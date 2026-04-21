ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης-Φλώρινας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/04/2026 - 14:34
Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
21/04/2026 - 14:05
Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στον Ελαιώνα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/04/2026 - 13:18
Ημέρα της Γης - Η ΔΕΗ επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση με επίκεντρο την καθαρή ενέργεια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/04/2026 - 12:56
Γ. Αυτιάς: Διπλάσιους πόρους για τη Δ. Μακεδονία λόγω απολιγνιτοποίησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/04/2026 - 12:20
Μπιρόλ: Η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή προκαλεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
ΚΟΣΜΟΣ
21/04/2026 - 11:36
Καλλιόπη Βέττα: «Οι διεκδικήσεις των εργαζομένων στα λιγνιτικά πεδία αφορούν όλη τη Δυτική Μακεδονία» – Συνάντηση με Σπάρτακο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/04/2026 - 11:12
Μεταλλεία Θράκης: Νέοι χώροι ενημέρωσης και διαλόγου παίρνουν μορφή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/04/2026 - 10:25
Κομισιόν για αερομεταφορές: Δεν υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή
ΚΟΣΜΟΣ
21/04/2026 - 09:36
Αίτημα της ENERWAVE Α.Ε για την τροποποίηση της άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου για το έργο «THESSALONIKI FSRU»
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/04/2026 - 09:19
Ντ. Τραμπ: «Μακρά και δύσκολη διαδικασία» για να «ξεθαφτούν» τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
21/04/2026 - 08:55
WWF: Με Προεδρικό Διάταγμα κατοχυρώνεται μόνιμα η προστασία της Γυάρου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/04/2026 - 08:28
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φέρνει στο προσκήνιο τις περιοχές της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/04/2026 - 08:11
Ξανά στο τραπέζι ο GSI- Αναζωπύρωση ενδιαφέροντος και κίνηση προς την ΕΤΕπ από Αθήνα και Λευκωσία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/04/2026 - 08:03
Μέση Ανατολή: Κόστος και ελλείψεις πρώτων υλών «χτυπούν» την αγορά- Ντόμινο επιπτώσεων με ανατιμήσεις προ των πυλών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/04/2026 - 07:59
«Plug-in» ή φωτοβολταϊκά στέγης: Τι αξίζει περισσότερο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/04/2026 - 06:23
Τo παλιό σου ψυγείo κοστίζει: Πόση ενέργεια μπορείς να γλιτώσεις ετησίως
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/04/2026 - 06:23
Έξι τρόποι να γλυτώσεις χρήματα όταν πλένεις τα ρούχα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/04/2026 - 06:23
Συνάντηση Παπασταύρου με τους επικεφαλής των Masdar, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/04/2026 - 15:38
Καγκελάριος Μερτς: Διασφαλισμένη η προμήθεια καυσίμων
ΚΟΣΜΟΣ
20/04/2026 - 15:13
CURA και Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Συνεργασία για τη δοκιμή τεχνολογίας τσιμέντου μειωμένου άνθρακα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20/04/2026 - 14:44
Ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας για τη νήσο Γυάρο με την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/04/2026 - 14:18
Σ.Αρναούτογλου: Οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορεί να χρηματοδοτούν την ενεργειακή μετάβαση χωρίς να λαμβάνουν τα ανταποδοτικά που δικαιούνται
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/04/2026 - 13:45
Delphi Economic Forum ΧΙ: Η στρατηγική σημασία του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης για το παγκόσμιο εμπόριο και την Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/04/2026 - 13:26
Σημαντικές πιέσεις στις εξαγωγικές επιχειρήσεις – «Καμπανάκι» ΣΕΒΕ για κόστος και ανταγωνιστικότητα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/04/2026 - 12:49
Διημερίδα στο Ζάππειο Μέγαρο για τα Τομεακά Προγράμματα – ΕΣΠΑ 2021–2027: Πρόοδος που μετριέται, Μέλλον που χτίζεται
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/04/2026 - 12:18
Γ. Τσακίρης (Αντιπρόεδρος ΕτΕΠ): Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το στοίχημα των επενδύσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/04/2026 - 11:45
Μελέτη Schneider Electric: Οι κατασκευαστές του κλάδου CPG βλέπουν το Industrial AI ως κρίσιμο μοχλό ανταγωνιστικότητας έως το 2030
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
20/04/2026 - 10:53
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/04/2026 - 10:10
Νέα «έξυπνα εργαλεία» για την αποφυγή «μπλακάουτ» - Δοκιμάστηκαν με επιτυχία την περίοδο του Πάσχα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/04/2026 - 09:42

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στον Ελαιώνα
Newsroom
Τρίτη, 21/04/2026 - 13:18

Χάρης Δούκας: Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αστική απαλλοτρίωση που έχει γίνει στη χώρα μας. Πάμε να πετύχουμε ένα ακόμη ρεκόρ, ένα ρεκόρ ταχύτητας και ποιότητας στην εκτέλεση των έργων

