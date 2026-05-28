Παύλος Μαρινάκης: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα
28/05/2026 - 14:35
Με μικρό πλεόνασμα έκλεισε τον πρώτο μήνα του 2026 ο ΕΛΑΠΕ
28/05/2026 - 13:42
Κυρ. Πιερρακάκης: Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειασθεί – Τα προβλήματα των πολιτών είναι και δικά μας
28/05/2026 - 12:52
Νέο βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: Συμμετοχή Chevron στο Block 10
28/05/2026 - 12:10
Η Schneider Electric επιταχύνει την υλοποίηση υποδομών AI άνω των 290 εκατ. δολαρίων για την TeraWulf, με τεχνολογίες Motivair και τη στήριξη της Google
28/05/2026 - 11:28
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει τις ενεργειακές στρατηγικές των κρατών
28/05/2026 - 11:07
Το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball Επιστρέφει για Τέταρτη Χρονιά
28/05/2026 - 10:30
Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την απολιγνιτοποίηση και τη δίκαιη μετάβασης
28/05/2026 - 10:03
Cenergy Holdings: Δυναμικό ξεκίνημα για το 2026 με ισχυρά αποτελέσματα
28/05/2026 - 09:37
Στρατηγική συνεργασία AB και WWF Ελλάς 2026-2030: Για μια βιώσιμη αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού συστήματος στη χώρα
28/05/2026 - 09:16
ΟΗΕ: «Σκληρή υπενθύμιση» της κλιματικής αλλαγής, το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη
28/05/2026 - 08:47
Συγκροτήθηκε σε Σώμα η Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε.
28/05/2026 - 08:39
Στ. Παπασταύρου: Ολιστική προσέγγιση για χωροταξία και ενέργεια-Νέα χωροταξικά πλαίσια για τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία
28/05/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: Το «θαύμα» Μητσοτάκη - Δουλεύουμε περισσότερο, πληρωνόμαστε λιγότερο
28/05/2026 - 08:01
Σταθερή ετήσια αύξηση για το επιτρεπόμενο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ- Στα 1,12 δις ευρώ για το 2026
28/05/2026 - 08:00
ΔΕΣΦΑ: Πράσινο φως για τον σταθμό της Βέροιας- Τα έργα που αλλάζουν τον χάρτη του φυσικού αερίου
28/05/2026 - 07:58
Κλιματιστικό: Πότε πρέπει να πατάς το hold στον θερμοστάτη
28/05/2026 - 06:37
4 συσκευές που κινδυνεύεις να «κάψεις» αν τις συνδέσεις σε USB Hub
28/05/2026 - 06:37
Lidl Ελλάς και Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης θωρακίζουν το μέλλον των ελληνικών θαλασσών
27/05/2026 - 15:54
Ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση
27/05/2026 - 15:18
Νίκος Τσάφος: Η αξία των εξαγωγών είναι υπερπολλαπλάσια από το κόστος των όποιων εισαγωγών
27/05/2026 - 14:47
Ο Σάκης Αρναούτογλου φέρνει στην Κομισιόν το «κύμα» μικρών υδροηλεκτρικών σε Βενέτικο και Αλιάκμονα
27/05/2026 - 14:11
Κυρανάκης: Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο
27/05/2026 - 13:41
Πλαστική σακούλα σούπερ μάρκετ: το χειρότερο απόβλητο μετά τα χημικά
27/05/2026 - 13:09
Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ με σχόλια στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
27/05/2026 - 12:34
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τη ΔΕΗ και τη Metlen
27/05/2026 - 11:57
ΡΑΑΕΥ: Ματαίωση υποβολή προφορών για σταθμούς παραγωγής η/ε από φωτοβολταϊκά με σύστημα αποθήκευσης προς ένταξη στο «Πρόγραμμα Απόλλων»
27/05/2026 - 11:34
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Τρίτη 2 Ιουνίου η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων α' τριμήνου 2026
27/05/2026 - 11:03
ΔΕΗ: Σε 3-6 μήνες η συμφωνία για το data center στην Κοζάνη
27/05/2026 - 10:30
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε την επίθεση εναντίον πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στα ΗΑΕ
27/05/2026 - 09:34

Το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball Επιστρέφει για Τέταρτη Χρονιά
Newsroom
Πέμπτη, 28/05/2026 - 10:30
Για τέταρτη συνεχή χρονιά επιστρέφει το ΔΕΗ 3x3 Street Basketball, η πρωτοβουλία της ΔΕΗ με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), με στόχο να μετατρέψει κεντρικά σημεία πόλεων σε ζωντανά γήπεδα, δίνοντας χώρο στην ενέργεια του αθλητισμού και τη δυναμική του 3x3 και συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξωστρέφεια και τη διάδοση του αθλήματος.

