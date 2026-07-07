Φρ. Παρασύρης: «Φτωχός συγγενής» της Κυβέρνησης το Ηράκλειο απέναντι στον εφιάλτη της λειψυδρίας

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το πακέτο χρηματοδοτήσεων των 41 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, αποτελεί την πιο τρανή απόδειξη της κυβερνητικής αδιαφορίας για το νησί μας. Σε μια περίοδο που η Κρήτη βρέθηκε στο παρά ένα μιας πρωτοφανούς κρίσης λειψυδρίας, η κυβέρνηση επιλέγει για άλλη μια φορά να μας αντιμετωπίσει ως «φτωχό συγγενή».

Από τα 41 και πλέον εκατομμύρια ευρώ που μοιράστηκαν σε 25 δήμους για 33 κρίσιμα έργα ύδρευσης, αφαλατώσεων και νέων γεωτρήσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα, η Κρήτη των τεσσάρων νομών και των τεράστιων αναγκών είναι ουσιαστικά απούσα. Μόνο ένας δήμος, ο Δήμος Βιάννου, (με μεγάλες και αδιαμφισβήτητες ανάγκες) κατάφερε να συμπεριληφθεί στις σχετικές αποφάσεις.

Όλοι οι υπόλοιποι του Ηρακλείου, που δίνουν καθημερινή μάχη με τα πεπαλαιωμένα δίκτυα, τις τεράστιες απώλειες νερού και την πρωτοφανή ξηρασία, έμειναν προκλητικά εκτός του κυβερνητικού σχεδιασμού. Οι δήμοι μας αφέθηκαν στην τύχη τους, ξεχασμένοι από ένα κέντρο που αδυνατεί να αντιληφθεί το μέγεθος της κρίσης που απειλεί την τοπική μας οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών.

Ρωτώ ευθέως την ηγεσία του ΥΠΕΝ:

Με ποια κριτήρια αποκλείστηκαν οι Δήμοι του Ηρακλείου από ένα τόσο ζωτικό πρόγραμμα;

Πότε σκοπεύει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει με τη σοβαρότητα που απαιτείται το υδατικό έλλειμμα του νησιού;

Η διαχείριση του νερού δεν προσφέρεται για επικοινωνιακά παιχνίδια και αποσπασματικές λύσεις. Απαιτούμε άμεση γενναία χρηματοδότηση για το σύνολο των δήμων του Ηρακλείου και της Κρήτης. Δεν θα ανεχτούμε να παρακολουθούμε το νησί μας να διψά, την ώρα που τα κονδύλια κατευθύνονται επιλεκτικά.