πόλης. Με 20 νέα ηλεκτρικά οχήματα, 30 δίκυκλα και 20 σταθμούς φόρτισης, αποκτά τα εργαλεία που χρειάζεται για να βρίσκεται πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά δίπλα στους πολίτες. Η ενίσχυση του στόλου δεν αφορά μόνο τον εξοπλισμό. Αφορά την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων, την προστασία του δημόσιου χώρου, τη στήριξη ευάλωτων συμπολιτών μας και τη διατήρηση της προσβασιμότητας στις γειτονιές της Αθήνας. Παράλληλα, επενδύουμε στην ηλεκτροκίνηση και σε μια πιο βιώσιμη πόλη, με λιγότερους ρύπους και καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Ευχαριστώ το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τη συνεργασία και τη στήριξη ενός έργου που έχει άμεσο θετικό αποτύπωμα στην πόλη».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, τόνισε: «Η Αθήνα βρίσκεται διαχρονικά στην πρώτη γραμμή της διαχείρισης των επιπτώσεων του μεταναστευτικού. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αποδέχθηκε το αίτημα του Δήμου και προχωρά στη χρηματοδότηση ύψους 1.333.992 ευρώ για την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων, ηλεκτρικών δικύκλων και υποδομών φόρτισης, ενισχύοντας ουσιαστικά το σημαντικό έργο της Δημοτικής Αστυνομίας Αθηνών με σύγχρονα μέσα που θα βελτιώσουν την παρουσία της στις γειτονιές, την ταχύτερη ανταπόκρισή της στα αιτήματα των πολιτών και τη συνολική επιχειρησιακή της αποτελεσματικότητα. Η συνεργασία μας με τον Δήμο Αθηναίων είναι διαρκής και ουσιαστική. Βρισκόμαστε ήδη σε άμεση επικοινωνία με τη δημοτική αρχή, προκειμένου να εξετάσουμε και να χρηματοδοτήσουμε επιπλέον παρεμβάσεις και έργα που θα ενισχύουν τις υποδομές, τις υπηρεσίες και την ασφάλεια της πόλης, προσφέροντας απτά και μετρήσιμα οφέλη στους Αθηναίους».

Η χρηματοδοτούμενη προμήθεια, περιλαμβάνει:

  • 20 Ηλεκτρικά επιβατικά οχήματαμε πλήρη αστυνομικό εξοπλισμό (φωτεινή και ηχητική σήμανση).
  • 30 Αμιγώς Ηλεκτρικά Δίκυκλα τύπου scooterμε αντίστοιχο αστυνομικό εξοπλισμό.
  • 15 Σταθμούς φόρτισηςεναλλασσόμενου ρεύματος (AC).
  • 5 Σταθμούς φόρτισηςσυνεχούς ρεύματος (DC).

Τα νέα οχήματα θα αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για την άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά που απαιτούν την παροχή υποστήριξης και υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η ενίσχυση του στόλου θα αναβαθμίσει σημαντικά την επιχειρησιακή ικανότητα του Δήμου, επιτρέποντας την εντατικότερη εποπτεία των κοινόχρηστων χώρων και τη βελτίωση της καθημερινής παρουσίας στις γειτονιές της Αθήνας. Επιπλέον, τα νέα μέσα θα συνδράμουν ουσιαστικά στην προστασία του δημόσιου χώρου και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση φαινομένων παραεμπορίου.

Παράλληλα, θωρακίζεται ο αναβαθμισμένος ρόλος της Δημοτικής Αστυνομίας στον Μηχανισμό Ετοιμότητας, Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων του Δήμου Αθηναίων, ενισχύοντας τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης και υποστήριξης σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών.

Τέλος, η προμήθεια αμιγώς ηλεκτροκίνητων μέσων μετακίνησης ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στρατηγικούς στόχους του Δήμου Αθηναίων για την πράσινη μετάβαση, τη μείωση των εκπομπών ρύπων και την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας πιο σύγχρονης, λειτουργικής και περιβαλλοντικά υπεύθυνης πόλης.

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