Παράλληλα, η ΔΕΗ ενισχύει τη συνεργασία της με την ΕΟΚ στηρίζοντας τις Εθνικές Ομάδες 3x3 ανδρών και γυναικών, ενώ, δημιουργείται φέτος για πρώτη φορά η επαγγελματική ομάδα ΔΕΗ Team Athina, με στόχο την

ανάπτυξη του ελληνικού 3x3 και την παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή του αθλήματος.

Με κεντρικό μήνυμα ΔΕΗ Power Up the Game, η ΔΕΗ ενισχύει πρωτοβουλίες που προάγουν την άθληση, την ένταξη της νέας γενιάς στον αθλητισμό και την επαφή με το σύγχρονο, δυναμικό πρόσωπο του μπάσκετ.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, κ. Ευάγγελος Λιόλιος, δήλωσε: «Η επέκταση της κοινής πορείας μας με τη ΔΕΗ δίνει νέα ενέργεια στο όραμά μας για την ανάπτυξη του 3x3 σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από αυτή τη στρατηγική σύμπραξη, το άθλημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και ισχυρότερη παρουσία στη νέα γενιά. Με τη σταθερή στήριξη της ΔΕΗ, το 3x3 εξελίσσεται σε έναν θεσμό με πανελλαδική απήχηση και ισχυρή δυναμική για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό».

Η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου ΔΕΗ, κα Σοφία Δήμτσα, δήλωσε σχετικά: «Στη ΔΕΗ χαιρόμαστε ιδιαίτερα που συνεχίζουμε για τέταρτη συνεχή χρονιά τη συνεργασία μας με την ΕΟΚ συμβάλλοντας από κοινού στην ανάπτυξη του 3x3 στην Ελλάδα. Μέσα από το ΔΕΗ 3x3 Street Basketball, το 3x3 School powered by ΔΕΗ, καθώς και τη στήριξη της ΔΕΗ στις Εθνικές Ομάδες 3x3 ανδρών και γυναικών και τη ΔΕΗ Team Athina, η ΔΕΗ φέρνει την ενέργεια του αθλητισμού πιο κοντά στη νέα γενιά και συμβάλει καθοριστικά στην περαιτέρω διάδοση και τη δυναμική ανάπτυξη του 3x3».

Νέοι προορισμοί και ακόμη περισσότερη δράση για το 2026

Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, το τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball θα ταξιδέψει συνολικά σε 6 πόλεις, μετατρέποντας κεντρικά σημεία πόλεων σε ζωντανά γήπεδα, γεμάτα παλμό, ενέργεια και αγωνιστικό πνεύμα. Το πρώτο τζάμπολ του ΔΕΗ 3x3 Street Basketball για το 2026 θα δοθεί στη Θεσσαλονίκη στις 30-31 Μαΐου, ενώ, ο αγώνας θα συνεχιστεί στο Ναύπλιο στις 13 -14 Ιουνίου, στην Ξάνθη στις 27-28 Ιουνίου, στο Κιάτο στις 10-12 Ιουλίου και στη Ρόδο στις 18-19 Ιουλίου. Η φετινή διοργάνωση του ΔΕΗ 3x3 Street Basketball θα ολοκληρωθεί στην Αθήνα στις 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου.

Οι Εθνικές Ομάδες 3x3 και η ΔΕΗ Team Athina στο διεθνές προσκήνιο με τη στήριξη της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ επενδύει στην ανάπτυξη του ελληνικού 3x3 μέσα από τη στήριξη των Εθνικών Ομάδων 3x3 ανδρών και γυναικών U21, U23 και Open (23+). Βασικός στόχος των Εθνικών Ομάδων 3x3 είναι η συνεχής βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη της FIBA, με τελικό ορόσημο την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Los Angeles 2028.