Ένα καθοριστικό βήμα για τη μεταμόρφωση του Ελαιώνα ολοκληρώθηκε, καθώς ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε στη διαδικασία απαλλοτρίωσης έκτασης 85.670,54 τ.μ., ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία ενός νέου μεγάλου πάρκου και σύγχρονων υποδομών σε μια περιοχή που για δεκαετίες παρέμενε πολεοδομικά και περιβαλλοντικά υποβαθμισμένη.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε: «Σε χρόνο-ρεκόρ, σε λιγότερο από 21 μήνες προχωρήσαμε στην απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στην περιοχή του Ελαιώνα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αστική απαλλοτρίωση που έχει γίνει στη χώρα μας. Κάνουμε πράξη μια δέσμευση που για χρόνια έμενε στα χαρτιά. Ο νέος μεγάλος στόχος μας είναι η ταχύτατη προώθηση των έργων στις εκτάσεις που πήραμε. Πάμε να πετύχουμε ένα ακόμη ρεκόρ, ένα ρεκόρ ταχύτητας και ποιότητας στην εκτέλεση των έργων. Έτσι ώστε, μέσα στον επόμενο χρόνο από σήμερα, οι Αθηναίοι να απολαμβάνουν πραγματική ποιότητα ζωής στον νέο Ελαιώνα, μαζί με την ωραιότερη θέα στην Ακρόπολη. Ευχαριστώ τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, που ξεπέρασαν έναν κυκεώνα γραφειοκρατίας. Η Αθήνα αλλάζει και αποκτά έναν μεγάλο πνεύμονα πρασίνου, αναψυχής και ευεξίας, δίπλα στο νέο Γήπεδο – στολίδι του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό. Η ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία υλοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και με τη στήριξη των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Εσωτερικών».

Από την απαλλοτρίωση στην υλοποίηση

Η απαλλοτρίωση αφορά συνολική έκταση περίπου 86 στρεμμάτων, ενώ το ποσό των 41.008.177,17 ευρώ, που καθορίστηκε με δικαστική απόφαση, έχει ήδη παρακατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και είναι στη διάθεση των δικαιούχων.

Η διαδικασία ξεκίνησε στις 29 Ιουλίου 2024, με την υπ’ αριθμ. 476/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την προσφυγή στο άρθρο 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων, και ολοκληρώθηκε στις 16 Απριλίου του 2026 με τη δημοσίευση των σχετικών αποφάσεων στο ΦΕΚ (Δ’ 221/30.03.2026, Δ’ 223/31.03.2026, Δ’ 276/09.04.2026 και Δ’ 277/16.04.2026).

Οι εκτάσεις θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για τη δημιουργία του νέου μεγάλου πάρκου της Αθήνας στον Ελαιώνα, καθώς και για τη διάνοιξη βασικών οδικών αξόνων, σε μία περιοχή που επί δεκαετίες κυριαρχούσε το πολεοδομικό χάος και η περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Επόμενο βήμα είναι η άμεση έναρξη των έργων, με στόχο οι πολίτες να δουν μέσα στον επόμενο χρόνο τις πρώτες ουσιαστικές αλλαγές στον Ελαιώνα, σε μια περιοχή που μετατρέπεται σταδιακά σε έναν σύγχρονο χώρο πρασίνου, αναψυχής και καθημερινής ζωής για όλους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ημέρα της Γης - Η ΔΕΗ επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση με επίκεντρο την καθαρή ενέργεια 21 Απριλίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρυσό βραβείο για το έργο του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων στα Best City Awards
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Χρυσό βραβείο για το έργο του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων στα Best City Awards

Δήμος Αθηναίων: Εγκαίνια νέου πάρκου στον Σταθμό Λαρίσης σε συνεργασία με τη ΔΕΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δήμος Αθηναίων: Εγκαίνια νέου πάρκου στον Σταθμό Λαρίσης σε συνεργασία με τη ΔΕΗ

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια σε μονογονεϊκή οικογένεια μέσω του ΓΑΕΦ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια σε μονογονεϊκή οικογένεια μέσω του ΓΑΕΦ

Χ. Δούκας: Η Ευρώπη αδυνατίζει τους στόχους της σχετικά με την κλιματική αλλαγή
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χ. Δούκας: Η Ευρώπη αδυνατίζει τους στόχους της σχετικά με την κλιματική αλλαγή

Επιχείρηση απομάκρυνσης εκατοντάδων εγκαταλελειμμένων δικύκλων στον Δήμο Αθηναίων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επιχείρηση απομάκρυνσης εκατοντάδων εγκαταλελειμμένων δικύκλων στον Δήμο Αθηναίων

Δήμος Αθηναίων: Δύο «πράσινες» προτάσεις για Πλάκα και Βαρβάκειο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δήμος Αθηναίων: Δύο «πράσινες» προτάσεις για Πλάκα και Βαρβάκειο