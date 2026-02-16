Χρυσό βραβείο για το έργο του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων στα Best City Awards

Χ. Δούκας: Συνεχίζουμε δυναμικά με στόχο μια Αθήνα πιο δίκαιη, πιο ανθεκτική, χωρίς ενεργειακούς αποκλεισμούς

Χρυσό βραβείο στα Best City Awards απέσπασε η Αθήνα για τη λειτουργία του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων (ΓΑΕΦ), αναγνωρίζοντας μια καινοτόμα πολιτική της δημοτικής αρχής που θέτει στο επίκεντρο την κοινωνική συνοχή και την ενεργειακή δικαιοσύνη.

Το βραβείο απονεμήθηκε στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα.

Σε δήλωσή του, ο κ. Δούκας, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Η ενεργειακή φτώχεια δεν είναι αφηρημένη έννοια, αλλά μία καθημερινή δυσκολία για χιλιάδες νοικοκυριά. Με το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων αποδείξαμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να δώσει πρακτικές λύσεις: 240+ νοικοκυριά απαλλάχτηκαν από δημοτικά τέλη, 85.000 λαμπτήρες LED και περισσότερες από 450 κάρτες ενεργειακής ωφέλειας δόθηκαν σε ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ προσφέραμε δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια σε μονογονεϊκή οικογένεια.

Συνεχίζουμε δυναμικά με στόχο μια Αθήνα πιο δίκαιη, πιο ανθεκτική, χωρίς ενεργειακούς αποκλεισμούς».

Στην εκδήλωση -εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων- παρόντες ήταν επίσης ο Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού του Δήμου Αθηναίων Γιώργος Γιάνναρος, ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Αθήνας Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Ελισσαίος Σαρμάς, ο Πρόεδρος της ΔΑΕΜ Βασίλης Μπόκος, ο Αντιπρόεδρος της ΔΑΕΜ Νίκος Λαλιώτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Λάζαρος Καραούλης, η Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Ρωξάνη Μπέη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΣΥ, Ιωάννης Γεώργιζας, καθώς και στελέχη της Αναπτυξιακής Εταιρείας και της ΔΑΕΜ.

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Αθήνας, Βαγγέλης Μαρινάκης, υπογράμμισε: «Το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας αποδεικνύει στην πράξη ότι η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Αθηναίων μπορεί να λειτουργεί ως μοχλός κοινωνικής πολιτικής με μετρήσιμα αποτελέσματα. Η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή μας να επενδύουμε σε δράσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο στους ευάλωτους συμπολίτες μας».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας, Ελισσαίος Σαρμάς, σημείωσε: «Το ΓΑΕΦ είναι ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς η τεχνογνωσία, η οργάνωση και οι συνέργειες μπορούν να μετατραπούν σε ουσιαστική στήριξη για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Εργαζόμαστε συστηματικά με στόχο να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες του έργου και να διευρύνουμε το κοινωνικό του αποτύπωμα»

Το έργο του Γραφείου

Το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας ιδρύθηκε τον Μάιο του 2024 και λειτουργεί από την Αναπτυξιακή Αθήνας Α.Ε., με στόχο τη χαρτογράφηση των ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών της πόλης και την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων για τον περιορισμό της ενεργειακής φτώχειας.

Μέσα από τη δράση πιστοποιημένων ενεργειακών συμβούλων, το ΓΑΕΦ καταγράφει και αξιολογεί το ενεργειακό αποτύπωμα των νοικοκυριών, παρέχοντας εξατομικευμένες προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Το Γραφείο μέχρι σήμερα έχει αξιολογήσει περίπου 700 αθηναϊκά νοικοκυριά, από τα οποία τα 450 κρίθηκαν ενεργειακά ευάλωτα και τα 88 καταγράφηκαν στο όριο της ενεργειακής φτώχειας.

Απαλλαγές δημοτικών τελών

Παράλληλα, το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας συμβάλλει καθοριστικά στη διευκόλυνση της απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη για νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα. Ήδη έχουν εκδοθεί και παραδοθεί περισσότερες από 240 πιστοποιήσεις απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη, ενώ το Γραφείο βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας στοιχείων για δεκάδες ακόμη αιτήσεις.

Ταυτόχρονα, μέσω του ΓΑΕΦ παρέχεται σε δικαιούχους – μέλη του η Κάρτα Ενεργειακής Ωφέλειας που επιτρέπει την πρόσβαση σε είδη τα οποία βελτιώνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των κατοικιών.

Η διάκριση του Γραφείου στα Best City Awards επιβεβαιώνει τον ρόλο της Αθήνας ως μιας πόλης που επενδύει σε καινοτόμες, κοινωνικά δίκαιες και βιώσιμες πολιτικές, με έμφαση στην προστασία των πιο ευάλωτων πολιτών.