Παράλληλα, η ΔΕΗ στηρίζει και την ΔΕΗ Team Athina, την επαγγελματική ομάδα 3x3 ανδρών και γυναικών που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά φέτος, με σκοπό να αποτελέσει τη βάση της Εθνικής Ομάδας 3x3. Η ΔΕΗ Team Athina θα ανακοινωθεί επίσημα στην έναρξη του φετινού ΔΕΗ 3x3 Street Basketball στη Θεσσαλονίκη, όπου και θα πραγματοποιήσει την πρώτη της εμφάνιση, ενώ πρόκειται να αγωνιστεί και σε επόμενες διοργανώσεις ΔΕΗ 3x3 Street Basketball μέσα στο καλοκαίρι.

Μέσα από την στήριξη των Εθνικών Ομάδων 3x3 και της ΔΕΗ Team Athina, η ΔΕΗ συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση του ελληνικού 3x3, στην ενίσχυση νέων αθλητών και αθλητριών και στην περαιτέρω καθιέρωση της χώρας στη διεθνή σκηνή του αθλήματος.

3x3 Schools powered by ΔΕΗ: Φέρνοντας το 3x3 σε κάθε σχολικό προαύλιο

Πέρα από το ΔΕΗ 3x3 Street Basketball, η ΔΕΗ και η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) συνεχίζουν για τέταρτη συνεχή χρονιά την πρωτοβουλία 3x3 Schools powered by ΔΕΗ, συστήνοντας το συναρπαστικό Ολυμπιακό άθλημα του 3x3σε χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα.

Στα πλαίσια τη δράσης, η ΔΕΗ με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) ταξιδεύουν για το 2026 σε είκοσι πόλεις της Ελλάδας, δίνοντας την ευκαιρία σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου να γνωρίσουν το μπάσκετ, να αναπτύξουν το πνεύμα του υγιούς αθλητισμού και της ευγενούς άμιλλας και να αποκομίσουν πολύτιμα οφέλη για τη σωματική, ψυχική και κοινωνική τους διάπλαση. Η πρώτη φάση του ΔΕΗ 3x3 Schools powered by ΔΕΗ για τη φετινή χρονιά ολοκληρώθηκε πρόσφατα, περνώντας από το Γύθειο, την Αρεόπολη, τη Σαλαμίνα, την Κυπαρισσία, τα Φιλιατρά, τη Ρόδο, την Κηφισιά (Πολιτεία), την Κοζάνη, την Τζια και την Ηλιούπολη, μετατρέποντας τα σχολικά προαύλια σε χώρους άθλησης, συμμετοχής και παιχνιδιού.

3x3: από τους δρόμους στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Το 3x3 αποτελεί το πιο διαδεδομένο ομαδικό «άθλημα του δρόμου» στον κόσμο και παίζεται με δύο αντίπαλες ομάδες των τριών παικτών, σε μία μπασκέτα, στο μισό γήπεδο. Νικήτρια είναι η ομάδα που προηγείται όταν συμπληρωθεί ένα δεκάλεπτο παιχνιδιού ή όποια φτάσει πρώτη στους 21 πόντους.

Το 3x3 ανεβαίνει συνεχώς, όπως φαίνεται από την ανταπόκριση των αθλητών, των σωματείων, του ευρύτερου αθλητικού κοινού, όσο και από την άνοδο της χώρας και των εθνικών μας ομάδων στην κατάταξη της FIBΑ. Ενδεικτική της δυναμικής που αποκτά η Ελλάδα στο 3x3 είναι η ανάληψη του FIBA 3x3 Europe Cup 2027 από την Αθήνα. Από τις 16 έως τις 19 Σεπτεμβρίου, η Πλατεία Συντάγματος θα φιλοξενήσει τις κορυφαίες εθνικές ομάδες της Ευρώπης σε ένα σκηνικό με φόντο την Ακρόπολη, μετατρέποντας το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας σε σημείο συνάντησης για τους φίλους του μπάσκετ από όλη την Ευρώπη.

Συγκροτήθηκε σε Σώμα η Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε. 28 Μαϊος 2026

