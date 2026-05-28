Συγκροτήθηκε σε Σώμα η Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ») σε συνέχεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 14.05.2026, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ στη συνεδρίασή της την 14.05.2026 εξέλεξε τον Πρόεδρο της Επιτροπής και συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

- Ψυλλάκη Μαρία, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου με θητεία της έως και τις 15.4.2028.

- Γκλαβάνης Χρήστος – Στέργιος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου με θητεία του έως και τις 29.4.2027.

- Δοξάκη Δέσποινα, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου με θητεία της έως και τις 15.4.2028.

- Σινανιώτου Χαρίκλεια, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου με θητεία της έως και τις 29.4.2027.

- Γλύκας Νικήτας, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου με θητεία του έως και τις 13.5.2029.

- Μαρμαλίδου Βέρρα, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου με θητεία της έως και τις 13.5.2029.