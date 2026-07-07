Π. Κουκουλόπουλος σε Ν. Παπαθανάση: Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, εσείς ξεμείνατε στα χρόνια της κασέτας

«Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Ν. Παπαθανάσης, απαντώντας σε όσα θέσαμε όλοι οι ομιλητές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μας, με πρώτο τον Παύλο Γερουλάνο και βεβαίως με επικεφαλής τον Πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρθηκε εμφατικά στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η απάντησή του είναι από την εποχή της κασέτας και όχι της τεχνητής νοημοσύνης. Την κυβερνητική κασέτα ακούσαμε και την ξέρουμε καλά, ιδίως όσοι συμμετέχουμε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου παρακολουθούμε το ίδιο κυβερνητικό αφήγημα από την 1η μέρα αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου.

Ειδικά για τους ρυθμούς ανάπτυξης, συγκρινόμενοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιο θα έπρεπε να είναι το πεδίο σύγκρισης; Προφανώς, να συγκριθούμε με τις χώρες που υπολείπονται και αυτές, όπως η Ελλάδα, από το μέσο όρο της ΕΕ. Εάν επιλέγατε αυτή τη σύγκριση, θα διαπιστώνατε ότι η Χώρα δεν βαδίζει καθόλου καλά, καθόλου ενθαρρυντικά. Ακόμα και σ’ ένα κρίσιμο πεδίο, για το οποίο υπάρχει η διάχυτη εντύπωση στον πληθυσμό, ιδιαίτερα στη νέα γενιά, ότι τα πράγματα πάνε κάπως καλά, στη ψηφιοποίηση με τα διάφορα apps της Κυβέρνησης, η πραγματικότητα είναι απογοητευτική. Ενώ το 2018 η Ελλάδα ήταν 3η από το τέλος πανευρωπαϊκά, στην πιο πρόσφατη Έκθεση της ΕΕ είναι 2η από το τέλος. Τι σημαίνει αυτό; Με απλά λόγια ότι άλλοι τρέχουν γρηγορότερα από τη Χώρα μας.

Επαναλαμβάνω ότι η επιμονή της Κυβέρνησης σ’ ένα ψευδεπίγραφο πεδίο σύγκρισης, αποτελεί “πολιτικό επαρχιωτισμό”. Μιλώντας για ανάπτυξη, λοιπόν, δεν λησμονούμε τι είπε ο εξαίρετος Ευρωπαίος τεχνοκράτης με άριστη γνώση της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Ντέκλαν Κοστέλο, στους Δελφούς πριν ενάμιση χρόνο: ότι η ανάπτυξη της Ελλάδας κινείται μακριά από τις δυνατότητες της Χώρας και θα έπρεπε να έχει πετύχει ρυθμούς ανάπτυξης 5 – 6%. Πρόκειται για μια εξεζητημένη άποψη ενός Ευρωπαίου τεχνοκράτη; Όχι. Το Μεσοπρόθεσμο της Κυβέρνησης, αυτό που οι ίδιοι καταρτίσατε αμέσως μετά την πανδημία και υπό τα δεδομένα των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, προέβλεπε αντίστοιχους ρυθμούς ανάπτυξης. Ξέρετε τι έχετε “επιτύχει”, κ. Υπουργέ; “Πετύχατε” το 48% κατά μέσο όρο των δικών σας προβλέψεών! Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Επομένως, αφήστε τη χιλιοπαιγμένη κασέτα με το γνωστό αφήγημα, αλλάξτε “κοστούμι” και ελάτε στην πραγματικότητα του σήμερα. Εάν δεν μπορείτε, ελάτε σ’ ένα διαφορετικό πεδίο σύγκρισης, με το δεύτερο προηγούμενο σε ύψος πρόγραμμα, που ήταν το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) μαζί με το Ταμείο Συνοχής. Τι άφησε πίσω του εκείνο, όπως το σχεδίασε η τότε Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ; Μετρό, Αεροδρόμιο Αθηνών, Εγνατία Οδό, Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, Αττική Οδό και τόσα άλλα εμβληματικά έργα που δεν επαρκεί ο χρόνος να αναφέρω καν ως τίτλους. Και για να καταλάβετε τι σημαίνει μοντέλο ανάπτυξης, επειδή -όπως αποδεικνύεται- δυσκολεύεστε, να σας θυμίσω τη συμφωνία που κάναμε τότε ως Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ με τον Πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη για την αποκέντρωση πόρων του Ταμείου Συνοχής στις ΔΕΥΑ. Απτό αποτέλεσμα, οι χιλιάδες γαλάζιες σημαίες με τους βιολογικούς καθαρισμούς. Χάρη σ’ αυτές τις γαλάζιες σημαίες και τους ρυθμούς ανάπτυξης που έφεραν στον τουρισμό, στρογγυλοκάθεστε εσείς σήμερα στα έσοδα και καμαρώνετε σαν να είναι καμιά επιτυχία σας».